Shane Gero avistou uma nuvem de sangue a espalhar-se pela água: temeu o pior. Mas o que viu a seguir foi "extraordinário"

3 abr, 10:00

Era uma nova vida que estava a começar

Quando o biólogo marinho Shane Gero avistou uma nuvem de sangue a espalhar-se pela água onde um grupo de cachalotes se tinha reunido nas Caraíbas, receou o pior — ferimentos numa das baleias, talvez devido a um ataque de um predador. Mas depois viu algo inesperado e extraordinário a balançar acima da linha de água: a cabeça de um cachalote recém-nascido.

A vida de uma baleia não estava a terminar. Pelo contrário, uma nova vida estava a começar. No dia 8 de julho de 2023, Gero e a equipa científica a bordo de dois barcos do Projeto CETI, uma organização sem fins lucrativos para estudar a comunicação das baleias, registaram algo que apenas algumas pessoas testemunharam: o nascimento vivo de uma baleia na natureza.

“Inicialmente pensei que algo de mau estava prestes a acontecer, até que vimos a pequena cabeça a sair e depois as barbatanas caudais”, diz Gero, um biólogo de campo do CETI, referindo-se à cauda da baleia. “E então soubemos que era realmente uma ocasião alegre.”

Foi também uma ocasião social, com outras baleias do grupo a rodearem primeiro a mãe em trabalho de parto e depois a levantarem o bebé da água quando este dava os primeiros suspiros. Os indícios desta notável observação acrescentam nuances à compreensão científica do trabalho de equipa entre os cachalotes. Segundo Gero, as descobertas também oferecem uma lição importante para outra espécie social: os seres humanos.

“Numa sociedade cooperativa, se queremos ter êxito, temos de trabalhar em conjunto, em vez de estarmos constantemente a encontrar razões para definir como somos diferentes”, afirma Gero. “É uma ótima mensagem a retirar de um animal que é fundamentalmente diferente de nós.”

Preparar o cenário para o nascimento de cetáceos

A cria de cachalote nada ao lado da mãe foto Brian J. Skerry/National Geographic/Courtesy Project Ceti

Naquele dia de julho, uma equipa de cientistas e técnicos do CETI — incluindo operadores de drones, programadores e especialistas em acústica — encontrava-se em mar aberto, em águas próximas da Comunidade da Dominica. A equipa esperava um dia típico de trabalho de campo, observando um grupo de cachalotes, na sua maioria fêmeas, conhecido pelos investigadores do CETI como Grupo A e que tinha sido estudado durante anos. Mas Gero apercebeu-se rapidamente de que algo não estava bem. As baleias estavam muito agrupadas perto da superfície.

“Estas famílias estão normalmente espalhadas por quilómetros enquanto mergulham e procuram alimentos”, conta Gero, cientista residente na Universidade de Carleton, no Canadá, à CNN. “Ter a família toda junta, mas não muito ativa, é um pouco invulgar.”

Uma baleia que Gero observava desde que era uma cria, conhecida pelos investigadores como “Rounder”, estava em trabalho de parto. Pensa-se que Rounder tem pelo menos 19 anos de idade e já deu à luz outra cria, chamada “Accra”, em 2017. Os cientistas acompanharam o progresso do parto de Rounder, observando a visibilidade da nova cria, o comportamento das baleias presentes e o aparecimento e quantidade de sangue e fezes na água. A equipa registou o início do parto às 11:12, hora local, e o parto foi concluído às 11:45.

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“Devido ao protocolo que aplicamos todos os dias na água, já tínhamos os drones no ar e as gravações a decorrer mesmo antes de sabermos que se tratava de um nascimento”, diz Gero. As gravações acústicas e as imagens revelaram comportamentos e vocalizações anteriormente desconhecidos nos grupos de cachalotes após o nascimento, oferecendo uma visão sem precedentes das suas interações.

“Antes desta observação, o nosso conhecimento baseava-se num número muito reduzido de avistamentos fragmentários”, revela Giovanni Petri, um dos responsáveis pela ciência das redes no Projeto CETI e professor no Instituto de Ciência das Redes da Universidade Northeastern, em Londres. “A dinâmica real do nascimento — quem faz o quê, em que ordem, como o grupo se coordena, se os não parentes participam — era essencialmente desconhecida”, escreve Petri num e-mail.

Os investigadores do CETI documentaram o evento em dois artigos, ambos publicados a 26 de março. Na revista Science, os autores do estudo descreveram e analisaram o nascimento utilizando imagens de drones que interpretaram com aprendizagem automática para identificar as identidades, posições e interações das baleias. Um grupo científico maior publicou um relato mais pormenorizado, minuto a minuto, do nascimento e das suas consequências na revista Scientific Reports. Este é o primeiro estudo a documentar uma observação de um nascimento de baleia que combina áudio e vídeo do evento com décadas de dados sobre relações sociais em cachalotes.

“A equipa do Projeto CETI, que consiste em mais de 50 cientistas de oito disciplinas diferentes, trabalhou em conjunto para publicar estes estudos”, afirma David Gruber, fundador e presidente do CETI e autor correspondente em ambos os artigos. Em conjunto, as observações dos nascimentos das baleias e o conjunto de dados representam “um ápice da complexidade da comunicação dos cachalotes”, explica.

Em geral, as observações de nascimentos de cetáceos selvagens — o grupo que inclui baleias, golfinhos e botos — são extremamente raras, representando apenas 10% das espécies, observa Gruber, numa mensagem enviada por correio eletrónico.

“O último registo científico de um nascimento de cachalote foi em 1986, que incluía apenas observações escritas após o nascimento. Antes disso, existem apenas alguns relatos dispersos de navios baleeiros”, revela. “O que torna este estudo ainda mais único é o facto de termos um conhecimento tão detalhado de cada baleia e das suas relações familiares.”

Um esforço de grupo

A família dos cachalotes, aqui vista perto da ilha caribenha da Dominica, faz parte de um clã que comunica através do seu próprio dialeto de padrões de estalidos foto Brian J. Skerry/National Geographic/Courtesy Project Ceti

O grupo de cachalotes conhecido como Unidade A contém 11 indivíduos: oito adultos e três crias. Quando os cientistas viram pela primeira vez o recém-nascido, este ainda estava parcialmente dentro de Rounder, mas minutos depois emergiu ao lado da cabeça da mãe. As outras baleias da Unidade A tornaram-se subitamente muito mais ativas. Acariciaram e apertaram o recém-nascido, rolando-o entre as suas cabeças e corpos.

Depois, as baleias levantaram à vez o bebé à superfície, revelando o cordão umbilical ainda preso. Os cientistas rapidamente observaram que o cordão estava cortado; cerca de três minutos após a sua primeira aparição, o bebé tentou nadar, embora o comportamento de elevação tenha continuado durante várias horas. Quatro baleias do grupo prestaram a maior parte da atenção ao recém-nascido, revezando-se na tarefa de o levantar. Uma das baleias mais atentas, um juvenil chamado “Ariel”, não estava diretamente relacionada com a mãe, mostrando que mesmo as que não eram parentes participavam ativamente no nascimento.

As baleias também tinham muito para dizer umas às outras durante este período, produzindo 31.364 cliques ao longo de mais de quatro horas. As codas, ou agrupamentos de cliques, eram mais longas durante o parto e tornaram-se mais curtas depois de o recém-nascido emergir, escreveram os autores na revista Scientific Reports.

“Este é um dos primeiros registos detalhados e quantitativos do nascimento de um cachalote em estado selvagem — uma fase da vida que quase nunca vemos nesta espécie”, diz Mauricio Cantor, ecologista comportamental e professor assistente do Instituto de Mamíferos Marinhos da Universidade do Estado do Oregon, que não esteve envolvido no avistamento.

“O que se destaca é o carácter coletivo do processo. Nos cachalotes, é agora muito claro que o nascimento não é apenas um evento entre mãe e filho — é um esforço de grupo”, explica Cantor, numa mensagem por correio eletrónico.

Um jovem macho solitário chamado “Allan” também permanecia por perto. Este comportamento também é invulgar, uma vez que os adolescentes do sexo masculino são normalmente empurrados para fora dos grupos de fêmeas adultas. Allan já não era um verdadeiro membro da Unidade A. Mas manteve-se por perto durante o parto, apesar de ter sido largamente ignorado pelos outros, fornecendo outro pormenor intrigante sobre a complexidade das relações entre cachalotes, aponta Christine Clarke, uma estudante de doutoramento que estuda cachalotes na Universidade de Dalhousie.

“Tanto quanto sei, Allan é apenas o segundo jovem do sexo masculino a ser documentado a passar pelo processo de deixar a sua unidade social”, diz Clarke. “Foi um pouco como assistir a uma telenovela para saber como correu esta reunião familiar, com Allan a ser ignorado mesmo quando estava lá a participar no grande evento social.”

Os encontros com baleias em mar aberto não podem ser planeados ou agendados, pelo que é incerto quando é que as expedições do CETI voltarão a ver Rounder e a sua cria. Mas cada observação contribui para um conjunto crescente de conhecimentos sobre a vida e os hábitos dos cachalotes.

“Como equipa, tivemos o privilégio de observar este momento”, sublinha Gruber. “Esperamos que as pessoas também saibam que esta é uma ciência ocidental que complementa o conhecimento indígena, uma vez que as pessoas testemunharam e estiveram ligadas às baleias durante milhares de anos.”

Mindy Weisberger é uma escritora de ciência e produtora de media cujo trabalho foi publicado na Live Science, Scientific American e na revista How It Works. É autora de “Rise of the Zombie Bugs: The Surprising Science of Parasitic Mind-Control” (Hopkins Press)