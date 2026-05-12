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Estes museus vão ter entrada gratuita durante o fim de semana e segunda-feira

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 48min
Museu do Design

Oferta cultural gratuita celebra o Dia Internacional dos Museus

Vários espaços culturais de Lisboa vão apresentar propostas gratuitas no próximo fim de semana e na segunda-feira, a pretexto do Dia Internacional dos Museus, que se celebra no dia 18 de maio.

A EGEAC - Lisboa Cultura divulgou um comunicado dando conta de algumas das iniciativas nos espaços culturais sob a sua gestão, mas assinalando que a iniciativa extravasa os equipamentos municipais.

Criado em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla em inglês), o Dia Internacional dos Museus tem este ano como mote "Museus a unir um mundo dividido".

Esse será o tema da visita orientada, no sábado, à exposição de longa duração do Museu da Marioneta, “para descobrir histórias que aproximam pessoas e revelam o poder da arte na criação de diálogo”, e, no domingo, de uma oficina em que cada participante poderá dar forma à sua própria marioneta, a partir de materiais simples.

O Museu de Lisboa - Palácio Pimenta vai voltar a acolher, no sábado, o “Baile Barroco”, cuja dança será orientada por um mestre do ensemble Secrets des Roys, a que se juntarão jogos, música, acrobacias, comidas e bebidas.

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Também no sábado, com entrada livre mas sujeita a inscrição, o Museu do Fado organizará uma visita guiada à exposição “Variações para Carlos Paredes”, conduzida pelo comissário António Manuel Nunes, seguida de um momento musical protagonizado por Ricardo Parreira (na guitarra portuguesa) e João Filipe (na viola).

Voz do fado, Aldina Duarte vai subir ao palco da Casa Fernando Pessoa para uma atuação especial, no domingo, a partir das 18:00, espetáculo que conta com a participação de Pedro Amendoeira (na guitarra portuguesa) e João Filipe (na viola).

O Museu Bordalo Pinheiro vai realizar duas visitas especiais no próprio dia 18, segunda-feira: uma pelos comissários da exposição permanente, Mariana Roquette Teixeira e Pedro Bebiano Braga, a partir das 14:30, e outra, pelas 16:00, por João Alpuim Botelho e Jorge Silva, sobre a exposição “Toma! 150 anos de Zés Povinhos”, mostra que celebra os 150 anos da icónica personagem criada por Bordalo Pinheiro.

Também aberto excecionalmente numa segunda-feira (dia 18), o Atelier-Museu Júlio Pomar vai promover uma visita ao edifício desenhado por Álvaro Siza Vieira e à obra de Júlio Pomar. No sábado, haverá uma oficina no pátio do museu para estampar sacos de pano com as cores e formas da obra de Pomar.

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No Museu do Aljube poderão ser visitadas gratuitamente as duas exposições temporárias, “Elas tiveram medo e foram”, que aborda diferentes expressões e momentos de resistência à ditadura a partir da vivência das mulheres, e “Antes de ser independência foi luta de libertação”, que celebra os 50 anos das independências das ex-colónias portuguesas.

Também a entrada no MUDE – Museu do Design (municipal, mas com gestão privada) será gratuita para todos os visitantes durante o fim de semana, com visitas guiadas, conversas e ateliês para famílias dedicados ao croché, à fotografia, à serigrafia e ao conto.

Uns dias depois, a 23, a Noite Europeia dos Museu será assinalada no Museu de Lisboa-Teatro Romano, entre as 18:00 e as 00:00, com três visitas.

Temas: Museus de Lisboa Entrada gratuita Visitas Espaços culturais
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