Astronautas da missão Artemis declaram-se satisfeitos com experiência vivida no espaço

Há 2h e 8min

Desde que regressaram, os astronautas têm estado sujeitos a exames médicos, para se aferir do seu equilíbrio, visão, força muscular e coordenação

Os astronautas que iniciaram o renascimento da exploração lunar deram uma elevada classificação à sua viagem, em particular ao escudo anti-calor, pelo seu desempenho na reentrada.

Na sua primeira conferência de imprensa desde o regresso à Terra, os três homens e a mulher disseram que a sua viagem colocou a NASA em muito melhor posição para uma alunagem dentro de dois anos e uma eventual base lunar.

O comandante Reid Wisemano, o piloto Victor Glover, Christina Koch - dos EUA - e o canadiano Jeremy Hansen foram lançados para a Lusa a partir da Florida, em 01 de abril, no que foi o primeiro voo tripulado da NASA desde há mais de meio século.

A sua cápsula, a que chamaram Integrity, amarou no Oceano Pacífico na sexta-feira, a fechar uma viagem de quase 10 dias.

À medida que os paraquedas se abriam antes da amaragem, Glover disse que se sentiu em queda livre: "Foi glorioso".

Desde que regressaram, os astronautas têm estado sujeitos a exames médicos, para se aferir do seu equilíbrio, visão, força muscular e coordenação.

A NASA já está a trabalhar na próxima viagem, integrada nos seus planos de construção de uma base lunar.

Esta viagem em 2027, a ser protagonizada pela Artemis III, vai ser seguida no ano seguinte, pela Artemis IV.