Estrangeiros com bilhetes para o Mundial isentos de pagar caução para entrar nos EUA

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Viajantes de 50 países são atualmente obrigados a pagar uma quantia de 15 mil dólares para poderem entrar. Caso tenham bilhete para algum jogo da competição estão livres de o fazer

A administração Trump está a suspender a exigência de que os visitantes estrangeiros de certos países paguem até 15 mil dólares de fiança caso tenham bilhetes confirmados para o Mundial, informou o Departamento de Estado à Associated Press esta quarta-feira.

O departamento impôs a exigência de fiança no ano passado para países que, segundo a administração Trump, apresentavam taxas elevadas de pessoas que excediam o prazo dos seus vistos e outros problemas de segurança, como parte da repressão mais ampla do governo republicano à imigração. Os viajantes para os Estados Unidos vindos de 50 países são obrigados a pagar a nova caução, e cinco desses países qualificaram-se para o Mundial: Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Senegal e Tunísia.

"Os Estados Unidos estão entusiasmados por organizar o maior e melhor Campeonato do Mundo da FIFA da história", afirmou a secretária de Estado Adjunta para os Assuntos Consulares, Mora Namdar. "Estamos a isentar a caução de visto para os adeptos elegíveis que compraram bilhetes para o Mundial" e optaram pelo sistema FIFA Pass, que permite agendamentos de vistos acelerados a partir de 15 de abril.

A isenção representa um raro alívio das exigências de imigração sob a administração e facilitará as viagens de pelo menos alguns visitantes aos EUA para o Campeonato do Mundo, que começa a 11 de junho e é co-organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Jogadores, treinadores e alguns membros da equipa do Mundial já estavam isentos da exigência de fiança como parte das ordens da administração para priorizar o processamento de vistos para o torneio. Os adeptos comuns, mesmo com bilhetes confirmados, não estavam isentos até esta quarta-feira.

A administração tomou medidas drásticas para restringir a imigração de formas que, segundo os críticos, são incongruentes com o tipo de mensagem de união que um evento desportivo global como o Campeonato do Mundo deveria projetar.

Por exemplo, a administração proibiu a entrada de viajantes do Irão e do Haiti, embora os jogadores, treinadores e outros membros da equipa de apoio ao Mundial estejam isentos. Os viajantes da Costa do Marfim e do Senegal, também qualificados para o Mundial, enfrentam restrições parciais ao abrigo de uma versão alargada desta proibição de viagens.

Os viajantes estrangeiros também estão a enfrentar novas exigências para apresentar os seus históricos de redes sociais, enquanto o governo mobilizou recentemente agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) nos aeroportos, enquanto os funcionários da Administração de Segurança dos Transportes (TSA) não recebiam pagamento.

Estas medidas levaram a Amnistia Internacional e dezenas de grupos de defesa dos direitos humanos e civis dos EUA a emitir um “alerta de viagem para o Mundial”, que adverte os viajantes sobre o clima nos EUA.

Num relatório deste mês, o principal grupo de defesa dos hotéis norte-americanos atribuiu as barreiras de vistos e outras questões geopolíticas à “redução significativa da procura internacional”, resultando em reservas de hotéis para o torneio de futebol muito abaixo do que tinha sido inicialmente previsto.

A Associação Americana de Hotéis e Alojamento (American Hotel & Lodging Association) afirmou que os viajantes estão preocupados com os tempos de espera potencialmente longos para a obtenção de vistos e com o aumento das taxas, além da incerteza sobre a forma como os seus processos de entrada nos EUA estão a ser conduzidos.

A exigência de fiança faz parte de um esforço maior do governo para reprimir os imigrantes que viajam para os EUA com vistos temporários, mas permanecem no país após a expiração do visto. Os requerentes de visto dos países afetados são obrigados a pagar cauções de cinco mil, 10 mil ou 15 mil dólares, que serão reembolsadas se o viajante cumprir os termos do visto ou se o pedido de visto for negado.

No início de abril, acreditava-se que o número de adeptos do Mundial afetados pela exigência do subsídio de desemprego era relativamente pequeno, talvez apenas cerca de 250 pessoas, segundo as autoridades norte-americanas que não estavam autorizadas a comentar publicamente e falaram sob condição de anonimato. Mas disseram que este número estava a mudar rapidamente, à medida que mais pessoas compravam bilhetes e algumas que já tinham bilhetes optavam por não viajar.

A FIFA tinha solicitado a isenção, que precisava de ser aprovada pelo Departamento de Estado e pelo Departamento de Segurança Interna, e foi tema de discussão em várias reuniões na Casa Branca e noutros locais de Washington durante vários meses, disseram as autoridades.