Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Nobel da Paz iraniana Narges Mohammadi "entre a vida e a morte"

Agência Lusa , CM
Há 1h e 47min
Narges Mohammadi (Getty)

A ativista de 54 anos passou a maior parte dos últimos 20 anos da sua vida atrás das grades. Foi cinco vezes condenada pela justiça da República Islâmica, sobretudo pelo papel desempenhado nos protestos contra o severo código de vestuário das mulheres no Irão, além de outras punições, como flagelação e proibição de viajar

A ativista iraniana Narges Mohammadi, Nobel da Paz 2023 detida no Irão desde dezembro, está “entre a vida e a morte”, após hospitalizada de emergência no passado fim de semana, indicou a sua advogada.

“Nunca tememos tanto pela vida de Narges; ela pode deixar-nos a qualquer momento”, disse Chirinne Ardakani numa conferência de imprensa organizada pela comissão de apoio à jornalista e ativista dos direitos humanos iraniana, esta terça-feira, em Paris.

A ativista de 54 anos, desde sexta-feira internada na Unidade de Cuidados Coronários de um hospital da cidade de Zanjan, continua em “situação instável”, a receber fornecimento adicional de oxigénio, com pressão arterial elevada e a sofrer de náuseas, indicou a sua fundação nas redes sociais.

Mohammadi iniciou uma greve de fome em fevereiro deste ano para protestar contra as condições em que se encontra encarcerada, tendo já o marido e a Fundação Narges, sediada em Paris, denunciado que as autoridades prisionais a submetem regularmente a espancamentos e outros tipos de tortura.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A prémio Nobel da Paz 2023 foi detida a 12 de dezembro de 2025, enquanto assistia ao funeral do advogado Khosrow Alikordi, que morrera semanas antes em “circunstâncias estranhas”.

A ativista passou a maior parte dos últimos 20 anos da sua vida atrás das grades, sofreu múltiplos enfartes e foi submetida a uma cirurgia de emergência em 2022.

Foi cinco vezes condenada pela justiça da República Islâmica, até acumular uma pena total de 31 anos de prisão, sobretudo pelo papel desempenhado nos protestos contra o severo código de vestuário das mulheres no Irão, além de outras punições, como flagelação e proibição de viajar.

Na segunda-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, instou as autoridades de Teerão a garantirem-lhe “pelo menos” os cuidados médicos urgentes de que necessita, após ter sido hospitalizada com um problema cardíaco surgido durante a greve de fome de fevereiro.

Estas declarações de Guterres surgiram depois de os familiares da defensora dos direitos humanos terem exigido na passada sexta-feira que Mohammadi fosse transferida para um hospital da capital iraniana, para ser submetida a uma angiografia e poder assim obter um diagnóstico completo, dados os seus antecedentes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Narges Mohammadi Ativista iraniana Nobel da Paz Irão

Relacionados

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

Família de Nobel iraniana Narges Mohammadi denuncia espancamentos durante detenção

Narges Mohammadi vai iniciar greve de fome no dia em que recebe o Nobel da Paz

Irão considera Nobel da Paz para Narges Mohammadi uma forma de pressão do Ocidente
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Médio Oriente

08:14

"A situação que se criou no Estreito de Ormuz não se pode reverter com medidas avulso"

Há 49 min

Nobel da Paz iraniana Narges Mohammadi "entre a vida e a morte"

Há 1h e 47min
06:39

"Ponho sempre muitas aspas em relação à orientação da administração americana"

Hoje às 11:05
05:06

Ataques voltaram aos Emirados e "as escolas e as universidades retomaram o ensino à distância até dia 8"

Hoje às 10:38
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

A solução óbvia para o choque global do petróleo começa finalmente a fazer sentido

Ontem às 16:23

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

Ontem às 09:03

Fim das direções regionais da DGEstE coloca motoristas e juristas nas escolas, sem que nunca tenham trabalhado numa. "Não fomos tidos nem achados"

Hoje às 07:00

Assento de avião de dois níveis está de volta com design "definitivo", mais confortável e focado na privacidade

3 mai, 17:00

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Cessar-fogo em perigo: mísseis voltaram a voar e EUA e Irão atacam-se nas horas mais tensas do último mês

Hoje às 09:47

Condutor abalroa multidão em Leipzig. Há pelo menos dois mortos

Ontem às 16:35

Tortura e violações filmadas em esquadra da PSP: mais 15 polícias e um segurança detidos

Hoje às 13:27

"Claramente não estão a tirar lições de 2022". FMI avisa Europa de que pode estar a "encurralar-se" com cortes nos impostos

3 mai, 12:01

Sem transportes públicos ou acesso à internet: Putin está com receio e o Kremlin aumentou a segurança

Ontem às 08:54

Britânica conquista o direito a receber contraceção permanente pago pelo NHS

2 mai, 17:04

Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião: "A propriedade está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais"

2 mai, 13:24