Quando os problemas de imagem corporal vêm embrulhados num laço

25 dez 2025, 10:00

Dar a alguém um presente não solicitado relacionado com fitness ou nutrição pode sugerir que o destinatário precisa fazer mudanças físicas ou alimentares

Os mais recentes equipamentos e aparelhos de exercício aparecem regularmente no topo dos guias de compras de Natal, mas isso não significa que um novo par de ténis de corrida ou uma inscrição num ginásio seja um presente infalível para a pessoa de quem gosta.

Embora a atividade física ofereça benefícios para a saúde física e mental da maioria das pessoas, o exercício físico tornou-se tão intimamente associado à perda de peso que uma prenda de exercício pode parecer uma humilhação velada do corpo.

"Nunca compre a alguém uma prenda não solicitada relacionada com fitness ou nutrição. Estas prendas vêm sempre com um lado de cultura de dieta, quer nos apercebamos disso ou não", segundo Leslie Schilling, uma dietista registada em Las Vegas, especializada em nutrição desportiva e recuperação de distúrbios alimentares.

Mesmo quando oferecidos com amor e com a melhor das intenções, este tipo de presentes pode ter uma conotação de “‘precisa de mudar de alguma forma’, o que normalmente é bastante prejudicial para quem recebe o presente”, acrescentou Schilling.

Os riscos para as crianças

Os riscos são ainda maiores quando se oferecem prendas de fitness a crianças e adolescentes. Para os adolescentes, cuja autoimagem pode ser especialmente vulnerável, uma instrução não tão subtil para aumentar o exercício pode prejudicar a sua saúde mental.

Quando os pais transmitem a ideia de que o corpo de uma criança é um problema, "podemos assistir a um aumento da baixa autoestima, porque existe esta sensação de 'tenho de ser diferente. Preciso de mudar. O meu aspeto atual não é suficientemente bom' - e isso pode levar a distúrbios alimentares, depressão e ansiedade", observou Carolyn Comas, terapeuta de distúrbios alimentares em Los Angeles.

Para os pais que sentem a responsabilidade de encorajar uma criança inativa a mexer-se, é tentador pensar que uma prenda de fitness pode ser o catalisador perfeito. Mas este esforço bem intencionado pode sair pela culatra de várias formas.

De acordo com Schilling, embora quem oferece um presente possa assumir que está a oferecer motivação para ser mais ativo, surpreender alguém com um presente de fitness pode interferir com a capacidade de praticar exercício.

“A atividade física é muito pessoal”, disse ela. "Apoiar a nossa autonomia é muito importante. Por isso, quando alguém nos dá um Fitbit ou um certificado de treino pessoal, ou o que quer que seja, quer queiramos quer não, isso retira-nos a autonomia, que é uma peça fundamental para práticas de fitness e saúde alegres e sustentáveis."

A ironia é que dar conselhos indesejados disfarçados de presente pode fazer com que seja mais difícil para o destinatário sentir vontade de ser mais ativo. Quando as pessoas se sentem pressionadas, julgadas ou mal consigo próprias, isso acaba por reduzir a sua motivação. Dar uma prenda tão cheia de significado “pode, na verdade, impedir que alguém se envolva em comportamentos de saúde, porque se sente magoado com isso”, explica Schilling.

Se os pais querem lançar as bases para um prazer de movimento para toda a vida, transformar o exercício físico em algo associado ao medo ou à vergonha não é a resposta. Para as crianças que não estão naturalmente inclinadas a participar em desportos ou outras formas de exercício, “a melhor maneira de o introduzir é de uma forma não formal, porque quando é divertido, queremos fazê-lo. E é isso que queremos que todo o exercício seja”, observou Comas. “Não se trata de um castigo, mas de algo que esperamos ansiosamente, porque depois fazemo-lo para o resto da vida.”

Isto pode ser como convidar as crianças a participar em atividades familiares, como passeios na natureza, patinagem no gelo ou trenó - sem qualquer comentário sobre queimar calorias ou “ganhar” a sobremesa, diz Comas.

A atração da tecnologia vestível

Mas e se for o seu filho adolescente a pedir as últimas calças de ioga de marca ou a tecnologia vestível mais fixe?

Com o vestuário desportivo da moda, Schilling e Comas concordam que é geralmente uma aposta mais segura, porque o vestuário desportivo tornou-se o conforto quotidiano e a moda para muitas pessoas. Mas pode valer a pena falar com o seu filho adolescente ou interpolado para saber mais sobre a razão pela qual ele quer esses artigos.

Os smartwatches podem estar na moda, mas os pais devem pensar duas vezes, mesmo quando estão na lista de desejos de uma criança. Os profissionais que tratam os distúrbios alimentares desaconselham vivamente a oferta destes dispositivos às crianças.

"Não recomendo que se dêem às crianças dispositivos portáteis. Ponto final. Acho que é muito perigoso", explicou Schilling. Uma vez que estes dispositivos registam dados como os passos e as calorias, “o que parece inocente pode tornar-se num pensamento obsessivo”, acrescentou Comas. “É como um pequeno cérebro de desordem alimentar no seu pulso”.

Mesmo que os seus filhos insistam que querem smartwatches para comunicar ou porque são a coisa mais fixe a ter, lembre-se de que a oferta de presentes nas férias de inverno tem como pano de fundo mensagens culturais implacáveis sobre os planos de dieta e de reinício de Ano Novo. Ter todos esses dados na ponta dos dedos e, ao mesmo tempo, estar rodeado de pressões acrescidas para ser magro pode significar problemas, especialmente para as crianças em crescimento.

“Sabemos que as dietas e a perda de peso podem ser definitivamente um antecedente de um distúrbio alimentar”, afirma Comas.

Por isso, se os adolescentes pedirem um produto de fitness porque querem “ficar em forma”, convém pedir-lhes que expliquem melhor. Há uma grande diferença entre querer melhorar o seu desempenho atlético e sentir que precisa de mudar a sua aparência. O que a pessoa pode estar realmente a pedir é a dádiva de saber que está bem tal como está.

Em caso de dúvida, dê outra coisa, aconselhou Schilling: "Se não tiveres a certeza de como vai ser, não o faças. Porque já me sentei à frente de clientes que nunca esqueceram um pai, um cônjuge ou alguém que lhes deu um presente relacionado com a boa forma física ou a dieta, e ainda estão sentados no meu escritório a falar sobre isso."

*Nota do editor: Oona Hanson é escritora, educadora e coach parental especializada em ajudar famílias a lidar com a cultura da dieta e distúrbios alimentares.