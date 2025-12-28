"Uma farsa". Myanmar vai às urnas em plena guerra civil, as primeiras eleições no país desde o golpe de Estado de 2021

28 dez 2025, 09:14

Junta Militar rejeita acusações de violações de direitos humanos e diz que "é irrelevante se a comunidade internacional está satisfeita ou não". Eleitores dizem que, este ano, nem sequer podem fazer voto de protesto, porque o sistema de votação eletrónica só aceita cédulas com a cruz num dos partidos, todos pré-aprovados pelos militares

Rangum, Myanmar — As urnas abriram em Myanmar neste domingo, dando início a uma eleição controversa que a junta militar afirma que restaurará o regime democrático, quase cinco anos depois de ter tomado o poder de um governo eleito e desencadeado uma brutal guerra civil que ainda não venceu.

A política mais popular do país, Aung San Suu Kyi, está presa e o partido político mais bem-sucedido foi dissolvido. A cédula eleitoral é dominada por partidos considerados próximos aos militares e centenas de pessoas foram presas sob uma nova lei que criminaliza a obstrução, a perturbação e a crítica ao ato eleitoral.

E há vastas áreas do país onde a votação não ocorrerá, enquanto a junta continua a combater um mosaico de rebeldes étnicos e combatentes pró-democracia nas regiões montanhosas da fronteira e nas planícies áridas do centro.

Há um ano, esses grupos infligiram uma série de derrotas aos militares – e muitos opositores chegaram a sonhar que os generais poderiam ser derrubados, pondo fim ao seu domínio de décadas sobre a política e a economia do país.

Mas este ano as tropas da junta – reforçadas por dezenas de milhares de homens recrutados ao abrigo de uma nova lei de recrutamento obrigatório e apoiadas por novo armamento chinês – recuperaram território.

Os analistas dizem que isso abriu uma brecha para a junta realizar estas eleições, com os generais à espera de que um novo parlamento, no qual um quarto das cadeiras será reservado para os militares, convença alguns membros da comunidade internacional a reaproximarem-se do Myanmar depois de anos de isolamento pós-golpe.

Pessoas votam no centro de Rangum durante o primeiro turno das eleições gerais do Myanmar, em 28 de dezembro de 2025. foto Lauren DeCicca/Getty Images

“A eleição para os militares é, antes de tudo, uma oportunidade para corrigir o que consideraram ser um resultado inaceitável há cinco anos, quando o seu opositor, a Liga Nacional para a Democracia, conquistou um segundo mandato com uma vitória esmagadora”, diz Richard Horsey, consultor do International Crisis Group para o Myanmar, à CNN.

“O que é realmente importante é que os países não deem apoio ou legitimidade injustificados a essas eleições”, acrescenta. “É preciso que sejam vistas pelo que são: um exercício cínico para perpetuar o poder militar.”

Em Rangum, a capital comercial de Myanmar, bandeiras nacionais enfeitam a principal rodovia de acesso à cidade e outdoors eletrónicos transmitem a cobertura dos media estatais sobre as eleições, que serão realizadas em três etapas até janeiro, com o primeiro dia de votação a ter lugar este domingo.

A liderança da junta militar deixou claro em quem considera que os cidadãos devem votar.

O senador-general Min Aung Hlaing, que liderou o golpe de 2021, pediu aos eleitores que escolham candidatos "que possam cooperar sinceramente com o Tatmadaw", como noticiaram os media estatais, usando a palavra birmanesa que significa Forças Armadas.

Uma nova democracia ou uma farsa?

O clima tem sido notavelmente mais tranquilo do que nas eleições anteriores da última década, quando o Myanmar experienciou uma democracia mais aberta. Ausente dos cartazes e da cobertura dos media estatais está Suu Kyi, por décadas a figura emblemática da luta do Myanmar pela democracia.

Detida desde o golpe, a vencedora do Prémio Nobel da Paz, que completou 80 anos este ano, cumpre atualmente uma pena de 27 anos de prisão após ter sido condenada por um tribunal da junta militar sob uma série de acusações que, segundo críticos, foram arquitetadas para afastá-la da política.

O tipo de resistência não violenta que outrora consagrou Suu Kyi foi praticamente esquecido desde o golpe, enquanto a guerra civil se alastra.

Enquanto isso, os militares têm sido implacáveis nos seus ataques a opositores.

Investigadores da ONU e grupos de direitos humanos reuniram provas de violações sistemáticas de direitos humanos cometidas pelos militares contra combatentes e civis desde o golpe.

“A situação está má, na verdade, as condições pioraram significativamente”, diz Tom Andrews, relator especial da ONU para o Myanmar, à CNN. “A crise humanitária no Myanmar deteriorou-se significativamente”, acrescenta, invocando que a junta militar bloqueou o acesso à ajuda humanitária e que há instalações de saúde que estão a ser atacadas.

Há registos de atos de violência sangrentos cometidos pelos militares, como fogo posto e bombardeamentos de aldeias, massacres de habitantes, a detenção de opositores e o recrutamento forçado de jovens, homens e mulheres, para o exército.

A junta militar de Myanmar nega repetidamente ter cometido atrocidades e afirma estar a combater “terroristas”.

Membros do grupo armado da minoria étnica Exército de Libertação Nacional Ta'ang (TNLA) durante confrontos com o exército do Myanmar em Kyaukme, no estado de Shan, no norte do país, em 3 de julho de 2024. foto Stringer/AFP/Getty Images

Os críticos também questionam a lisura de uma eleição quando aqueles que se opõem aos militares enfrentam severas consequências.

“Não se pode ter uma eleição livre e justa quando se prende, detém, tortura e executa a oposição política, quando é ilegal criticar os militares e criticar as eleições”, ressalta Andrews, classificando estas eleições como “nada menos que uma fraude”.

A junta argumenta que os objetivos da eleição são a criação de um “sistema democrático multipartidário genuíno e disciplinado e a construção de uma união baseada na democracia e no federalismo”.

E ignora as críticas internacionais às eleições.

“A eleição está a ser realizada para o povo de Myanmar, não para a comunidade internacional”, disse o porta-voz da junta, Zaw Min Tun, no passado dia 14 de dezembro, segundo a Reuters. “Se a comunidade internacional está satisfeita ou não, é irrelevante.”

O golpe que desencadeou uma guerra civil

Os militares tomaram o poder em fevereiro de 2021, alegando fraude em massa nas eleições vencidas pela Liga Nacional para a Democracia (LND) de Suu Kyi. À data, observadores internacionais afirmaram que a votação foi em grande parte livre e justa.

Uma repressão brutal de protestos pacíficos levou milhares de pessoas, na sua maioria jovens, a refugiarem-se em territórios controlados por grupos rebeldes étnicos nas selvas e montanhas das regiões fronteiriças do Myanmar.

Lá, formaram as “Forças de Defesa Popular”, dedicadas a destronar o golpe.

Apoiantes seguram balões azuis durante um evento de campanha eleitoral de Thet Thet Khine, presidente do Partido Pioneiro do Povo (PPP), em Rangum, a 25 de dezembro de 2025. foto Sai Aung Main/AFP/Getty Images

Apetrechados com armamento limitado e, por vezes, improvisado, inicialmente surpreenderam os oponentes com a sua eficácia, arrastando os militares para um sangrento impasse.

Quase cinco anos de conflito devastaram o Myanmar, um país entalado entre a China e a Índia, e dizimaram o que, por um tempo, foi uma das economias de crescimento mais rápido da região.

Mais de 3 milhões de pessoas foram forçadas a fugir das suas casas, segundo a ONU. Dezenas de milhares de jovens fugiram para o estrangeiro ou para áreas controladas por rebeldes para evitar o alistamento militar.

O crime e o vício prosperaram no caos. O Myanmar é agora o maior produtor mundial de metanfetamina e ópio ilícito, de acordo com as Nações Unidas.

E, em territórios controlados por inúmeros grupos armados, novas organizações criminosas floresceram: complexos fraudulentos, onde milhares de trabalhadores vítimas de tráfico humano enganam pessoas em todo o mundo, roubando milhares de milhões.

Um grande terremoto em março amplificou o sofrimento de muitos, causando transtorno generalizado e agravando uma crise humanitária já crítica.

China e Rússia apoiantes

Os Estados Unidos e a maioria dos países ocidentais nunca reconheceram a junta militar como o governo legítimo de Myanmar, e a eleição foi denunciada por diversos governos da região, incluindo o Japão e a Malásia.

A Rússia e a China são, há muito tempo, dois dos maiores apoiantes do Myanmar e manifestaram-se favoráveis às eleições. Tailândia e Índia pressionaram por um maior diálogo com os generais do Myanmar para pôr fim à crise nas suas fronteiras.

A China tem usado o seu poderio económico para pressionar os grupos rebeldes que controlam territórios ao longo da sua fronteira, fechando as passagens terrestres por onde circulam comércio e pessoas.

Enquanto isso, os enviados de Pequim intermediaram a devolução de territórios capturados por grupos rebeldes ao controlo da junta, incluindo o centro de mineração de pedras preciosas e rubis de Mogok.

A votação será realizada em três fases, com a segunda em 11 de janeiro e a terceira em 25 de janeiro. Não está claro quando é que os resultados serão anunciados.

Na preparação para a votação, observadores de direitos humanos das Nações Unidas afirmaram que o Myanmar testemunhou uma intensificação da violência, da repressão e da intimidação, com civis a serem ameaçados quer pelas autoridades militares, quer por grupos armados que se opõem a elas.

“Não existem condições para o exercício dos direitos à liberdade de expressão, associação ou reunião pacífica que permitam a participação livre e significativa do povo”, defende o chefe de direitos humanos da ONU, Volker Türk.

A composição de qualquer nova administração “será interessante para os observadores até certo ponto”, indica o analista independente dedicado ao Myanmar, David Mathieson, à CNN. “Mas os militares são incapazes de qualquer coisa além de mudanças superficiais que não ameacem os seus interesses fundamentais de controlo central.”

“Estas eleições são diferentes”

Muitos cidadãos do Myanmar dizem não ver muita vantagem em ir votar.

"Eu estava mais animada para votar nas eleições anteriores porque tínhamos liberdade de escolha", diz Su, que a CNN identifica apenas pelo primeiro nome.

Desta vez, até mesmo votar em protesto se tornou impossível.

Em eleições anteriores, diz Su, podia deixar a sua cédula de voto em branco. Mas desta vez, segundo ela, as máquinas eletrónicas de contagem de votos só aceitam cédulas marcadas com o voto num partido – todos eles aprovados pela comissão eleitoral que a junta militar controla.

Um homem mostra o dedo marcado com tinta após ter votado na seção eleitoral n.º 1 do município de Kyauktada, no primeiro dia das eleições gerais em Kyauktada, Myanmar, a 28 de dezembro de 2025. foto Stringer/Reuters

Ko Win, cujo nome completo a CNN também não divulga, diz que votou nas eleições de 2015 e nas de 2020, nas quais a LND venceu com folga.

“Esta eleição é diferente das anteriores, mas não quero dizer porquê”, disse à CNN após votar no centro de Rangum. “Espero que estas eleições permitam sair desta situação muito difícil.”

Muitos outros eleitores recusaram-se a falar com a CNN ou demonstraram pouca esperança.

“Como civil especializada na área de conflito, não vejo sentido nestas eleições”, diz Maw, uma professora de 25 anos que pede para não ter o seu nome completo divulgado, a partir de um campo de deslocados internos no estado de Kayah, um dos principais focos de resistência ao regime militar.

“Esta eleição será injusta – no fim de contas, uma farsa.”