A NATO enfrenta uma grande crise devido à Gronelândia. A Europa parece impotente para a impedir

Ontem às 11:35

Os líderes europeus não criticaram publicamente os Estados Unidos pelo seu desejo declarado de adquirir a Gronelândia durante uma reunião em Paris Tom Nicholson/Getty Images

Para a Europa, o regresso de Donald Trump à Casa Branca tem sido um incêndio de certezas. A ameaça da sua administração de anexar a Gronelândia, uma parte autónoma da Dinamarca, mergulhou a NATO numa situação sem precedentes: uma aliança baseada na defesa coletiva – em que um ataque a um é um ataque a todos – enfrenta agora a perspetiva de que um membro possa atacar outro.

A Casa Branca afirmou na terça-feira que o presidente está “a discutir uma série de opções” para adquirir a Gronelândia, deixando claro que o uso do exército dos EUA não está fora de questão. Proclamando o regresso a um mundo em que os fortes tomam o que podem e os fracos sofrem o que devem, Stephen Miller, subchefe de gabinete de Trump, disse à CNN: “Somos uma superpotência e... vamos comportar-nos como uma superpotência.”

Embora o Secretário de Estado Marco Rubio tenha tentado minimizar as preocupações sobre uma intervenção militar, afirmando antes que a administração Trump está a considerar comprar a Gronelândia, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, lançou o alerta: “Se os EUA escolherem atacar militarmente outro país da NATO, então tudo para, incluindo a NATO e, portanto, a segurança estabelecida desde o fim da Segunda Guerra Mundial.”

Mas outros líderes europeus mantiveram a língua presa, pelo menos em público, por uma razão desconfortável: os EUA podem já não ser um aliado confiável da Europa, mas, por agora, continuam a ser necessários. Com a Europa a precisar do apoio militar e diplomático dos EUA para enfrentar a Rússia, as ameaças renovadas de Trump contra a Gronelândia colocaram-na numa encruzilhada: como manter os EUA fora da Gronelândia, mas investidos na Ucrânia?

Esta tensão ficou evidente em Paris esta semana, quando representantes de 35 países, incluindo os EUA, discutiram como garantir a segurança pós-guerra da Ucrânia no caso de um acordo de paz com a Rússia. Embora a reunião tenha decorrido sem problemas e levado a compromissos concretos, a boa disposição foi tensionada por perguntas incómodas numa conferência de imprensa sobre a questão que pairava sobre a diplomacia do dia.

“Sei que há relutância em falar sobre a Gronelândia hoje, mas que valor têm estes compromissos (de segurança dos EUA) no próprio dia em que, nos mais altos níveis do governo em Washington, estão a falar sobre tomar o território de um membro da NATO?” perguntou um jornalista ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Starmer hesitou, apontando para uma declaração anterior de solidariedade com a Dinamarca. O Presidente francês, Emmanuel Macron, desviou uma pergunta semelhante. Ao lado do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e do genro de Trump, Jared Kushner, os líderes do Reino Unido e da França não estavam dispostos a criticar os EUA pelas suas ameaças à Dinamarca, para não comprometer o envolvimento de Washington no processo de paz na Ucrânia.

Primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, a bordo de um navio de inspeção da Marinha dinamarquesa nas águas em redor de Nuuk, Gronelândia, em abril de 2025. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images/Arquivo

A Europa já cedeu bastante para manter os EUA do seu lado. Os seus líderes foram repreendidos pelo vice-presidente JD Vance em Munique, criticados por Elon Musk online e acusados na Estratégia de Segurança Nacional da administração Trump de “pisar princípios básicos da democracia” para suprimir os partidos “patrióticos” que Washington apoia. A União Europeia também aceitou uma tarifa de 15% sobre o seu comércio com os EUA.

Enquanto muitos pedem que a Europa adote uma posição mais firme contra os EUA, falta-lhe alavanca para tal, explicou Mujtaba Rahman, diretor-gerente para a Europa no Eurasia Group, uma consultoria de risco político.

“Muitos líderes europeus querem falar firme à América… Querem poder levantar-se e denunciar o que estão a ver, mas simplesmente não estão em posição de o fazer, porque durante muito tempo delegaram a sua segurança para a América,” afirmou Rahman à CNN.

Tal como no ano passado, a prioridade dos europeus para 2026 continua a ser manter os EUA envolvidos na Ucrânia, referiu Rahman, mesmo que isso implique pressionar Copenhaga “para chegar a um acordo” com os EUA sobre a Gronelândia. “Fundamentalmente, não acho que tenham escolha, porque o processo de rearmamento na Europa demora três a cinco anos,” acrescentou.

Como a administração Trump não pediu aprovação do Congresso para nova assistência militar dos EUA à Ucrânia, a Europa tem financiado a defesa da Ucrânia há mais de um ano. No entanto, enquanto constrói a sua própria base industrial de defesa, a Europa continua fortemente dependente dos EUA para as armas que compra para a Ucrânia.

Embora a Europa dependa dos EUA para armamento a curto prazo, Daniel Fried, um diplomata veterano dos EUA, disse à CNN que o continente tem mais alavanca do que se pensa.

“Existem muitas áreas em que os fornecedores europeus de defesa são competitivos com os americanos. Não somos os únicos a fabricar aviões de combate,” explicou Fried, que trabalhou como secretário-assistente de Estado para a Europa sob os presidentes George W. Bush e Barack Obama. “Os europeus podem simplesmente decidir que a tecnologia de ponta em drones é algo que não vão partilhar com os americanos se isto continuar.”

Soldados ucranianos participam num exercício de treino perto da linha da frente na região de Zaporizhzhia, Ucrânia, em dezembro de 2025.

Andriy Andriyenko/Serviço de Imprensa da 65ª Brigada Mecanizada Separada das Forças Armadas da Ucrânia/Reuters

Alguns na Europa pedem ações mais dramáticas e imediatas. Raphael Glucksmann, membro francês do Parlamento Europeu, pediu que a UE estabeleça uma base militar permanente na Gronelândia, o que, segundo ele, “enviaria um forte sinal a Trump e contrariaria o argumento americano de que somos incapazes de garantir a segurança da Gronelândia.”

Mas Majda Ruge, investigadora sénior no European Council on Foreign Relations, disse que o objetivo não deve ser um “confronto militar com os Estados Unidos, mas aumentar os custos políticos, económicos e de aliança de uma ação unilateral dos EUA de forma precoce e visível, para convencer o presidente Trump a não agir,” acrescentando que existem “formas não militares de o fazer.”

“Trata-se de garantir que, se Trump escolher escalar, ele tem de afastar abertamente os aliados europeus em vez de agir num vácuo político. E fazer isso aumentaria fortemente os custos domésticos e políticos para ele,” explicou Ruge à CNN.

Os cidadãos norte-americanos são esmagadoramente contra o uso da força militar para tomar o controlo da Gronelândia, segundo um inquérito YouGov de agosto, realizado após a Dinamarca ter convocado o enviado dos EUA devido a um relatório de que vários homens americanos estariam a desenvolver campanhas secretas para influenciar a política groenlandesa. Apenas 7% dos adultos dos EUA disseram apoiar o uso da força para anexar a Gronelândia, com 72% contra.

A ascensão inicial de Trump ao poder em 2016 foi auxiliada pela sua oposição de longa data à invasão do Iraque em 2003 e a outras “guerras eternas” dispendiosas. No entanto, o presidente disse ao The New York Times na quarta-feira que a supervisão dos EUA sobre a Venezuela poderia durar anos, após a derrubada do líder autoritário do país, Nicolás Maduro.

Não é claro quão sensível será a administração Trump a críticas internas ou externas. Miller esta semana desprezou as “gentilezas internacionais,” dizendo à CNN: “Vivemos… no mundo real… que é governado pela força, que é governado pelo poder. Estas são as leis de ferro do mundo que existem desde o início dos tempos.”

Embora a Europa espere que o interesse de Trump na Gronelândia possa diminuir, como aconteceu no ano passado, autoridades em Londres e Bruxelas receiam que desta vez seja diferente.

“As pessoas acordaram para o facto de que isto não é algum sonho que ele inventou. Ele leva isto a sério,” afirmou à CNN um legislador britânico, sob condição de anonimato.

Rahman, do Eurasia Group, considerou: “Não acho que haja ingenuidade – nem em Berlim, nem em Paris, nem em Londres – sobre a natureza do regime dos EUA… Os americanos sabem que os europeus são fracos. Predadores atacam os fracos – é isso que a administração Trump está a fazer. Não há muito que os europeus possam fazer."

“Para muitos países, trata-se de ganhar tempo. Esta é uma ponte. Até a Europa poder defender-se, têm de trabalhar com a administração Trump.”