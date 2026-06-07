Pelo menos dez mortos em naufrágio ao largo de Malta

Há 1h e 29min

O naufrágio ocorreu a cerca de 45 milhas náuticas (83 quilómetros) a leste/sudeste de Malta, e uma unidade da Guarda Costeira italiana juntou-se à tarde às buscas

Pelo menos dez migrantes morreram quando o barco em que seguiam naufragou ao largo da ilha de Malta, anunciou este domingo a Guarda Costeira italiana.

“O barco, que tinha partido da costa líbia (…), transportava cerca de 60 pessoas. Segundo as últimas informações, um barco de pesca que se encontrava na zona resgatou 48 pessoas com vida”, declarou a Guarda Costeira italiana num comunicado.

Esta autoridade indicou que Malta pediu ajuda a Itália, “depois de se ter virado um barco que se presumia transportar migrantes, havendo pessoas na água”.

O naufrágio ocorreu a cerca de 45 milhas náuticas (83 quilómetros) a leste/sudeste de Malta, e uma unidade da Guarda Costeira italiana juntou-se à tarde às buscas.

A sua embarcação “recuperou até agora dez corpos”, indicou a mesma fonte.