12 dicas para aliviar o corpo e a mente do stress, inchaço e cansaço desta época festiva

27 dez 2025, 10:00

NOTA DO EDITOR | Dana Santas, conhecida como “Mobility Maker” [Construtora de Mobilidade, em tradução livre], é especialista certificada em treino de força e condicionamento físico. É também treinadora de corpo e mente para desportistas profissionais. É autora do livro “Practical Solutions for Back Pain Relief” [Soluções Práticas para Aliviar as Dores nas Costas, em tradução livre]

As épocas festivas são uma altura de gratidão, de nos ligarmos aos outros, de celebrar. Contudo, também podem ser um período fisicamente exigente e mentalmente desgastante.

Há estratégias simples, para o corpo e para a mente, que, incorporadas ao longo do dia, nos podem ajudar a evitar esse desfecho, apoiando a nossa energia, digestão e sistema nervoso de manhã à noite.

As 12 dicas que partilhamos abaixo não exigem nenhum equipamento. Levam apenas alguns minutos cada. Todavia, podem fazer a diferença sobre se acaba estas festas esgotado ou revigorado.

Início da manhã: estabelecer as bases

1. Prepare o terreno, respirando fundo. Antes de o dia ficar agitado, dedique alguns minutos a respirar pelo diafragma. Aconselho respirações longas e profundas. Pode fazê-lo antes de sair da cama, sentado numa cadeira ou deitado de costas com os joelhos dobrados.

Coloque as mãos na parte de baixo das costelas, para guiar e acompanhar o movimento. Inspire devagar pelo nariz, sentindo as costelas a expandirem-se. A seguir, expire completamente, contraindo as costelas. Procure duplicar a duração da expiração: por exemplo, se inspira durante quatro tempos, expire durante oito.

O facto de respirar fundo, com expirações longas, ativa o sistema nervoso parassimpático, que é o modo de descanso e digestão do nosso corpo, estabelecendo um estado de calma e concentração para as horas seguintes.

2. Hidrate-se com estratégia. Beba um copo de água antes da primeira chávena de café. O corpo ficou em jejum a noite toda. Começar o dia a beber água ajuda-o a recuperar da desidratação noturna. Há estudos recentes a mostrar que a hidratação adequada contribui para a função cognitiva e para os níveis de energia, bem como para uma boa digestão.

Continue a beber água enquanto faz as suas tarefas matinais, sobretudo ser estiver a consumir café ou chá em grandes quantidades, que podem causar desidratação. Se pretende consumir álcool mais tarde, ajuda bastante hidratar-se com antecedência. Além disso, tente beber um copo cheio de água para cada bebida alcoólica que consumir.

3. Faça uma sequência de exercícios de mobilidade para o corpo todo. Antes de começar a cozinhar, dedique cinco minutos para mover, com suavidade, as principais articulações. Faça uma sequência rápida de ioga ou alguns círculos em cada direção com os tornozelos, quadris e braços. Em seguida, gire de um lado para o outro, na região central das costas.

Mexa, com suavidade, as principais articulações com uma sequência rápida de ioga antes de começar a cozinhar para os grandes momentos festivos (The Good Brigade/Digital Vision/Getty Images)

Ao fazer isto, prepara o seu sistema nervoso e lubrifica as articulações para as atividades que virão: ficar em pé, levantar objetos, sentar-se. Pense nisto como um aquecimento para um evento desportivo. De algum modo, a época natalícia é um evento desportivo.

Cozinhar: evitar tensões e lesões na cozinha

4. Inclua alongamentos na rotina da cozinha. Enquanto espera que as batatas cozinhem ou que as tortas assem, faça pausas de 30 segundos para se alongar. Estenda os braços por cima da cabeça. Incline-se suavemente para os lados. Entrelace os dedos atrás das costas e levante as mãos, delicadamente, para abrir o peito. Sente-se e coloque um tornozelo sobre a coxa oposta, formando um “quatro”. Incline-se ligeiramente para a frente para alongar o quadril e a região lombar.

Lembre-se: a respiração é o seu superpoder para aliviar o stress. Por isso, respire fundo em cada alongamento. Estas minúsculas pausas evitam a tensão acumulada que surge do ato repetitivo de cortar, picar, mexer e ficar perto do fogão.

5. Levante objetos pesados com intenção. Ao tirar um peru de nove quilos do forno, ou ao tirar uma panela pesada do fogão, incline o tronco para a frente a partir dos quadris, em vez de curvar a coluna. Mantenha a carga próxima ao corpo, contraia o abdómen, use as pernas para gerar força. Isto distribui o esforço por grupos musculares maiores e protege a região lombar de lesões.

6. Preste atenção ao seu corpo. Sempre que o alarme da cozinha tocar, a lembrar que a comida está pronta, use-o como um lembrete para confirmar se há tensão, desequilíbrio ou fadiga no seu corpo. A cataplana está pronta? Ótimo, aproveite para notar como se está a sentir. Os ombros estão a aproximar-se das orelhas? O peso está concentrado num quadril? A mandíbula está tensa? Os pés ou a lombar estão a pedir uma pausa?

O simples ato de tomar consciência sobre essas sensações permite-lhe fazer pequenos ajustes – seja movimentando-se, alongando-se, mudando o peso do corpo ou sentando-se um bocadinho para respirar fundo. São gestos que podem evitar que o desconforto se torne ainda maior.

Hora da refeição: favoreça a digestão

7. Faça uma pausa para respirar antes da refeição. Antes de comer, respire lenta e conscientemente cinco vezes. Siga o padrão 5-7-3: inspire contando até cinco, expire contando até sete, faça uma pausa de três tempos depois de expirar.

Reforçamos: respirar é algo transformador. Leva o corpo a entrar no modo parassimpático do sistema nervoso, otimizando a função digestiva. Conclusão: ajuda-o a comer mais devagar e com mais atenção.

8. Coma com consciência. Pouse o garfo entre cada ida à boca. Mastigue bem. Sinta os sabores, as texturas. Identifique o momento em que se sente satisfeito, não aquele em que fica enfartado. Há estudos que confirmam que comer devagar reduz a ingestão total de alimentos e melhora a digestão. Isto ajuda a evitar aquele desconforto após a refeição que pode arruinar a sua noite. E, sobretudo, se passou a manhã toda a cozinhar, faça questão de saborear o que preparou, em vez de o devorar às pressas.

9. Mexa-se depois de comer. Depois da refeição - não mais do que 20 minutos depois -, faça uma caminhada de 10 minutos, mesmo que seja à volta de casa ou no quintal. Os movimentos leves ajudam a digestão e reduzem os picos de açúcar no sangue. Se o tempo permitir, considere levar todos lá para fora, para uma atividade em família, como um jogo tradicional – vale tudo, desde que se mexam todos.

Mesmo os movimentos simples, no conforto do seu sofá, ajudam. Experimente isto: sente-se, aperte uma almofada entre os joelhos, segure outra almofada nas mãos à altura do peito. Expire enquanto gira a partir do meio das costas para o lado direito, tocando com a almofada de cima o mais longe possível atrás de si. Inspire para voltar ao centro. Repita para o outro lado. Faça 10 a 20 repetições.

Noite: relaxe com intenção

10. Crie um ritual simples para relaxar. Depois de um dia a receber visitas, a cozinhar e a conviver, o seu sistema nervoso precisa de tempo para se acalmar. Uma hora antes de dormir, diminua as luzes e afaste-se dos ecrãs. Considere um banho quente ou uma leitura leve – ou qualquer outra coisa que reduza a estimulação e convide o seu sistema nervoso a relaxar. Esta preparação para dormir é considerada uma prática de higiene do sono. É algo que deve fazer todas as noites – sobretudo depois de um dia tão cheio.

11. Liberte a tensão acumulada. O seu corpo trabalhou muito durante o dia. Pratique alguns movimentos de ioga antes de dormir, para ajudar a libertar qualquer desconforto e tensão persistentes nas costas, ancas e ombros.

Relaxe, pelo menos, a tensão com a torção de uma perna, só com o joelho dobrado na cama. Deite-se de costas, abraçando os dois joelhos contra o peito. Estenda a perna direita na cama. De seguida, leve o joelho esquerdo para o lado direito, rodando a partir do meio das costas, para alinhar as ancas. Estenda o braço esquerdo para a esquerda, para completar a torção. Respire fundo três vezes. De seguida, repita do outro lado.

12. Acalme o seu sistema nervoso. Termine o dia com um relaxamento muscular progressivo combinado com uma respiração profunda. Comece pelos pés e vá subindo pelo corpo, cobrindo cada zona: pés, pernas, coxas, ancas, glúteos, abdómen, zona lombar, peito, parte superior das costas, mãos, antebraços, braços, ombros, pescoço e rosto. Inspire enquanto tensiona cada grupo muscular durante cinco segundos. De seguida, expire profundamente, para relaxar.

Ao percorrer o seu corpo desta forma, reforça a ligação entre a mente e o corpo, liberta a tensão que ainda possa existir e promove um sono reparador, para que acorde pronto para enfrentar o que aí vem durante a época festiva.

É que o Natal e o fim de ano podem ser exigentes, mas não têm de ser esgotantes. Ao incorporar pequenos momentos de respiração, de movimento e de atenção plena no seu dia, acabará as festas a sentir-se mais leve, mais presente e genuinamente grato. Não apenas pela refeição, mas pelo apoio e pela resiliência do seu próprio corpo.