Os sacrifícios das tropas da NATO merecem "respeito", diz príncipe Harry a Donald Trump

Bruno Miranda Lencastre
Há 2h e 11min
Príncipe Harry parte para o Afeganistão (Reuters)

Os comentários do presidente norte-americano provocaram uma onda de indignação entre veteranos e políticos britânicos, e por parte de outros países da Aliança

O príncipe Harry diz que se deve falar dos sacrifícios feitos pelas tropas da NATO no Afeganistão “de forma verdadeira e com respeito” depois de Donald Trump ter dito que os países aliados se mantiveram afastados da linha da frente do conflito e que não tem a certeza se “estariam lá” se precisassem.

Em comunicado, Harry, que vive nos Estados Unidos, falou ainda sobre a sua experiência no Afeganistão, onde serviu com as forças armadas britânicas, e dos “amigos que fez e que perdeu” no conflito. Na sua biografia “Spare”, o príncipe já tinha revelado que, enquanto esteve no Afeganistão, matou 25 combatentes talibãs. “Não era uma estatística que me enchia de orgulho, mas também não me envergonhava.”

Os comentários do presidente norte-americano provocaram uma onda de indignação entre veteranos e políticos britânicos, e por parte de outros países da NATO.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, considera os comentários de Trump “ofensivos e francamente chocantes” e que o presidente dos Estados Unidos deve pedir desculpa: “Se eu me tivesse expressado dessa forma, ou dito essas palavras, com certeza pediria desculpa.”

As palavras foram invulgarmente fortes para Starmer, que tem estado empenhado em preservar a aliança entre o Reino Unido e os Estados Unidos perante a crise na Gronelândia. 

O Reino Unido foi um dos vários países aliados da NATO que mandaram tropas para o Afeganistão em 2001 depois dos Estados Unidos invocarem a cláusula de segurança coletiva - são o único membro da Aliança a invocar o Artigo 5.º - a seguir aos ataques terroristas de 11 de Setembro em Nova Iorque.

Centenas de militares britânicos morreram no conflito.

Temas: NATO NATO Afeganistão Artigo 5 NATO EUA Afeganistão Príncipe Harry

Relacionados

Trump irrita aliados ao afirmar que as tropas da NATO "ficaram um pouco afastadas" das linhas da frente no Afeganistão

As 25 pessoas que matou no Afeganistão, a cocaína que consumiu na adolescência e as últimas palavras ditas à rainha. As revelações de Harry no livro de memórias

Europa

Os sacrifícios das tropas da NATO merecem "respeito", diz príncipe Harry a Donald Trump

Há 2h e 11min

Justiça espanhola arquiva queixa contra Julio Iglesias por falta de competências

Há 2h e 35min

Polémica em França após TGV lançar carruagem premium que proíbe crianças

Hoje às 17:37
02:46

As imagens da preparação militar na Gronelândia para um possível ataque dos EUA

Hoje às 15:29
Mais Europa

Mais Lidas

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

Hoje às 07:00

Portugal em alerta: neve cai em força e também há chuva e vento. Várias escolas encerradas

Hoje às 10:28

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Adolescente de 15 anos morre após ser baleado na Amadora. PSP reforça segurança no local

Ontem às 22:50

"Tem um trajeto da prática de crimes graves" e "acentuou crimes de incitamento ao ódio": tribunal recusa suspensão da pena de Mário Machado

Hoje às 14:34

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

21 jan, 12:45

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Ontem às 09:15

Depois de Portugal, Ai Weiwei regressou a casa: "Foi como se uma chamada telefónica se tivesse reconetado de repente"

Hoje às 08:20

A imagem que está a correr mundo: menino de cinco anos detido pelos agentes de imigração nos EUA à porta de casa

Ontem às 19:51

Euromilhões: esta é a chave que vale 99 milhões

Há 1h e 9min

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

21 jan, 09:43