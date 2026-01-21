Naomi Osaka faz uma grande entrada e uma grande declaração de moda no Open da Austrália

Tenista Naomi Osaka no Open da Austrália (AP)

A tenista inspirou-se em Venus, Serena Williams e Maria Sharapova, as estrelas do ténis que descreveu como as “G.O.A.T's do estilo”. “Acho que tudo se resume à personalidade também”, disse

Numa demonstração de confiança e estilo, Naomi Osaka entrou num dos maiores palcos do ténis com um chapéu de abas largas, um véu e um guarda-sol branco, numa ousada estreia no Open da Austrália.

Consciente de que uma entrada tão icónica poderia sair pela culatra se perdesse o seu jogo da primeira ronda, Osaka fez tudo o que precisava esta terça-feira para fechar o terceiro dia na Rod Laver Arena com uma vitória por 6-3, 3-6 e 6-4 sobre Antonia Ruzic.

O chapéu e o guarda-chuva estavam enfeitados com borboletas, um piscar de olho a um dos momentos memoráveis da última corrida pelo título de Osaka no Melbourne Park em 2021, em vez do nervosismo habitual na primeira ronda de um torneio importante.

Tenista Naomi Osaka no Open da Austrália (AP)

"Quando estava a jogar hoje, disse a mim própria: 'Mantém a cabeça no lugar. Se ela te vencer, é uma pena. Mas pelo menos estás nas tendências'", comentou Osaka nas redes sociais.

Naomi Osaka já ganhou quatro títulos de singulares em torneios do Grand Slam, incluindo dois no Open dos EUA e dois na Austrália em 2019 e 2021.

A seguir vai jogar contra Sorana Cirstea, que venceu Eva Lys por 3-6, 6-4 e 6-3. Depois de chegar às meias-finais do Open dos Estados Unidos no ano passado - o seu melhor resultado num evento do Grand Slam em quatro anos - a jogadora está a ganhar confiança.

Nascida no Japão, mas tendo crescido na América, Osaka inspirou-se em Venus, Serena Williams e Maria Sharapova, as estrelas do ténis que descreveu como as “G.O.A.T's do estilo”.

“Acho que tudo se resume à personalidade também”, disse.

O vestido que usou no jogo da primeira ronda na Austrália, em tons de azul e verde, é também uma homenagem à sua filha, Shai, e ao seu fascínio por alforrecas.

“A inspiração foi obviamente a alforreca e depois as borboletas, o que remete para o momento das borboletas que tive aqui há muito tempo, em 2021”, disse Osaka, recordando as imagens de uma borboleta a pousar na sua cara durante um jogo da terceira ronda.

Naomi Osaka disse ao seu patrocinador, a Nike: “Deixa-me desenhar esta roupa”. Foram necessários meses de planeamento.

E tudo se conjugou com a remodelação do túnel dos jogadores na Rod Laver Arena, agora com temas australianos como as praias e a costa. “Honestamente, tudo correu lindamente porque eu não sabia o que esperar quando cheguei aqui”, disse Osaka. "Depois, parecia que para onde quer que olhasse o tema era água. Obviamente, a saída era como se víssemos oceanos e ondas. Achei que era muito bonito. Foi uma coincidência espantosa."

