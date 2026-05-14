Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

Há 1h e 1min

A nova moeda de coleção de cinco euros terá uma emissão limitada a 25 mil exemplares

Chama-se "FIFA World Cup" e tem edição limitada a 25 mil exemplares com acabamento normal. O Banco de Portugal colocou em circulação, a partir desta terça-feira, uma nova moeda de coleção de cinco euros dedicada ao Campeonato do Mundo de Futebol de 2026.

De um lado, destaca-se a imagem estilizada de um jogador de futebol a executar uma bicicleta, um dos gestos mais icónicos do jogo, sobre a representação de uma bancada cheia de adeptos. O escudo de Portugal, a inscrição "Portugal 2026" e o valor facial de cinco euros completam o anverso.

No reverso surge o logótipo oficial do Mundial de 2026, acompanhado da designação "FIFA World Cup" e dos nomes dos três países anfitriões da competição: Canadá, México e Estados Unidos.

O anverso da nova moeda de coleção. (Banco de Portugal) O reverso da nova moeda de coleção. (Banco de Portugal)

A moeda será distribuída através dos bancos, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Apesar de poder ser utilizada em pagamentos, tem poder liberatório apenas em Portugal e deverá interessar sobretudo a colecionadores e fãs de futebol.

O Banco de Portugal não aceita reservas nem envia moedas pelo correio. Durante os primeiros 15 dias após a emissão, cada pessoa poderá comprar até quatro exemplares por dia nas tesourarias da instituição apenas em dias úteis, entre as 08h30 e as 15h00.