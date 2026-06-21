Mundial 2026: Uruguai 2-1 Cabo Verde (ao minuto)

Tubarões azuis na busca do primeiro golo e talvez de uma vitória
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
Cabo Verde - Kevin Pina (21')
Uruguai - Maxi Araújo (44'), Canobbio (45+6')
URUGUAI
TITULARES
Muslera; Guillermo Varela, Caceres, Mathias Olivera e Sanabria; Ugarte e Bentancur; Canobbio, Valverde e Maxi Araújo; Federico Viñas
SUPLENTES
Santiago Mele, Sergio Rochet, José Giménez, Matías Víña, Santiago Bueno, Joaquín Piquerez, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Darwin Núñez, Rodrigo Zalazar e Rodrigo Aguirre
CABO VERDE
TITULARES
Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges e Sidny Cabral; Ryan Mendes, Kevin Pina e Jamiro Monteiro; Telmo Arcanjo, Gilson Benchimol e Garry Rodrigues
SUPLENTES
Márcio Rosa, CJ dos Santos, Stopira, Logan Costa, Wagner Pina, Kelvin Pires, João Paulo, Laros Duartes, Willy Semedo, Yannick Semedo, Hélio Varela, Deroy Duarte, Jovane Cabral, Nuno Da Costa e Dailo Livramento