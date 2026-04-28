Ator de "Dança com Lobos" condenado a perpétua por agressão sexual

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Nathan Chasing Horse vai ser elegível para liberdade condicional após cumprir 37 anos de pena, continuando a negar as acusações

Um tribunal do estado norte-americano do Nevada condenou, na segunda-feira, o ator de "Dança com Lobos" Nathan Chasing Horse a prisão perpétua, por ter agredido sexualmente mulheres e meninas indígenas.

Um júri já o tinha considerado culpado de 13 acusações, na maioria relacionadas com a agressão sexual de três mulheres.

As queixosas e as famílias disseram à juíza Jessica Peterson que continuam a sofrer do trauma causado por Chasing Horse, de 49 anos, e a lutar com a fé que professam depois de o ator ter abusado da posição como líder espiritual.

"Não há maneira de recuperar a juventude, a infância perdida, a minha primeira vez, o meu primeiro beijo, a formatura que nunca tive", disse Corena Leone-LaCroix, que tinha 14 anos quando Chasing Horse a agrediu.

A agência de notícias norte-americana Associated Press (AP) normalmente não refere o nome das alegadas vítimas de agressão sexual, a menos que estas se manifestem publicamente, como fez Leone-LaCroix.

Chasing Horse, vestido de uniforme azul-marinho do Centro de Detenção do Condado de Clark, olhou fixamente para a frente enquanto as vítimas liam as declarações.

Horse vai ser elegível para liberdade condicional após cumprir 37 anos de pena, continuando a negar as acusações. "Isto é uma injustiça", disse em tribunal.

Peterson notou ter ficado impressionada com a contínua negação das acusações, apesar das provas apresentadas no julgamento.

"Você aproveitou-se da confiança destas mulheres e da sua espiritualidade, e manipulou-as para a sua própria satisfação pessoal", considerou.

A sentença encerra um esforço de vários anos para processar o ex-ator, depois de ter sido detido e indiciado pela primeira vez em 2023. A detenção inicial teve repercussões em todo o território indígena, com as autoridades de outros estados e do Canadá a apresentarem mais acusações criminais. Acusações que continuam pendentes.

O Ministério Público da Colúmbia Britânica (Canadá) informou que Chasing Horse foi acusado de agressão sexual em fevereiro de 2023, embora a data do suposto crime tenha ocorrido em setembro de 2018 perto de Keremeos, aldeia a cerca de quatro horas a leste de Vancouver.

Em novembro de 2023, o caso foi suspenso devido às acusações contra Chasing Horse nos EUA, mas foi retomado no ano seguinte.

Depois de esgotados todos os recursos do ex-ator, os procuradores da Colúmbia Britânica vão avaliar os próximos passos, afirmou à AP, por email, a assessora de comunicação do Ministério Público da Colúmbia Britânica, Damienne Darby.

Um mandado contra Chasing Horse continua pendente na província canadiana de Alberta, afirmou o Serviço de Polícia da Nação Tsuut’ina, num comunicado, após a condenação de Chasing Horse em janeiro.

O Serviço de Polícia da Nação Tsuut’ina afirmou que está em contacto com o Gabinete do Ministério Público de Alberta relativamente ao mandado.

O julgamento de janeiro centrou-se no papel do ex-ator como líder espiritual.

Chasing Horse nasceu na Reserva Rosebud, no Dakota do Sul, lar dos Sicangu Sioux, uma das sete tribos da nação Lakota. Após participar como Smiles a Lot, jovem membro da tribo Sioux, no filme de Kevin Costner - galardoado com vários Óscares - “Dança com lobos”, Chasing Horse viajou por todo o território indígena para participar em powwows (cerimónias culturais das comunidades indígenas da América do Norte) e realizar cerimónias de cura.

Durante o julgamento, os procuradores de Nevada afirmaram que Chasing Horse usou a reputação como curandeiro Lakota para se aproveitar de mulheres e meninas indígenas.

A procuradora-adjunta Bianca Pucci disse ao júri que, durante quase 20 anos, Chasing Horse "teceu uma teia de abusos" que aprisionou muitas mulheres.

Chasing Horse terá dito a Leone-LaCroix que os espíritos queriam que ela perdesse a virgindade para salvar a mãe, diagnosticada com cancro. Depois, agrediu-a sexualmente e disse que, se ela contasse a alguém, a mãe morreria, segundo Pucci. As agressões sexuais continuaram durante anos, afirmou Pucci.