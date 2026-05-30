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Suspeita de drone leva à interrupção de voos no aeroporto de Munique

Agência Lusa
Há 29 min
Aeroporto de Munique (AP)
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“É impossível dizer quanto tempo durará o encerramento”, diz fonte do aeroporto alemão à AFP

Os voos foram suspensos este sábado no aeroporto de Munique, depois de dois pilotos terem comunicado a observação de um alegado drone pouco depois das 09:00 locais (08:00 da manhã em Lisboa).

Em declarações à agência de notícias francesa AFP, fonte do aeroporto referiu que, “em coordenação com o controlo aéreo alemão, as autoridades responsáveis pela segurança decidiram então encerrar as pistas”.

“É impossível dizer quanto tempo durará o encerramento”, acrescentou.

Vários aeroportos dos países de leste europeu têm feito interrupções por avistamento de drones, mas até ao momento não há mais informações sobre este incidente em concreto.

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Temas: Munique Aeroporto Alemanha Drone Incidente
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