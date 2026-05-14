Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

Marta Coropos Carvalho
Há 1h e 1min
Euros

A nova moeda de coleção de cinco euros terá uma emissão limitada a 25 mil exemplares

Chama-se "FIFA World Cup" e tem edição limitada a 25 mil exemplares com acabamento normal. O Banco de Portugal colocou em circulação, a partir desta terça-feira, uma nova moeda de coleção de cinco euros dedicada ao Campeonato do Mundo de Futebol de 2026.  

De um lado, destaca-se a imagem estilizada de um jogador de futebol a executar uma bicicleta, um dos gestos mais icónicos do jogo, sobre a representação de uma bancada cheia de adeptos. O escudo de Portugal, a inscrição "Portugal 2026" e o valor facial de cinco euros completam o anverso.

No reverso surge o logótipo oficial do Mundial de 2026, acompanhado da designação "FIFA World Cup" e dos nomes dos três países anfitriões da competição: Canadá, México e Estados Unidos. 

O anverso da nova moeda de coleção. (Banco de Portugal)
O reverso da nova moeda de coleção. (Banco de Portugal)

A moeda será distribuída através dos bancos, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Apesar de poder ser utilizada em pagamentos, tem poder liberatório apenas em Portugal e deverá interessar sobretudo a colecionadores e fãs de futebol.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Banco de Portugal não aceita reservas nem envia moedas pelo correio. Durante os primeiros 15 dias após a emissão, cada pessoa poderá comprar até quatro exemplares por dia nas tesourarias da instituição apenas em dias úteis, entre as 08h30 e as 15h00.

Temas: Mundial de Futebol Nova moeda Moeda em circulação Banco de Portugal FIFA World Cup
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Paulo Rainha Mateus sucede a Tiago Oliveira na liderança da agência para gestão de fogos

Há 45 min

Motociclista de 38 anos morre em Amarante após colidir com carro

Há 47 min

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

Há 1h e 1min

Incêndios: Tiago Oliveira demite-se da liderança da agência integrada para os fogos

Há 1h e 17min
Mais País

Mais Lidas

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

Hoje às 07:30

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

Ontem às 20:13

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

Ontem às 06:48

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

12 mai, 18:07

"Decadência é tão grande que chega a ser difícil esconder". Agora Putin tem mesmo de jogar mas "todas as opções são más"

Hoje às 08:00

Dua Lipa quer uma indemnização de 15 milhões da Samsung

12 mai, 16:23

Compensa mesmo tirar um curso superior? Há mestrados que dão um acréscimo salarial de quase 50%

Hoje às 00:01

Escreveu um livro para ajudar os filhos a superar a morte do pai. Quatro anos depois, é condenada a prisão perpétua pelo seu envenenamento

Ontem às 22:24

"Olho por olho": Arábia Saudita lançou vários ataques secretos contra o Irão

Ontem às 13:11

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

Hoje às 11:20

Xi acenou com uma metáfora militar para dizer que é melhor que China e EUA sejam amigos. Trump está deliciado com as crianças

Hoje às 04:30