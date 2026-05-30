Retomados voos no aeroporto de Munique após suspeita de drone

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Mais de 20 voos com aterragem prevista para o aeroporto alemão foram desviados

Os voos no aeroporto de Munique foram retomados neste sábado de manhã após uma suspensão de uma hora, depois de um drone ter sido reportado por dois pilotos, pelas 09:00 locais (08:00 em Lisboa).

Durante o encerramento, mais de 20 voos que deveriam aterrar em Munique foram desviados para outros aeroportos, informou um porta-voz do aeroporto, salientando que não se encontrou nada de suspeito nas proximidades da infraestrutura aeroportuária.

Em declarações à agência de notícias francesa AFP, fonte do aeroporto referiu que, "em coordenação com o controlo aéreo alemão, as autoridades responsáveis pela segurança decidiram então encerrar as pistas".

Vários aeroportos dos países de leste europeu têm feito interrupções na operação por avistamento de drones.