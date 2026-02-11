"Sem qualquer razão aparente, e imediatamente após a vítima abrir a porta de casa", um homem atacou uma mulher com um bastão e uma arma branca

Há 1h e 35min
Aconteceu na Murtosa

 A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem, de 43 anos, suspeito de ter esfaqueado com gravidade uma sexagenária dentro da casa da ofendida, na Murtosa, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito, que reside nas proximidades do local dos factos em investigação, atingiu a mulher com uma arma branca e um bastão em "partes vitais do corpo".

As agressões "aconteceram sem qualquer razão aparente, imediatamente após a vítima ter aberto a porta de sua casa", adianta a PJ, acrescentando que o suspeito poderá ter atuado num quadro de um desequilíbrio psíquico momentâneo.

"Acionados os meios de emergência médica, foi prestada pronta assistência à vitima, que foi reanimada e estabilizada no local antes de ser transportada para a unidade hospitalar mais próxima. Apresentava extensos ferimentos, nomeadamente perfurantes, em diversas partes do corpo", refere a mesma nota.

A PJ refere ainda que apreendeu as armas utilizadas no crime.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial na comarca de Aveiro, para aplicação das adequadas medidas de coação.

 

