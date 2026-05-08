Reino Unido confirma terceiro caso suspeito de hantavírus num cidadão britânico

Há 1h e 35min

Caso suspeito na ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, foi confirmado

A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido informou que foi identificado mais um caso suspeito de hantavírus num cidadão britânico na ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul.

Dois cidadãos britânicos foram confirmados como casos de hantavírus, no âmbito do acompanhamento do surto mortal num navio de cruzeiro de luxo, informou a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido numa atualização divulgada esta sexta-feira.

A UK Health Security Agency revelou também que sete cidadãos britânicos desembarcaram do navio em Santa Helena a 24 de abril.

Dois regressaram entretanto ao Reino Unido por meios próprios e encontram-se em isolamento domiciliário, sem apresentarem sintomas. Ambos estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde britânicas.

Quatro dos passageiros permanecem em Santa Helena e um sétimo cidadão britânico foi localizado fora do Reino Unido.

"Todos os passageiros e tripulantes britânicos a bordo do MV Hondius deverão cumprir um período de isolamento de 45 dias após o regresso ao Reino Unido, e a UKHSA acompanhará de perto estas pessoas, realizando testes sempre que necessário", lê-se na nota.

O responsável científico da UKHSA, Robin May, afirmou que a situação continua em evolução e garantiu que as autoridades britânicas estão a trabalhar com parceiros internacionais para apoiar os passageiros britânicos a bordo do MV Hondius, que deverá atracar em Tenerife no domingo.

As autoridades insistem que o risco para a população em geral permanece muito baixo e asseguram que serão aplicadas medidas rigorosas de controlo de infeção durante todo o processo de repatriamento dos passageiros britânicos.