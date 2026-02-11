Nancy Guthrie tem 84 anos e desapareceu de casa há dez dias. Tudo parece indicar que foi raptada

Há 46 min

Pedidos de resgate, um perturbardor vídeo de vigilância e muitas buscas policiais. Os filhos têm publicado vídeos pedindo a libertação da mãe e dizem que estão dispostos a pagar

A busca por Nancy Guthrie, de 84 anos, mãe da apresentadora do programa “Today”, Savannah Guthrie, que se encontra desaparecida, prolongou-se por uma segunda semana de angústia, com uma pressão crescente sobre os investigadores e uma família a braços com a incerteza.

Guthrie foi vista pela última vez em 31 de janeiro, antes de ter sido aparentemente raptada, desaparecendo da sua casa isolada em Catalina Foothills, no Arizona, EUA, sem o telemóvel ou medicamentos essenciais.

Os longos dias que decorreram desde o seu desaparecimento foram marcados por reviravoltas perturbadoras: alegados pedidos de resgate que exigiam milhões de dólares, uma investigação intensiva, vídeos emotivos dos filhos de Guthrie a implorar publicamente o regresso da mãe e a divulgação de um vídeo de uma pessoa armada e mascarada a mexer na câmara da campainha da casa de Guthrie.

Segue-se uma cronologia dos principais acontecimentos do caso:

31 de janeiro

Nancy Guthrie junta-se à família para um jantar e jogos na noite de sábado, indo de Uber para a casa da filha mais velha, Annie, por volta das 17:32.

A porta da garagem de Guthrie abre-se aproximadamente às 21:48 e fecha-se às 21:50. “É a essa hora que presumimos que Nancy está em casa e provavelmente a ir para a cama”, disse o xerife do condado de Pima, Chris Nanos, numa conferência de imprensa alguns dias após o seu desaparecimento.

O xerife do condado de Pima, Chris Nanos, sai da sala de imprensa depois de dar uma atualização sobre a investigação do desaparecimento de Nancy Guthrie, em Tucson, Arizona, a 5 de fevereiro (Foto: Rebecca Noble/Reuters via CNN Newsource)

1 de fevereiro

A câmara da campainha da porta de Guthrie é desligada à 1:47 da manhã e, cerca de 25 minutos depois, o software da câmara de vigilância deteta movimento. Às 2:28, os dados da aplicação do pacemaker de Guthrie mostram que o dispositivo foi desligado do seu telemóvel.

Mais de nove horas depois, às 11:56, a família apercebe-se do seu desaparecimento quando vai procurá-la em casa. Uma pessoa próxima da família disse à CNN que Guthrie costumava passar os domingos a assistir a serviços religiosos online com amigos numa casa próxima. Quando ela não apareceu no domingo de manhã, os amigos alertaram a família Guthrie.

Os familiares ligam para o 911 às 12:03 para comunicar o seu desaparecimento, e as patrulhas do Departamento do Xerife do Condado de Pima chegam às 12:15.

Os investigadores vasculham o local e encontram sangue no alpendre da frente, que mais tarde se confirma ser de Guthrie. "Ainda há mais objetos que foram entregues. Ainda não recebemos os resultados", diria o xerife mais tarde, a 5 de fevereiro. "Entretanto, não estamos apenas sentados à espera. Temos uma série de pistas a chegar".

3 de fevereiro

No terceiro dia de busca de Guthrie, vários meios de comunicação social, incluindo o TMZ e as filiais da CNN KGUN e KOLD, recebem supostas cartas de resgate que exigem milhões de dólares em bitcoin para a sua devolução. Uma das cartas inclui um primeiro prazo até às 17:00 de quinta-feira, 5 de fevereiro, e um segundo prazo até segunda-feira, 9 de fevereiro.

4 de fevereiro

Num vídeo emotivo publicado no Instagram na quarta-feira à noite, quatro dias após o seu desaparecimento, Savannah Guthrie - ladeada pelos irmãos Annie e Camron - pede que a mãe regresse a casa. “Precisamos ter a certeza que ela está viva e que vocês a tem”, disse Guthrie em resposta aos relatos de notas de resgate. "Queremos ouvir-vos e estamos prontos para ouvir. Por favor, entrem em contacto connosco".

A atividade das forças da ordem aumenta subitamente na quarta-feira ao início da noite, quando os detetives fazem novas buscas na casa de Guthrie, segundo o gabinete do xerife. Uma nova fita adesiva de "local do crime" envolve toda a casa - e é retirada numa questão de horas.

5 de fevereiro

Camron Guthrie faz outro apelo num vídeo publicado nas redes sociais às 17:00, quando passa o primeiro prazo dado no suposto pedido de resgate. “Quem quer que esteja a prender a nossa mãe, queremos ter notícias vossas”, diz. "Não ouvimos nada diretamente. Precisamos que nos contactem e precisamos de uma forma de comunicar convosco para podermos avançar."

O FBI, agora a trabalhar no caso em conjunto com o Departamento do Xerife do Condado de Pima, anuncia uma recompensa de 50.000 dólares (cerca de 42 mil euros) por informações que levem à recuperação de Guthrie “e ou à prisão e condenação de qualquer pessoa envolvida no seu desaparecimento”.

6 de fevereiro

A KOLD, filial da CNN, recebe um novo pedido de resgate no sexto dia de buscas. A estação afirmou ter reencaminhado a mensagem, juntamente com o endereço IP de onde provinha a nota, para as autoridades policiais. A nova nota inclui informações sensíveis, mas sem prazo, de acordo com uma pivô do canal de notícias.

Mais tarde nessa noite, investigadores com luvas são vistos a sobrevoar a propriedade de Nancy Guthrie, colocando marcadores de provas e subindo ao telhado branco e plano da casa. Os agentes espreitam por entre os arbustos e examinam o chão enquanto um carro que parecia ser de Guthrie é rebocado.

7 de fevereiro

No dia em que se assinala uma semana do desaparecimento de Guthrie, os seus três filhos dizem aos eventuais sequestradores num novo vídeo nas redes sociais: “Nós vamos pagar”. “Recebemos a vossa mensagem e compreendemos”, diz Savannah Guthrie no vídeo. "Pedimos agora que nos devolvam a nossa mãe para que possamos festejar com ela. Esta é a única maneira de termos paz. Isto é muito valioso para nós, e nós vamos pagar".

Os filhos de Guthrie pedem o regresso da mãe num vídeo publicado nas redes sociais no sábado (Foto: Savannah Guthrie/Instagram via CNN Newsource)

Horas depois do novo vídeo dos irmãos, os agentes da autoridade são vistos em casa de Annie Guthrie. Saem pouco depois das 22;30 com um saco e um delegado é visto a usar luvas de látex azuis.

8 de fevereiro

Pouco antes das 11:00, os investigadores regressam à casa de Nancy Guthrie e são vistos a examinar a fossa séptica perto da sua propriedade. O vídeo mostra os investigadores a mexerem com um pau comprido dentro da fossa, por vezes dando-lhe golpes repetidos, e a usarem uma lanterna para espreitarem para o interior.

“Os detetives e agentes continuam a fazer o acompanhamento em vários locais”, afirmou o Departamento do Xerife do Condado de Pima.

A KGUN, afiliada da CNN, que recebeu o primeiro pedido de resgate enviado a algumas estações de comunicação social, relata novos pormenores da carta: o alegado raptor exigia 6 milhões de dólares e ameaçava a vida de Guthrie se o prazo das 17 horas de segunda-feira, 9 de fevereiro, não fosse cumprido.

9 de fevereiro

Por volta das 13:30, a horas do segundo prazo dado na carta, Savannah Guthrie publica outro vídeo nas redes sociais, desta vez apelando ao público e não ao alegado sequestrador da mãe, pedindo ajuda. “Estamos numa hora de desespero e precisamos da vossa ajuda”, afirma a apresentadora do programa ‘Today’, dizendo às pessoas para comunicarem qualquer coisa que pareça “estranha” às autoridades policiais.

O segundo prazo do suposto pedido de resgate termina às 17:00.

10 de fevereiro

O FBI divulgou novas imagens de uma câmara de vigilância da casa de Nancy Guthrie, que mostram uma pessoa que parece estar a usar uma máscara (Foto: FBI via CNN Newsource)

Por volta das 11:00 da manhã, o FBI divulga novas imagens e um vídeo de uma câmara da casa de Nancy Guthrie, onde se vê uma pessoa com uma máscara. As imagens mostram “um indivíduo armado que parece ter adulterado a câmara da porta da frente de Nancy Guthrie na manhã do seu desaparecimento”, segundo uma publicação na conta X do diretor do FBI, Kash Patel.

“O vídeo foi recuperado a partir de dados residuais localizados em sistemas de backend”, escreveu Patel no post.

Pouco depois de as imagens e os vídeos terem sido divulgados, Savannah Guthrie partilhou-os nas suas contas das redes sociais. “Alguém reconhece esta pessoa?”, pergunta, "Acreditamos que ela ainda está por aí. Tragam-na para casa".

Mais tarde, o Departamento do Xerife do Condado de Pima anuncia que deteve uma pessoa para interrogatório no caso, depois de a ter mandado parar “durante uma operação de trânsito” em Rio Rico, Arizona, a cerca de 60 milhas a sul de Tucson, perto da fronteira EUA-México. Não é claro se a pessoa detida para interrogatório é a mesma que aparece no vídeo de terça-feira.

As autoridades revistaram o veículo e executaram um mandado de busca numa casa, também em Rio Rico, disse o departamento do xerife.

Patel disse que a agência está a investigar “pessoas de interesse” no caso, sem dizer quem poderá estar sob suspeita.