Navio vietnamita naufraga com 62 marinheiros a bordo. China já resgatou 39 e há 23 desaparecidos

Agência Lusa , NM
Há 34 min
Vietname (AP)
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Tripulantes foram salvos pelo navio "Nanhaijiu 115" que avistou um foguete de emergência e descobriu dois grupos de botes salva-vidas

Um navio vietnamita naufragou na noite de sexta-feira no Mar da China Meridional com 62 marinheiros a bordo, dos quais 39 foram resgatados, enquanto prosseguem operações de busca por 23 desaparecidos, informou este domingo a imprensa oficial chinesa.

Segundo a televisão estatal CCTV, o navio "Nanhaijiu 115", operado pelo Ministério dos Transportes, avistou um foguete de emergência e descobriu dois grupos de botes salva-vidas que tinham sido arrastados para águas próximas do recife Fiery Cross — conhecido na China como Yongshu —, que resultou no resgate de 36 marinheiros de nacionalidade vietnamita.

As equipas de resgate informaram, na manhã de domingo, ter encontrado com vida mais três marinheiros do "Khoi Nguyen 18", segundo a notícia.

Outros 23 ocupantes do navio continuam desaparecidos, e as operações de busca prosseguem na zona, com a participação de seis navios chineses, um helicóptero de resgate e um navio vietnamita, acrescentou a agência oficial de notícias Xinhua.

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Temas: Naufrágio China Vietname
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