NATO vai reduzir missão militar no Kosovo após "melhoria da segurança"

Agência Lusa , MSM
Há 52 min
Bandeira da Suécia hasteada para assinalar adesão do país à NATO (AP)
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A Aliança Atlântica prevê ajustar gradualmente a presença da força KFOR ao longo do próximo ano

A NATO anunciou esta sexta-feira que vai reduzir no próximo ano a missão militar no Kosovo (KFOR), devido à "melhoria da situação de segurança" neste pequeno país balcânico.

A NATO "irá ajustar gradualmente a postura da KFOR no Kosovo ao longo do próximo ano em resposta à melhoria da situação de segurança", anunciou a organização em comunicado.

A NATO e a KFOR "estão totalmente comprometidas com a segurança e proteção no Kosovo", disse o general Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado na Europa, citado no comunicado.

"É este compromisso que levou a uma maior estabilidade, à medida que as organizações de segurança no Kosovo se tornaram mais capazes. As condições atuais oferecem uma oportunidade para otimizar ainda mais o tamanho e a postura da KFOR", afirmou ainda.

Diplomatas europeus disseram à agência France-Presse (AFP) que os Estados Unidos indicaram a sua disponibilidade para reduzir o seu número de cerca de 4.600 soldados.

A NATO não especificou quais as nacionalidades afetadas por estas reduções.

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