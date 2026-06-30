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Desabamento de uma mina de jade em Myanmar provoca cinco mortos

Agência Lusa , TFR
Há 41 min
Myanmar
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O área onde ocorreu o acidente no domingo tem sido, nos últimos meses, palco de violentos combates entre o exército e as forças da oposição

O desabamento de uma mina de jade abandonada em Myanmar (antiga Birmânia), provocado por fortes chuvas da monção, deixou cinco mortos e pelo menos quinze pessoas estão desaparecidas, informou esta terça-feira a imprensa estatal.

"Cerca de vinte garimpeiros independentes de jade ficaram soterrados quando a pilha de resíduos ruiu repentinamente" no domingo à noite, no estado de Kachin, noticiou o jornal The Global New Light of Myanmar.

"A morte de pelo menos cinco pessoas foi confirmada e cerca de 15 pessoas continuam desaparecidas", acrescentou o jornal, precisando que as buscas continuam em curso.

Atolada numa guerra civil desde um golpe de Estado militar, que derrubou em 2021 o governo eleito de Aung San Suu Kyi, Myanmar possui um vasto setor mineiro não regulamentado.

O estado de Kachin, no norte do país, alberga a maior reserva mundial de jade, uma pedra preciosa considerada um amuleto da sorte em muitas culturas asiáticas, nomeadamente na vizinha China.

Fações rebeldes envolvidas no conflito controlam muitas minas, cujos lucros utilizam para financiar as suas operações militares.

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Os habitantes mais pobres vasculham frequentemente os escombros abandonados à procura de fragmentos de jade esquecidos.

Os acidentes são frequentes nas minas birmanesas, especialmente durante a estação das monções, quando as chuvas desestabilizam os locais.

O área onde ocorreu o acidente no domingo tem sido, nos últimos meses, palco de violentos combates entre o exército e as forças da oposição, que procuram assumir o controlo das minas de jade.

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Temas: Myanmar Desabamento Mina Mortos
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