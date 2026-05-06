Máscaras, filmes e caminhadas solitárias no convés: a vida a bordo do navio de cruzeiro atingido pelo hantavírus

Cerca de 150 passageiros do navio de cruzeiro MV Hondius permanecem isolados ao largo de Cabo Verde após um surto de hantavírus que já causou três mortes e várias infeções
Há apenas um mês, estavam a embarcar numa viagem de aventura rumo a algumas das ilhas mais remotas do mundo. Esperavam-nos encontros com baleias, golfinhos e pinguins; paisagens de extensões geladas, falésias imponentes e colinas verdes ondulantes.
Agora estão isolados nas suas cabines, presos a bordo de um navio ancorado no Atlântico, tomando as medidas possíveis para se protegerem de um surto de um vírus mortal.
Para os cerca de 150 passageiros a bordo do MV Hondius, os próximos dias são marcados pela incerteza.
Na sequência de um surto de hantavírus — que provoca fadiga, febre e pode mesmo levar à falência de órgãos e à morte — três passageiros morreram. Outros três vão ser transferidos para os Países Baixos.
Todos os restantes terão de esperar, pelo menos por agora. Até conseguirem desembarcar, o barco permanecerá ancorado ao largo da costa da Praia, em Cabo Verde, enquanto os que estão a bordo fazem o possível para não adoecer.
Entretanto, muitos têm tentado lidar da melhor forma com a incerteza, alguns partilhando vislumbres das suas vidas através das redes sociais.
Kasem Hato, um vlogger de viagens, publicou vídeos a partir do convés do navio com vista para uma massa terrestre ao longe.
“O que conseguem ver à nossa frente ali é o país de Cabo Verde, mas não nos é permitido desembarcar lá”, diz em árabe enquanto aponta para a costa do país da África Ocidental — que deveria ser a última paragem do navio.
Os passageiros foram instruídos a isolar-se e estão em vigor medidas rigorosas de higiene. Ainda assim, apesar das circunstâncias, a operadora turística Oceanwide Expeditions afirma que os passageiros se mantêm calmos.
“A maioria das pessoas no navio está a lidar com a situação de forma muito calma”, diz Hato, num dos vídeos que publicou a partir do convés com vista para o mar e do interior da sua cabine.
O vlogger também desvaloriza quaisquer receios de agravamento do surto.
“Este vírus não é novo no mundo. Se fosse para se tornar uma epidemia, já teria acontecido há muito tempo”, refere.
Embora se suspeite que tenha ocorrido transmissão entre humanos a bordo do navio, Maria Van Kerkhove, diretora interina de gestão de epidemias e pandemias da Organização Mundial da Saúde (OMS), acredita que isso terá acontecido apenas entre contactos muito próximos, como casais e pessoas que prestam cuidados médicos. O risco para o público em geral é muito baixo, afirma.
Dois dos passageiros que morreram eram um casal. Entre os que estão doentes e deverão ser retirados em breve está uma pessoa “associada” ao terceiro morto, segundo as autoridades, e outro é um médico.
Embora os passageiros estejam a levar a situação a sério, não estão em pânico, revelou Hato à CNN.
“Sentimo-nos todos muito tristes por aqueles que morreram, pois partilhámos com eles uma viagem maravilhosa, e enviamos as nossas condolências às suas famílias”, afirmou.
Outro passageiro que falou com a CNN, Jake Rosmarin, afirmou que, com exceção daqueles que adoeceram, “todos os outros a bordo estão bem e mantêm o bom humor”. Destacou os esforços da tripulação para garantir a segurança, a informação e o conforto dos passageiros.
A fotógrafa de vida selvagem Alejandra Rendon também elogiou a tripulação por “gerir uma situação tão improvável e infeliz”.
A tripulação está a ocupar-se dos passageiros e a desinfetar o navio, segundo a operadora turística e a OMS.
Os passageiros também estão a fazer a sua parte.
Hato disse à CNN que o capitão do navio e a administração estão a manter os passageiros atualizados com novas informações à medida que vão surgindo.
“Estamos a tentar seguir as recomendações que recebemos, como reduzir o contacto direto com outros passageiros e desinfetar as mãos o mais possível”, referiu Hato.
“Os nossos dias estão a decorrer quase normalmente”, acrescentou, referindo que a moral a bordo continua elevada. “Estamos a tentar manter-nos ocupados a ler, ver filmes, beber bebidas quentes e assim por diante.”
Rosmarin afirmou que foram levados para bordo recursos médicos e suprimentos adicionais e que os passageiros estão a tomar precauções como usar máscaras e praticar distanciamento social.
Os passageiros podem ter as refeições entregues nas suas cabines e podem fazer caminhadas solitárias nos conveses para apanhar ar fresco, mas não se podem reunir em áreas comuns, acrescentou.
Rosmarin também tem publicado imagens da vista de Cabo Verde a partir do navio e aguarda o dia em que finalmente possa desembarcar.
“Estou a sentir-me bem, a apanhar algum ar fresco e a continuar a ser bem alimentado e cuidado pela tripulação a bordo”, publicou Rosmarin no Instagram, juntamente com uma selfie sua no convés.
“A tentar apenas focar-me no lado positivo, pensar nas coisas boas e manter um sorriso no rosto.”
Eyad Kourdi, Issy Ronald, Duarte Mendonça e Ally Barnard da CNN contribuíram para esta reportagem.