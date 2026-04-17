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Astronautas da missão Artemis declaram-se satisfeitos com experiência vivida no espaço

Agência Lusa , AM
Há 2h e 8min
A tripulação da Artemis II (no sentido dos ponteiros do relógio, a partir da esquerda): a especialista de missão Christina Koch, o especialista de missão Jeremy Hansen, o comandante Reid Wiseman e o piloto Victor Glover, aproveitam para dar um abraço em grupo dentro da nave espacial Orion, a caminho de casa, na terça-feira.

Desde que regressaram, os astronautas têm estado sujeitos a exames médicos, para se aferir do seu equilíbrio, visão, força muscular e coordenação

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Os astronautas que iniciaram o renascimento da exploração lunar deram uma elevada classificação à sua viagem, em particular ao escudo anti-calor, pelo seu desempenho na reentrada.

Na sua primeira conferência de imprensa desde o regresso à Terra, os três homens e a mulher disseram que a sua viagem colocou a NASA em muito melhor posição para uma alunagem dentro de dois anos e uma eventual base lunar.

O comandante Reid Wisemano, o piloto Victor Glover, Christina Koch - dos EUA - e o canadiano Jeremy Hansen foram lançados para a Lusa a partir da Florida, em 01 de abril, no que foi o primeiro voo tripulado da NASA desde há mais de meio século.

A sua cápsula, a que chamaram Integrity, amarou no Oceano Pacífico na sexta-feira, a fechar uma viagem de quase 10 dias.

À medida que os paraquedas se abriam antes da amaragem, Glover disse que se sentiu em queda livre: "Foi glorioso".

Desde que regressaram, os astronautas têm estado sujeitos a exames médicos, para se aferir do seu equilíbrio, visão, força muscular e coordenação.

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A NASA já está a trabalhar na próxima viagem, integrada nos seus planos de construção de uma base lunar.

Esta viagem em 2027, a ser protagonizada pela Artemis III, vai ser seguida no ano seguinte, pela Artemis IV.

Temas: Nasa Lua Artemis II Espaço
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