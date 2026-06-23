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O melhor que ainda está por chegar e um "segredo simples" de Cristiano Ronaldo: eis a reação de Roberto Martínez

João Sundfeld
Há 1h e 13min
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Treinador também exaltou Cristiano Ronaldo, que marcou duas vezes na vitória de hoje diante do Uzbequistão. Segundo o espanhol, o camisa 7 é "muito especial"

Portugal conquistou a sua primeira vitória no Mundial 2026. Diante do Uzbequistão, a equipa nacional venceu por 5-0 e chegou aos quatro pontos na competição, número que deve ser suficiente para garantir o acesso à próxima fase. Depois do confronto, Roberto Martínez celebrou o resultado e exaltou o trabalho realizado pelos jogadores desde a estreia na competição.

"Sinto-me muito orgulhoso, porque os jogadores trabalharam muito bem nos treinos", afirmou à CazéTV. "Estamos a um passo de apurar-nos para a próxima fase. Agora, precisamos chegar ao nível máximo que ainda não chegamos". 

Além disso, o treinador relembrou a primeira partida de Portugal no Mundial. Diante da República Democrática do Congo, a equipa não teve um bom desempenho e acabou por empatar com a seleção africana. Segundo Martínez, o lado emocional "influencia" o desempenho dos jogadores.

"Controlar as emoções no futebol é o mais difícil, e no Mundial isso é acentuado", sublinhou. "Foi um dia emotivo. Começámos bem, marcámos o golo e depois perdemos o controlo totalmente. Acho que somos um equipa mais forte pela experiência que tivemos". 

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Por fim, Roberto Martínez foi questionado sobre Cristiano Ronaldo. O número 7 foi muito criticado após a estreia no Mundial, mas diante do Uzbequistão teve uma boa atuação e marcou duas vezes. Segundo o treinador, "o segredo é simples". 

"[Ronaldo] tem fome de todos os dias melhorar. Estamos a falar de um jogador que já havia marcado em cinco mundiais e depois ia tentar marcar no sexto. E o foco foi igual", mencionou. "A nossa equipa que tem boa qualidade, temos boa posse [de bola], precisamos de um finalizador, e o Cristiano para nós é muito especial". 

Portugal entra em campo novamente na madrugada de sábado para domingo, às 00h30, diante da Colômbia. Se vencer, a equipa de Cristiano Ronaldo fica na primeira posição do grupo K. 

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Temas: Mundial Campeonato do Mundo Portugal Roberto Martínez
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