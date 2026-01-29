António Guterres diz que "é claramente tempo para ONU ter uma mulher” na liderança

Agência Lusa , NM
Há 1h e 53min
António Guterres, secretário-general da ONU (EPA)

Guterres expressou ainda "muito orgulho" no facto de a ONU ter alcançado a paridade de género "ao nível dos altos quadros" da organização

O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu esta quinta-feira ser "claramente tempo para as Nações Unidas, e para as principais potências do mundo, ter uma mulher” na liderança.

Questionado pela agência Lusa sobre se considera um fracasso da ONU se o próximo secretário-geral eleito não for uma mulher, Guterres afirmou que, apesar de não ter poder de voto na matéria, é tempo de ver mulheres nos cargos de maior poder no mundo.

"Eu penso que é claramente tempo para as Nações Unidas, como para as principais potências do mundo, ter uma mulher à sua frente. Não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Agora não me compete a mim fazer a escolha, fazer a decisão, não sou eu que voto, portanto, digamos a minha opinião é irrelevante", indicou, numa conferência de imprensa em Nova Iorque.

O antigo primeiro-ministro português expressou "muito orgulho" no facto de a ONU ter alcançado a paridade de género "ao nível dos altos quadros" da organização, mas defendeu que muito mais deve ser feito.

"Mas, se olharmos as posições de maior responsabilidade a nível mundial, (...) a verdade é que, quer nas Nações Unidas, quer nas posições de liderança dos países mais poderosos do mundo, é tempo de ver mulheres [no poder]", insistiu.

Os Estados-membros da ONU vão escolher este ano o sucessor de António Guterres na chefia da organização multilateral, que, nos seus 80 anos de existência, nunca teve uma liderança feminina.

Embora alguns Estados-membros defendam claramente que uma mulher deverá ser finalmente escolhida para o cargo, essa ideia não é unânime.

Vários candidatos já são conhecidos informalmente, incluindo a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, e a costa-riquenha Rebeca Grynspan, atualmente à frente da agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD).

Seguindo uma tradição de rotação geográfica nem sempre respeitada, a posição é desta vez reivindicada pela América Latina.

É apenas por recomendação do Conselho de Segurança da ONU que a Assembleia-Geral pode eleger o secretário-geral para um mandato de cinco anos, renovável por mais um mandato.

António Guterres assumiu a liderança da ONU em janeiro de 2017, tendo sido reconduzido para um segundo mandato, que termina no final de 2026.

Temas: Nações Unidas ONU António Guterres

Relacionados

"Não é apenas história. É um aviso": Guterres alerta para perigos de "distorcer e negar" o Holocausto

Baralhar e voltar a dar: aliados ocidentais preparam-se para mais uma montanha-russa com Trump

Quem é Tom Homan, o "czar da fronteira" da Casa Branca que Trump mandou para o Minnesota

Mundo

António Guterres diz que "é claramente tempo para ONU ter uma mulher” na liderança

Há 1h e 53min

A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev

Hoje às 15:30
00:49

Uma discussão, uma cuspidela e um pontapé: novo vídeo mostra confusão entre Pretti e agentes do ICE 11 dias antes da morte

Hoje às 15:03
02:33

Novo vídeo mostra altercação entre Alex Pretti e agentes do ICE 11 dias antes da morte

Hoje às 14:59
Mais Mundo

Mais Lidas

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

Hoje às 09:29

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

Ontem às 07:21

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

Ontem às 12:16

Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço

Hoje às 12:48

"O Tomás e o António diziam 'um, um' e eu: 'O quê?'": Trubin não sabia que o Benfica precisava de um golo para passar

Ontem às 23:10

"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

Ontem às 10:53

Benfica ajuda Manchester City e Guardiola até agradece... a Mourinho

Hoje às 08:57

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

Trubin (sim, o guarda-redes) marcou e apura o Benfica para o play-off. Sporting segue direto para os oitavos

Ontem às 19:34

"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

Ontem às 06:41

Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior

Ontem às 08:04

A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev

Hoje às 15:30