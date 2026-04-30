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Nascimentos aumentaram em Portugal e um terço dos bebés são filhos de mães estrangeiras

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 57min
Grávida (Freepik)

O saldo natural relativo a 2025, no entanto, agravou-se, com a região da Grande Lisboa a manter um saldo positivo pelo terceiro ano consecutivo

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O número de crianças nascidas em Portugal aumentou 3,7% no ano passado, para 87.764, sendo que cerca de um terço dos bebés são filhos de mães estrangeiras, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ao divulgar as estatísticas vitais da população relativas a 2025, o INE sublinhou que se agravou o saldo natural, embora a região da Grande Lisboa mantivesse um saldo positivo pelo terceiro ano consecutivo.

O número de mortes aumentou 2,9%, face a 2024, situando-se em 121.817.

“Destes, 246 óbitos foram de crianças com menos de um ano (menos oito do que em 2024)”, constataram os estatísticos.

A diminuição dos óbitos infantis e o aumento do número de nados-vivos traduziu-se na diminuição da taxa de mortalidade infantil para 2,8 óbitos por mil nados-vivos (3,0‰ em 2024), segundo a mesma fonte.

“O agravamento do saldo natural, em 2025, para -34.053 (-33.754 em 2024) foi, assim, determinado pelo aumento do número de óbitos. A Grande Lisboa foi a única região onde se registou, pelo terceiro ano consecutivo, um saldo natural positivo (+414)”, de acordo com o Destaque publicado pelo INE.

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No ano passado, 66,2% do total de nascimentos foi de mães com idades entre os 20 e os 34 anos, 32,1% de mães com 35 anos ou mais e 1,8% de mães com menos de 20 anos.

“Entre 2016 e 2025, registou-se um decréscimo de 0,8 pontos percentuais na proporção de nados-vivos de mães com idades inferiores a 20 anos”, referiu o INE.

Apesar de, nos últimos três anos, a proporção de bebés de mães com 35 ou mais anos se ter mantido nos 32%, no período em análise verificou-se um aumento de 0,6 pontos percentuais na proporção de nascimentos com mães de idade superior a 35 anos.

Em 2025, celebraram-se 37.714 casamentos em Portugal, mais 1.081 do que em 2024, dos quais “36.651 entre pessoas de sexo oposto e 1.063 entre pessoas do mesmo sexo”.

Temas: Nascimentos Bebés Estrangeiros Saúde População
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