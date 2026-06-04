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Navios de força multinacional da NATO nos Açores

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 10min
Navios da NATO nos Açores (Foto: Marinha Portuguesa)
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Em Ponta Delgada, encontram-se navios da Alemanha, Países Baixos, Noruega, Turquia, Portugal e Dinamarca

Uma força multinacional da NATO encontra-se nos Açores até sábado, o que evidencia o “papel central” de Portugal na segurança marítima e confirma o "papel estratégico" do arquipélago, revelou a Marinha.

Trata-se de diversos navios de uma das forças navais permanentes da NATO (North Atlantic Treaty Organization), designada por Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), que chegaram na quarta-feira a Ponta Delgada, nos Açores.

Segundo a Marinha Portuguesa, os navios encontram-se “no âmbito de uma escala operacional, inserida no plano anual de atividades, treino avançado e interoperabilidade entre aliados”

O SNMG1 é comandado pela Comodoro Maryla Ingham, da Royal Navy, estando-se perante uma força multinacional de “elevada prontidão, composta por navios preparados para responder a um amplo espetro de missões no quadro da defesa coletiva e da segurança cooperativa da Aliança”.

Em Ponta Delgada, encontram-se navios da Alemanha, Países Baixos, Noruega, Turquia, Portugal e Dinamarca.

A escala em Ponta Delgada “enquadra-se no esforço contínuo da NATO para fortalecer a cooperação marítima aliada, promover a segurança no Atlântico Norte e assegurar uma presença naval credível, interoperável e dissuasora”, de acordo com a Marinha.

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A passagem do SNMG1 pelos Açores “constitui igualmente uma oportunidade para aprofundar contactos institucionais, fomentar o intercâmbio operacional e reforçar a visibilidade da Aliança na região”.

Ao longo da estadia, estão previstas atividades protocolares, ações de representação e encontros com entidades civis e militares dos Açores, “contribuindo para consolidar o papel estratégico do arquipélago enquanto ponto de apoio logístico, operacional e diplomático no contexto euro-atlântico”.

Para a Marinha, a presença do SNMG1 nos Açores “evidencia, uma vez mais, o papel central de Portugal na arquitetura de segurança marítima da NATO e reafirma o compromisso nacional com a defesa coletiva e a estabilidade regional e a salvaguarda das linhas de comunicação marítima que atravessam o Atlântico”.

Pela sua importância geoestratégica, os Açores foram determinantes na adesão de Portugal à NATO.

Em Ponta Delgada, fica localizado o consulado mais antigo dos Estados Unidos, fundado em 1795, para além de ser nos Açores, na ilha Terceira, que fica localizada a Base das Lajes, posto militar avançado dos EUA no Atlântico.

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Portugal e os EUA possuem um acordo bilateral de defesa e cooperação, revisto pela última vez em 1995, que contempla a possibilidade de os norte-americanos beneficiarem de facilidades materiais na Base das Lajes.

Recentemente, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, elogiou Portugal por aceitar o pedido dos Estados Unidos para utilizar a Base das Lajes no conflito com o Irão. Em entrevista à Fox News, Marco Rubio disse mesmo que essa autorização foi dada ainda antes de Portugal saber qual seria o pedido.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu que “o pedido a Portugal para utilização da Base das Lajes só foi feito já depois do ataque ao Irão, sendo que o Governo português só autorizou mediante condições que foram logo tornadas públicas e que são conhecidas”.

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Temas: NATO Açores Marinha
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