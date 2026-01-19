Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

Há 24 min

A arma encontrava-se desativada e fazia parte do espólio em exposição no museu, gerido pela Liga dos Combatentes

Uma espingarda automática Gewehr 3 (G3), que tinha sido furtada no passado dia 10 de janeiro do Museu dos Combatentes, na Avenida Brasília, em Lisboa, foi entretanto recuperada pela PSP na residência de um militar do Exército.

O suspeito é um militar do Exército Português, de 23 anos, que foi constituído arguido no âmbito do processo. A arma encontrava-se desativada e fazia parte do espólio em exposição no museu, gerido pela Liga dos Combatentes.

A espingarda foi retirada do interior do museu, onde se encontrava exposta e sem qualquer restrição de acesso ao público. O espaço dispõe apenas de sistema de videovigilância (CCTV) na entrada, tendo as imagens sido preservadas para investigação.

A TVI e CNN Portugal sabem que o porteiro civil do museu indicou que, no dia anterior ao furto, o espaço tinha sido frequentado por dois indivíduos suspeitos, sendo que um deles se terá identificado como militar e transportava uma mochila de ginásio.

Após diligências policiais, a arma foi localizada e apreendida na casa do militar, permitindo a sua recuperação. O caso segue agora sob investigação das autoridades competentes, para apuramento das circunstâncias do furto e eventual responsabilidade criminal.