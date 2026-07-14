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Registos de mutilação genital feminina em Portugal aumentaram 15% em 2025

Agência Lusa , NM
Há 16 min
Mutilação genital feminina
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Direção-Geral da Saúde alerta que número de casos passou de 254 para os 292, de 2024 para 2025. Este é um registo muito acima dos 60 verificados em 2017, o número mais baixo da última década

O número de registos de mutilação genital feminina (MGF) em Portugal aumentou 15% em 2025, para um total de 292, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS), que atribuiu esse crescimento à maior sensibilização dos profissionais de saúde.

O boletim que atualiza os dados sobre esta prática, esta terça-feira divulgado, indica que entre 2024 e 2025 o número de registos de MGF passou dos 254 para os 292, muito acima dos 60 verificados em 2017, o número mais baixo da última década.

A DGS salienta que a mutilação genital feminina é reconhecida internacionalmente como uma violação dos direitos humanos e, enquanto ato de violência de género, faz parte de um “conjunto de práticas nefastas que ainda persistem na atualidade”, merecendo a atenção de diversos acordos internacionais e nacionais, como é o caso da Convenção de Istambul, ratificada por Portugal.

A direção-geral reconhece que, ao longo da última década, tem-se verificado um aumento progressivo do número de registos de MGF na plataforma Registo de Saúde Eletrónico – Área do Profissional, mas realça que essa evolução “reflete a crescente sensibilização e capacitação dos profissionais de saúde” para a identificação e o registo destas situações, não significando, necessariamente, um aumento desta prática.

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Em 2025, não foi registado qualquer caso de MGF realizada em Portugal, assegura ainda a DGS, adiantando que a maioria das situações foi identificada no âmbito da vigilância da gravidez, do parto e do puerpério, o que reforça a “importância destes contactos com os serviços de saúde na deteção e acompanhamento das mulheres sobreviventes desta prática”.

O boletim aponta também uma maior abrangência territorial dos registos, tendo em conta que, embora a maioria continue concentrada na região de Lisboa e Vale do Tejo, no último ano verificou-se um aumento de registos realizados por unidades de saúde das regiões Norte, Centro e Algarve.

Em 2025, a idade média em que a MGF foi registada como realizada foi de 7,7 anos, tendo cerca de 70,7% das mutilações ocorrido até aos nove anos, indica ainda a DGS, apontando que foram registadas complicações em 155 mulheres (53,1%), como as psicológicas, obstétricas, da resposta sexual e uro-ginecológicas.

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Temas: Mutilação genital feminina DGS
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