A NATO enfrenta uma grande crise devido à Gronelândia. A Europa parece impotente para a impedir

Os líderes europeus não criticaram publicamente os Estados Unidos pelo seu desejo declarado de adquirir a Gronelândia durante uma reunião em Paris Tom Nicholson/Getty Images
Para a Europa, o regresso de Donald Trump à Casa Branca tem sido um incêndio de certezas. A ameaça da sua administração de anexar a Gronelândia, uma parte autónoma da Dinamarca, mergulhou a NATO numa situação sem precedentes: uma aliança baseada na defesa coletiva – em que um ataque a um é um ataque a todos – enfrenta agora a perspetiva de que um membro possa atacar outro.
A Casa Branca afirmou na terça-feira que o presidente está “a discutir uma série de opções” para adquirir a Gronelândia, deixando claro que o uso do exército dos EUA não está fora de questão. Proclamando o regresso a um mundo em que os fortes tomam o que podem e os fracos sofrem o que devem, Stephen Miller, subchefe de gabinete de Trump, disse à CNN: “Somos uma superpotência e... vamos comportar-nos como uma superpotência.”
Embora o Secretário de Estado Marco Rubio tenha tentado minimizar as preocupações sobre uma intervenção militar, afirmando antes que a administração Trump está a considerar comprar a Gronelândia, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, lançou o alerta: “Se os EUA escolherem atacar militarmente outro país da NATO, então tudo para, incluindo a NATO e, portanto, a segurança estabelecida desde o fim da Segunda Guerra Mundial.”
Mas outros líderes europeus mantiveram a língua presa, pelo menos em público, por uma razão desconfortável: os EUA podem já não ser um aliado confiável da Europa, mas, por agora, continuam a ser necessários. Com a Europa a precisar do apoio militar e diplomático dos EUA para enfrentar a Rússia, as ameaças renovadas de Trump contra a Gronelândia colocaram-na numa encruzilhada: como manter os EUA fora da Gronelândia, mas investidos na Ucrânia?
Esta tensão ficou evidente em Paris esta semana, quando representantes de 35 países, incluindo os EUA, discutiram como garantir a segurança pós-guerra da Ucrânia no caso de um acordo de paz com a Rússia. Embora a reunião tenha decorrido sem problemas e levado a compromissos concretos, a boa disposição foi tensionada por perguntas incómodas numa conferência de imprensa sobre a questão que pairava sobre a diplomacia do dia.
“Sei que há relutância em falar sobre a Gronelândia hoje, mas que valor têm estes compromissos (de segurança dos EUA) no próprio dia em que, nos mais altos níveis do governo em Washington, estão a falar sobre tomar o território de um membro da NATO?” perguntou um jornalista ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.
Starmer hesitou, apontando para uma declaração anterior de solidariedade com a Dinamarca. O Presidente francês, Emmanuel Macron, desviou uma pergunta semelhante. Ao lado do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e do genro de Trump, Jared Kushner, os líderes do Reino Unido e da França não estavam dispostos a criticar os EUA pelas suas ameaças à Dinamarca, para não comprometer o envolvimento de Washington no processo de paz na Ucrânia.
A Europa já cedeu bastante para manter os EUA do seu lado. Os seus líderes foram repreendidos pelo vice-presidente JD Vance em Munique, criticados por Elon Musk online e acusados na Estratégia de Segurança Nacional da administração Trump de “pisar princípios básicos da democracia” para suprimir os partidos “patrióticos” que Washington apoia. A União Europeia também aceitou uma tarifa de 15% sobre o seu comércio com os EUA.
Enquanto muitos pedem que a Europa adote uma posição mais firme contra os EUA, falta-lhe alavanca para tal, explicou Mujtaba Rahman, diretor-gerente para a Europa no Eurasia Group, uma consultoria de risco político.
“Muitos líderes europeus querem falar firme à América… Querem poder levantar-se e denunciar o que estão a ver, mas simplesmente não estão em posição de o fazer, porque durante muito tempo delegaram a sua segurança para a América,” afirmou Rahman à CNN.
Tal como no ano passado, a prioridade dos europeus para 2026 continua a ser manter os EUA envolvidos na Ucrânia, referiu Rahman, mesmo que isso implique pressionar Copenhaga “para chegar a um acordo” com os EUA sobre a Gronelândia. “Fundamentalmente, não acho que tenham escolha, porque o processo de rearmamento na Europa demora três a cinco anos,” acrescentou.
Como a administração Trump não pediu aprovação do Congresso para nova assistência militar dos EUA à Ucrânia, a Europa tem financiado a defesa da Ucrânia há mais de um ano. No entanto, enquanto constrói a sua própria base industrial de defesa, a Europa continua fortemente dependente dos EUA para as armas que compra para a Ucrânia.
Embora a Europa dependa dos EUA para armamento a curto prazo, Daniel Fried, um diplomata veterano dos EUA, disse à CNN que o continente tem mais alavanca do que se pensa.
“Existem muitas áreas em que os fornecedores europeus de defesa são competitivos com os americanos. Não somos os únicos a fabricar aviões de combate,” explicou Fried, que trabalhou como secretário-assistente de Estado para a Europa sob os presidentes George W. Bush e Barack Obama. “Os europeus podem simplesmente decidir que a tecnologia de ponta em drones é algo que não vão partilhar com os americanos se isto continuar.”
Alguns na Europa pedem ações mais dramáticas e imediatas. Raphael Glucksmann, membro francês do Parlamento Europeu, pediu que a UE estabeleça uma base militar permanente na Gronelândia, o que, segundo ele, “enviaria um forte sinal a Trump e contrariaria o argumento americano de que somos incapazes de garantir a segurança da Gronelândia.”
Mas Majda Ruge, investigadora sénior no European Council on Foreign Relations, disse que o objetivo não deve ser um “confronto militar com os Estados Unidos, mas aumentar os custos políticos, económicos e de aliança de uma ação unilateral dos EUA de forma precoce e visível, para convencer o presidente Trump a não agir,” acrescentando que existem “formas não militares de o fazer.”
“Trata-se de garantir que, se Trump escolher escalar, ele tem de afastar abertamente os aliados europeus em vez de agir num vácuo político. E fazer isso aumentaria fortemente os custos domésticos e políticos para ele,” explicou Ruge à CNN.
Os cidadãos norte-americanos são esmagadoramente contra o uso da força militar para tomar o controlo da Gronelândia, segundo um inquérito YouGov de agosto, realizado após a Dinamarca ter convocado o enviado dos EUA devido a um relatório de que vários homens americanos estariam a desenvolver campanhas secretas para influenciar a política groenlandesa. Apenas 7% dos adultos dos EUA disseram apoiar o uso da força para anexar a Gronelândia, com 72% contra.
A ascensão inicial de Trump ao poder em 2016 foi auxiliada pela sua oposição de longa data à invasão do Iraque em 2003 e a outras “guerras eternas” dispendiosas. No entanto, o presidente disse ao The New York Times na quarta-feira que a supervisão dos EUA sobre a Venezuela poderia durar anos, após a derrubada do líder autoritário do país, Nicolás Maduro.
Não é claro quão sensível será a administração Trump a críticas internas ou externas. Miller esta semana desprezou as “gentilezas internacionais,” dizendo à CNN: “Vivemos… no mundo real… que é governado pela força, que é governado pelo poder. Estas são as leis de ferro do mundo que existem desde o início dos tempos.”
Embora a Europa espere que o interesse de Trump na Gronelândia possa diminuir, como aconteceu no ano passado, autoridades em Londres e Bruxelas receiam que desta vez seja diferente.
“As pessoas acordaram para o facto de que isto não é algum sonho que ele inventou. Ele leva isto a sério,” afirmou à CNN um legislador britânico, sob condição de anonimato.
Rahman, do Eurasia Group, considerou: “Não acho que haja ingenuidade – nem em Berlim, nem em Paris, nem em Londres – sobre a natureza do regime dos EUA… Os americanos sabem que os europeus são fracos. Predadores atacam os fracos – é isso que a administração Trump está a fazer. Não há muito que os europeus possam fazer."
“Para muitos países, trata-se de ganhar tempo. Esta é uma ponte. Até a Europa poder defender-se, têm de trabalhar com a administração Trump.”