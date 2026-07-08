Trump sobe de tom nas críticas a Espanha: "Nem sequer falem com eles. São más pessoas"

Há 2h e 6min

Donald Trump e Pedro Sánchez até chegaram a falar, mas o contacto foi tão informal que a conversa não foi para lá do Mundial de futebol

O presidente dos Estados Unidos voltou a carregar contra Espanha em mais uma cimeira da NATO. A partir de Ancara, onde até chegou a falar com o chefe do governo espanhol, Donald Trump voltou a mostrar fúria pela recusa na utilização das bases de Rota e Morón na guerra contra o Irão.

“É um aliado terrível”, afirmou o presidente dos Estados Unidos, que vê Espanha como um “caso perdido”. De resto, e em plena conferência de imprensa, Donald Trump ordenou que se cortem todas as negociações comerciais entre os países, faltando perceber se é só uma ideia, ou se é algo para aplicar em concreto.

“Falei com a Alemanha, falei com a França, falei com o Reino Unido, falei com a Itália… Não falei com Espanha. Espanha é um caso perdido. Já não queremos fazer nenhum negócio comercial com Espanha. Certamente que gostaria que o escrevesses, Scott [Bessent]”, reiterou Donald Trump em palavras dirigidas ao secretário do Tesouro.

Esta ideia nem é bem verdade, mas já lá vamos. O irritante, esse, continua a ser o mesmo: Espanha é um dos países da NATO que menos gasta em Defesa e “não participa, não paga”.

“Não quero ter nada que ver com Espanha. Cortem todo o comércio com Espanha, por favor, incluindo as visitas. Não queremos ter nada que ver com eles”, reiterou, pedindo que isso seja feito de imediato.

“Nem sequer falem com eles. Não têm remédio. São más pessoas. Porque, como sabem, todos os outros estão a pagar e a trabalhar, e Espanha, especialmente Espanha… Há mais um par de países, mas especialmente Espanha. Dizem-no abertamente, são hostis. Veremos se vão continuar a ser tão hostis quando ligarem a dizer ‘por favor, por favor, queremos negociar convosco, senhor’”, acrescentou, num tom claramente agressivo e que ainda não tínhamos visto em Donald Trump em relação a este assunto.

A partir de Madrid, a crítica foi recebida com naturalidade. “Espanha recebe com tranquilidade e normalidade estas declarações. O nosso país mantém uma relação social, cultural e económica magnífica com os Estados Unidos e a nossa intenção é que isso não mude”, indicou fonte do governo espanhol ao El Mundo.

E agora a ideia de Donald Trump que não é bem verdade. Foi já depois destas palavras, sim, mas os Estados Unidos falaram mesmo com Espanha em Ancara. Mais, a conversa foi entre o próprio Donald Trump e Pedro Sánchez.

Ainda assim, não foi muito mais do que uma formalidade ocorrida durante o protocolo que antecede as reuniões.

Foi o próprio Pedro Sánchez a admitir a conversa: “Falámos sobre futebol, do Mundial. Muito informal. Mas com absoluta e total cordialidade”, garantiu, sublinhando ainda que Donald Trump não fez qualquer crítica ou reparo à posição espanhola.