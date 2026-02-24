Savannah Guthrie está agora a oferecer um milhão de dólares a quem a ajudar a encontrar a mãe

Apresentadora do programa "Today" reconhece até que a mãe, Nancy Guthrie, "pode já ter partido". Ainda assim, e passados 23 dias da data do desaparecimento, Savannah Guthrie não desiste
A família de Nancy Guthrie está a oferecer até um milhão de dólares por informações que levem ao paradeiro da mulher, anunciou a apresentadora do programa “Today”, Savannah Guthrie, num vídeo publicado no seu Instagram esta terça-feira - 23 dias depois de a sua mãe ter desaparecido da sua casa no deserto a meio da noite.
Savannah Guthrie reconheceu que a sua mãe de 84 anos, desaparecida desde 1 de fevereiro, “pode já ter partido”.
"Mas precisamos de saber onde ela está. Precisamos que ela volte para casa. Por essa razão, estamos a oferecer uma recompensa familiar de até um milhão de dólares por qualquer informação que nos leve à sua recuperação", referiu.
A recompensa é adicional ao prémio de 100 mil dólares do FBI por informações sobre Guthrie, informou aquela força da autoridade também esta terça-feira.
“Por isso, por favor, se ouvirem esta mensagem, se têm estado à espera e não têm a certeza, que este seja o vosso sinal para se apresentarem, contarem o que sabem e ajudarem-nos a trazer a nossa querida mãe para casa, para que possamos celebrar um glorioso e milagroso regresso a casa ou celebrar a bela, corajosa e nobre vida que ela viveu”, acrescentou Savannah Guthrie no vídeo, o seu primeiro desde 15 de fevereiro.
O anúncio da recompensa põe fim a mais de uma semana de silêncio por parte da família Guthrie, que tinha vindo a publicar regularmente atualizações em vídeo. As atualizações da investigação por parte das autoridades também abrandaram à medida que a busca entra na sua quarta semana, embora o caso continue a atrair o interesse dos norte-americanos.
"Continuamos a acreditar. Continuamos a acreditar. Ainda acreditamos que ela pode voltar para casa. Esperança contra esperança, como diz a minha irmã, estamos a soprar nas brasas da esperança", reforçou Savannah Guthrie no vídeo.
Savannah Guthrie também anunciou uma doação de 500 mil dólares para o National Center for Missing and Exploited Children, dizendo que espera que a atenção dada à sua família se estenda a todos os entes queridos desaparecidos.
Suspeito pode ter visitado a casa de Guthrie várias vezes
Surgiram novos pormenores sobre a pessoa mascarada vista nas imagens da câmara da campainha da casa de Nancy Guthrie, no Arizona. O suspeito visitou a porta da casa em várias ocasiões, e não apenas na manhã em que ela terá sido raptada, disse uma fonte à CNN.
As fotos e o vídeo da pessoa mascarada à porta de Guthrie - divulgados pelo FBI a 10 de fevereiro - foram tirados em dois dias diferentes, e não apenas no dia 1 de fevereiro, quando as autoridades acreditam que a mulher foi raptada, sublinhou a mesma fonte. Isso deve-se ao facto de o suspeito mascarado não estar a usar uma mochila num deles, segundo a fonte.
A ABC News noticiou pela primeira vez que o suspeito parece ter estado à porta da casa de Nancy Guthrie antes de 1 de fevereiro.
O departamento do xerife do condado de Pima disse numa declaração desta segunda-feira que “não há data ou hora associada a estas imagens” e “qualquer sugestão de que as fotografias foram tiradas em dias diferentes é puramente especulativa”. Acrescentou que a investigação está em curso e que “as conclusões serão guiadas por provas verificáveis e factos estabelecidos”. A CNN contactou o escritório do FBI em Phoenix para comentar.
O xerife do condado de Pima, Chris Nanos, disse que as imagens recuperadas da câmara da campainha da porta não forneciam datas ou carimbos de data e hora, informou o programa “Today”.
"É tudo especulativo. Para alguém sugerir que essa foto é de um dia diferente, é tudo o que é, é especulação. Compreendemos o raciocínio subjacente, mas, neste momento, não temos provas que sugiram que isso tenha ocorrido nesse dia ou em dias anteriores“, garantiu Nanos ao ”Today" numa chamada telefónica.
Guthrie desapareceu da sua casa isolada em Tucson depois de ter sido vista pela última vez em 31 de janeiro. As forças de segurança locais, estaduais e federais deslocaram-se para a zona e passaram mais de três semanas a vasculhar a paisagem desordenada do deserto à procura de Guthrie ou de qualquer prova que a pudesse trazer de volta a casa.
O departamento do xerife pediu aos residentes do bairro de Guthrie que enviassem vídeos desde o dia 1 de janeiro, mas concentrando-se especificamente em duas datas - 11 de janeiro, entre as 21:00 e as 00:00, e 31 de janeiro, entre as 09:30 e as 11:00. O departamento do xerife pediu especificamente imagens que incluíssem carros, trânsito ou pessoas, ou qualquer coisa que parecesse fora do normal ou importante.
O FBI divulgou um vídeo e fotografias de um homem mascarado e armado a mexer na câmara da campainha da porta de Guthrie na manhã do seu desaparecimento, o que deu origem a milhares de informações. De acordo com o FBI, o suspeito é descrito como sendo do sexo masculino, com cerca de 1,75m a 1,77m de altura e uma constituição média.
A partir desse vídeo, os investigadores conseguiram identificar que o homem estava a usar uma mochila Ozark, de acordo com o departamento do xerife do condado de Pima, mas as autoridades ainda estão a tentar identificar outros artigos e onde poderão ter sido comprados.
Alguns investigadores visitaram lojas de armas na área de Tucson, uma vez que o suspeito no vídeo é visto a usar um coldre de arma que, segundo o xerife, “tinha algumas caraterísticas bastante únicas”.
Para além do pedido dirigido às pessoas que vivem na zona, as autoridades procuraram vídeos de vigilância em residências, empresas e agências governamentais para identificar qualquer possível indicação do local para onde Guthrie possa ter sido levada, segundo um agente da autoridade familiarizado com o caso.
Os investigadores continuam a analisar “milhares de horas” de vídeo obtidas na zona da grande Tucson, acrescentou a fonte.
Continuam também a efetuar análises laboratoriais ao ADN encontrado na casa de Guthrie, frisou Nanos. O ADN das luvas encontradas a três quilómetros da casa, uma das cerca de 16 luvas encontradas na busca para vasculhar a área circundante da casa de Guthrie, não teve qualquer correspondência na base de dados nacional conhecida como CODIS, e também não corresponde ao ADN encontrado na casa, acrescentou Nanos.
As forças da ordem também detiveram, e mais tarde libertaram, duas pessoas no âmbito da investigação, informou anteriormente o departamento do xerife.
Apesar destes desenvolvimentos, os investigadores não têm qualquer teoria sobre o motivo do crime, segundo uma fonte. Mas as autoridades dizem acreditar que Guthrie foi retirada de casa contra a sua vontade, e o xerife disse que as autoridades não excluíram a possibilidade de haver mais do que uma pessoa envolvida.
Mas a busca continua. Ainda no sábado, os detetives e os agentes voltaram a procurar na vizinhança de Guthrie, disse o departamento do xerife do condado de Pima, embora não tenha partilhado pormenores sobre o que motivou o regresso.
Os seus filhos, incluindo Savannah Guthrie, pediram repetidamente o seu regresso. Eles têm usado as redes sociais em vários vídeos na tentativa de abordar supostas notas de resgate enviadas a vários meios de comunicação, bem como pedir ao público ajuda na busca pela mãe. Apesar dos relatos sobre o resgate, nem a família nem as autoridades policiais confirmaram se eram reais ou se entraram em contacto com o remetente.
O xerife disse que nenhum dos membros da família, incluindo irmãos e cônjuges, são possíveis suspeitos no caso.
Atualmente, existem duas recompensas disponíveis para informações relacionadas com Guthrie - uma de até 102.500 dólares por informações que levem a uma detenção no caso da 88-Crime, a filial do condado de Pima e Tucson da organização nacional Crime Stoppers, e uma recompensa do FBI de até 100 mil dólares.
Ed Lavandera e Josh Magness, da CNN, contribuíram para esta reportagem