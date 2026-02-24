Savannah Guthrie está agora a oferecer um milhão de dólares a quem a ajudar a encontrar a mãe

Há 32 min

Apresentadora do programa "Today" reconhece até que a mãe, Nancy Guthrie, "pode já ter partido". Ainda assim, e passados 23 dias da data do desaparecimento, Savannah Guthrie não desiste

A família de Nancy Guthrie está a oferecer até um milhão de dólares por informações que levem ao paradeiro da mulher, anunciou a apresentadora do programa “Today”, Savannah Guthrie, num vídeo publicado no seu Instagram esta terça-feira - 23 dias depois de a sua mãe ter desaparecido da sua casa no deserto a meio da noite.

Savannah Guthrie reconheceu que a sua mãe de 84 anos, desaparecida desde 1 de fevereiro, “pode já ter partido”.

"Mas precisamos de saber onde ela está. Precisamos que ela volte para casa. Por essa razão, estamos a oferecer uma recompensa familiar de até um milhão de dólares por qualquer informação que nos leve à sua recuperação", referiu.

A recompensa é adicional ao prémio de 100 mil dólares do FBI por informações sobre Guthrie, informou aquela força da autoridade também esta terça-feira.

“Por isso, por favor, se ouvirem esta mensagem, se têm estado à espera e não têm a certeza, que este seja o vosso sinal para se apresentarem, contarem o que sabem e ajudarem-nos a trazer a nossa querida mãe para casa, para que possamos celebrar um glorioso e milagroso regresso a casa ou celebrar a bela, corajosa e nobre vida que ela viveu”, acrescentou Savannah Guthrie no vídeo, o seu primeiro desde 15 de fevereiro.

O anúncio da recompensa põe fim a mais de uma semana de silêncio por parte da família Guthrie, que tinha vindo a publicar regularmente atualizações em vídeo. As atualizações da investigação por parte das autoridades também abrandaram à medida que a busca entra na sua quarta semana, embora o caso continue a atrair o interesse dos norte-americanos.

"Continuamos a acreditar. Continuamos a acreditar. Ainda acreditamos que ela pode voltar para casa. Esperança contra esperança, como diz a minha irmã, estamos a soprar nas brasas da esperança", reforçou Savannah Guthrie no vídeo.

Savannah Guthrie também anunciou uma doação de 500 mil dólares para o National Center for Missing and Exploited Children, dizendo que espera que a atenção dada à sua família se estenda a todos os entes queridos desaparecidos.

Suspeito pode ter visitado a casa de Guthrie várias vezes

Surgiram novos pormenores sobre a pessoa mascarada vista nas imagens da câmara da campainha da casa de Nancy Guthrie, no Arizona. O suspeito visitou a porta da casa em várias ocasiões, e não apenas na manhã em que ela terá sido raptada, disse uma fonte à CNN.

As fotos e o vídeo da pessoa mascarada à porta de Guthrie - divulgados pelo FBI a 10 de fevereiro - foram tirados em dois dias diferentes, e não apenas no dia 1 de fevereiro, quando as autoridades acreditam que a mulher foi raptada, sublinhou a mesma fonte. Isso deve-se ao facto de o suspeito mascarado não estar a usar uma mochila num deles, segundo a fonte.

A ABC News noticiou pela primeira vez que o suspeito parece ter estado à porta da casa de Nancy Guthrie antes de 1 de fevereiro.

O departamento do xerife do condado de Pima disse numa declaração desta segunda-feira que “não há data ou hora associada a estas imagens” e “qualquer sugestão de que as fotografias foram tiradas em dias diferentes é puramente especulativa”. Acrescentou que a investigação está em curso e que “as conclusões serão guiadas por provas verificáveis e factos estabelecidos”. A CNN contactou o escritório do FBI em Phoenix para comentar.

O xerife do condado de Pima, Chris Nanos, disse que as imagens recuperadas da câmara da campainha da porta não forneciam datas ou carimbos de data e hora, informou o programa “Today”.

"É tudo especulativo. Para alguém sugerir que essa foto é de um dia diferente, é tudo o que é, é especulação. Compreendemos o raciocínio subjacente, mas, neste momento, não temos provas que sugiram que isso tenha ocorrido nesse dia ou em dias anteriores“, garantiu Nanos ao ”Today" numa chamada telefónica.

O FBI divulgou imagens de uma câmara em casa de Nancy Guthrie, que mostram uma pessoa que parece estar a usar uma máscara. A foto da esquerda mostra-o com uma mochila e a foto da direita mostra-o sem mochila (CNN)

Guthrie desapareceu da sua casa isolada em Tucson depois de ter sido vista pela última vez em 31 de janeiro. As forças de segurança locais, estaduais e federais deslocaram-se para a zona e passaram mais de três semanas a vasculhar a paisagem desordenada do deserto à procura de Guthrie ou de qualquer prova que a pudesse trazer de volta a casa.

O departamento do xerife pediu aos residentes do bairro de Guthrie que enviassem vídeos desde o dia 1 de janeiro, mas concentrando-se especificamente em duas datas - 11 de janeiro, entre as 21:00 e as 00:00, e 31 de janeiro, entre as 09:30 e as 11:00. O departamento do xerife pediu especificamente imagens que incluíssem carros, trânsito ou pessoas, ou qualquer coisa que parecesse fora do normal ou importante.

O FBI divulgou um vídeo e fotografias de um homem mascarado e armado a mexer na câmara da campainha da porta de Guthrie na manhã do seu desaparecimento, o que deu origem a milhares de informações. De acordo com o FBI, o suspeito é descrito como sendo do sexo masculino, com cerca de 1,75m a 1,77m de altura e uma constituição média.

A partir desse vídeo, os investigadores conseguiram identificar que o homem estava a usar uma mochila Ozark, de acordo com o departamento do xerife do condado de Pima, mas as autoridades ainda estão a tentar identificar outros artigos e onde poderão ter sido comprados.

Alguns investigadores visitaram lojas de armas na área de Tucson, uma vez que o suspeito no vídeo é visto a usar um coldre de arma que, segundo o xerife, “tinha algumas caraterísticas bastante únicas”.

Para além do pedido dirigido às pessoas que vivem na zona, as autoridades procuraram vídeos de vigilância em residências, empresas e agências governamentais para identificar qualquer possível indicação do local para onde Guthrie possa ter sido levada, segundo um agente da autoridade familiarizado com o caso.

Os investigadores continuam a analisar “milhares de horas” de vídeo obtidas na zona da grande Tucson, acrescentou a fonte.

Continuam também a efetuar análises laboratoriais ao ADN encontrado na casa de Guthrie, frisou Nanos. O ADN das luvas encontradas a três quilómetros da casa, uma das cerca de 16 luvas encontradas na busca para vasculhar a área circundante da casa de Guthrie, não teve qualquer correspondência na base de dados nacional conhecida como CODIS, e também não corresponde ao ADN encontrado na casa, acrescentou Nanos.

As forças da ordem também detiveram, e mais tarde libertaram, duas pessoas no âmbito da investigação, informou anteriormente o departamento do xerife.

Apesar destes desenvolvimentos, os investigadores não têm qualquer teoria sobre o motivo do crime, segundo uma fonte. Mas as autoridades dizem acreditar que Guthrie foi retirada de casa contra a sua vontade, e o xerife disse que as autoridades não excluíram a possibilidade de haver mais do que uma pessoa envolvida.

Mas a busca continua. Ainda no sábado, os detetives e os agentes voltaram a procurar na vizinhança de Guthrie, disse o departamento do xerife do condado de Pima, embora não tenha partilhado pormenores sobre o que motivou o regresso.

Os seus filhos, incluindo Savannah Guthrie, pediram repetidamente o seu regresso. Eles têm usado as redes sociais em vários vídeos na tentativa de abordar supostas notas de resgate enviadas a vários meios de comunicação, bem como pedir ao público ajuda na busca pela mãe. Apesar dos relatos sobre o resgate, nem a família nem as autoridades policiais confirmaram se eram reais ou se entraram em contacto com o remetente.

O xerife disse que nenhum dos membros da família, incluindo irmãos e cônjuges, são possíveis suspeitos no caso.

Atualmente, existem duas recompensas disponíveis para informações relacionadas com Guthrie - uma de até 102.500 dólares por informações que levem a uma detenção no caso da 88-Crime, a filial do condado de Pima e Tucson da organização nacional Crime Stoppers, e uma recompensa do FBI de até 100 mil dólares.

Ed Lavandera e Josh Magness, da CNN, contribuíram para esta reportagem