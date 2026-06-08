Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Mais de 40 empresas portuguesas mostram tecnologia militar na NATO em busca de investimento

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 13min
Bandeira da Suécia hasteada para assinalar adesão do país à NATO (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Aliança pede mais produção e aposta na inovação das PME e start-ups

Mais de 40 empresas portuguesas de Defesa expuseram esta segunda-feira os seus produtos no quartel-general da NATO, para tentar captar o investimento que está a ser feito no setor, tendo ouvido apelos para aumentar e acelerar a produção.

O evento, intitulado Dia da Indústria de Defesa de Portugal, foi o primeiro desta natureza a ser realizado no quartel-general da NATO e foi promovido em conjunto pela representação permanente de Portugal junto da Aliança e pela idD Portugal Defence.

De ‘start-ups’ a nomes estabelecidos, 41 empresas nacionais expuseram os seus produtos a diplomatas estrangeiros e agências da NATO com o intuito de procurar aproveitar as oportunidades de negócio que estão a surgir com o aumento significativo do investimento em Defesa – na cimeira de Haia, no ano passado, os Estados-membros da NATO comprometeram-se a dedicar 5% dos seus respetivos PIB à Defesa até 2035.

Em declarações aos jornalistas à margem deste evento, a vice-secretária-geral da NATO, Radmila Šekerinska, salientou que, com o aumento do investimento, há cada vez mais “dinheiro em cima da mesa”, e, agora, é preciso garantir que a indústria consegue corresponder com “mais produção, mais aço, mais e melhor tecnologia”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“A nossa mensagem à indústria é para que produza mais, mais rápido e de forma mais articulada”, salientou, afirmando que as pequenas e médias empresas (PME) vão ser cruciais nesse esforço.

Apesar de estarem presentes nesta feira nomes estabelecidos da indústria de Defesa nacional, como a Tekever, houve também várias ‘start-ups’ que se deslocaram até Bruxelas para procurar encontrar novos clientes e parceiros, como a Navictus, representada por dois antigos estudantes do Instituto Superior Técnico (IST), José Pedro Figueiredo e Vasco Oliveira.

Fundada em 2025, esta ‘start-up’ está a desenvolver um navio de superfície não tripulado, totalmente elétrico, passível de ser utilizado em zonas de conflito, mas também em missões de recolha de inteligência ou para patrulhamento costeiro.

À Lusa, os dois empresários referiram que o principal intuito de estarem neste evento é o de conseguir entrar em contacto com marinhas estrangeiras, para perceberem as suas necessidades e experiência no setor, mas também com outras empresas portuguesas, para incorporarem outras tecnologias no seu navio.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

‘Start-ups’ como a Navictus são precisamente as empresas que Portugal está a tentar exportar, para garantir que o investimento feito em Defesa não se destina apenas aos maiores grupos de Defesa europeus, concentrados em países como a Alemanha, França, Reino Unido ou Itália.

Aos jornalistas, o representante permanente de Portugal junto da NATO, Paulo Vizeu Pinheiro, salientou que o Governo se tem “batido muito” para que a NATO dê uma “especial atenção às micro, pequenas e médias empresas”.

O embaixador salientou que a guerra na Ucrânia mostrou que a inovação é crucial em tempo de guerra e que as ‘start-ups’ são essenciais para o “combate da nova era”, que junta “meios clássicos a meios assimétricos”, como os ‘drones’.

“E Portugal tem um papel importante, porque Portugal inova. Temos pequenas e grandes empresas e estão em todos os domínios: desde os ‘drones’, inteligência artificial, espaço, aeronáutica, comunicações seguras, novos materiais, sistemas de energia. Temos cá toda a panóplia”, elencou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Igualmente presente neste evento, o responsável do Comité Militar da NATO, Giuseppe Cavo Dragone, indicou aos jornalistas que é importante Portugal aumentar a sua capacidade industrial de Defesa por ter conhecimentos únicos devido à sua localização geográfica.

“Tem muito conhecimento a nível marítimo – o que é muito importante para nós – e é provavelmente uma das regiões mais expostas às ameaças vindas do Sul”, referiu, acrescentando que é crucial que as Forças Armadas e a indústria comecem a cooperar para aumentar a capacidade de dissuasão e Defesa.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: NATO Tecnologia militar Empresas portuguesas de Defesa Tekever Drones
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Antibiótico, morfina e colírio entre os 39 medicamentos cuja exportação foi proibida

Há 1h e 7min

Mais de 40 empresas portuguesas mostram tecnologia militar na NATO em busca de investimento

Há 1h e 13min

Despiste em Castro Marim faz um morto e um ferido grave

Há 1h e 21min

Montenegro defende SNS como pilar da saúde, mas quer maior aproveitamento dos privados

Há 1h e 27min
Mais País

Mais Lidas

Eriksen cai inanimado no relvado e o Dinamarca-Ucrânia é cancelado

Ontem às 18:57
opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

Ontem às 22:29

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

Não conseguia pagar a vida que queria para o filho nos EUA. Mudar-se para a Alemanha mudou o futuro dos dois

6 jun, 11:00

Os alunos aprendem menos quando usam tecnologia. Então porque é que as escolas continuam a dar dispositivos às crianças?

6 jun, 17:00

"O povo da Arménia votou pela paz". Partido pró-europeu vence eleições em mais um passo para afastamento da Rússia

Hoje às 09:40

"Era impossível dormir. O zumbido era tão alto." Os ataques da Ucrânia estão a levar a guerra para dentro das casas russas

Ontem às 10:37

Israel ignora Trump e retalia em força contra o Irão. Há risco iminente de voltar a guerra total

Hoje às 03:37

OFICIAL: Florentino Pérez reeleito presidente do Real Madrid

Ontem às 23:50

A morte de uma mulher grávida foi considerada um suicídio. Depois, os investigadores descobriram as suas mensagens de texto 

Ontem às 16:00

Sofia garante que viveu uma experiência de quase morte e a ciência procura explicá-la. "Parecia que era outra pessoa que estava a olhar para mim mesma"

Ontem às 08:00

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

4 jun, 12:23