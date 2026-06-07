Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Pelo menos dez mortos em naufrágio ao largo de Malta

Agência Lusa , PP
Há 1h e 29min
Cerca de 400 migrantes a bordo de um navio à deriva no Mediterrâneo
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O naufrágio ocorreu a cerca de 45 milhas náuticas (83 quilómetros) a leste/sudeste de Malta, e uma unidade da Guarda Costeira italiana juntou-se à tarde às buscas

Pelo menos dez migrantes morreram quando o barco em que seguiam naufragou ao largo da ilha de Malta, anunciou este domingo a Guarda Costeira italiana.

“O barco, que tinha partido da costa líbia (…), transportava cerca de 60 pessoas. Segundo as últimas informações, um barco de pesca que se encontrava na zona resgatou 48 pessoas com vida”, declarou a Guarda Costeira italiana num comunicado.

Esta autoridade indicou que Malta pediu ajuda a Itália, “depois de se ter virado um barco que se presumia transportar migrantes, havendo pessoas na água”.

O naufrágio ocorreu a cerca de 45 milhas náuticas (83 quilómetros) a leste/sudeste de Malta, e uma unidade da Guarda Costeira italiana juntou-se à tarde às buscas.

A sua embarcação “recuperou até agora dez corpos”, indicou a mesma fonte.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Naufrágio Malta Migrantes Barco Dez mortos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

05:19
opinião
Jorge Silva Carvalho

"Há muita gente, apoiantes de Donald Trump, que não gosta desta guerra" com o Irão

Há 35 min
10:00
opinião
Rafael Martins

Drones em São Petersburgo: "É um sinal aos russos e aos seus amigos, que a Ucrânia já tem este tipo de alcance"

Há 42 min

Pelo menos dez mortos em naufrágio ao largo de Malta

Há 1h e 29min

AO MINUTO • ADMIRÁVEL MUNDO TRUMP | Trump fala em fraude nas eleições primárias na Califórnia, sem apresentar provas

Hoje às 16:24
Mais Mundo

Mais Lidas

Eriksen volta a cair inanimado no particular frente à Ucrânia

Há 1h e 34min

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

Não conseguia pagar a vida que queria para o filho nos EUA. Mudar-se para a Alemanha mudou o futuro dos dois

Ontem às 11:00

"Voámos na Rússia como se fosse o nosso próprio território. Quase nenhuma resistência": drones ucranianos atingiram São Petersburgo num ataque "sem precedentes"

Ontem às 15:09

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

4 jun, 12:23

"Era impossível dormir. O zumbido era tão alto." Os ataques da Ucrânia estão a levar a guerra para dentro das casas russas

Hoje às 10:37

Sofia garante que viveu uma experiência de quase morte e a ciência procura explicá-la. "Parecia que era outra pessoa que estava a olhar para mim mesma"

Hoje às 08:00

Sem resorts nem voos diretos e apenas um semáforo: por que esta ilha pode ser um dos segredos mais bem guardados da Europa

Ontem às 09:00

Os alunos aprendem menos quando usam tecnologia. Então porque é que as escolas continuam a dar dispositivos às crianças?

Ontem às 17:00

A subida do nível do mar vai engolir Nova Orleães. Cientistas dizem que é preciso começar já a planear a relocalização

Ontem às 19:00

"É calmo, quente, bonito e não há guerra." Viúvas e órfãos ucranianos encontram consolo no luto em Portugal

Ontem às 08:00

Estudante americano desaparecido encontrado morto no Japão após busca de vários dias

Ontem às 16:55