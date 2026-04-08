Trump vai discutir saída da NATO com Mark Rutte

CNN Portugal , PF
Há 1h e 23min
Mark Rutte e Donald Trump (Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

Há uma semana, durante uma entrevista à Reuters, Trump disse que estava a considerar retirar os EUA da Aliança Atlântica devido à falta de apoio dos aliados a Washington DC na guerra contra o Irão

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou esta quarta-feira que Donald Trump vai discutir com Mark Rutte, secretário-geral da NATO, a saída da organização.

De acordo com Leavitt, o presidente dos EUA considera que a NATO foi “testada e falhou” e está “ansioso” por ter uma conversa “franca” com Rutte quando ambos se reunirem esta quarta-feira.

Há uma semana, durante uma entrevista à Reuters, Trump disse que estava a considerar retirar os EUA da Aliança Atlântica devido à falta de apoio dos aliados a Washington DC na guerra contra o Irão.

Vários países europeus, como Espanha, recusaram dar permissão de aterragem no país às aeronaves americanas envolvidas no conflito. Todos os aliados recusaram ainda enviar navios de guerra para o Estreito de Ormuz. Sobre essa falta de apoio, Trump diz que é uma "marca que nunca irá desaparecer" da história da NATO.

"Nunca me deixei influenciar pela NATO. Sempre soube que eram um tigre de papel e, já agora, o Putin também sabe disso", disse também o presidente americano ao jornal britânico The Telegraph.

Esta segunda-feira, Trump revelou que os problemas com a NATO começaram com a Gronelândia. 

"Queremos a Gronelândia. Eles não nos querem dar. E eu disse 'adeus'", referiu Trump.

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