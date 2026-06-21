MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Mundial 2026: Uruguai 2-1 Cabo Verde (ao minuto)

CNN Portugal
Há 58 min
Adeptos de Cabo Verde (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP via Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Tubarões azuis na busca do primeiro golo e talvez de uma vitória

DIRETO MAISFUTEBOL-SIGA AQUI

⇔ FICHA DE JOGO ⇔

GOLOS

Cabo Verde - Kevin Pina (21')

Uruguai - Maxi Araújo (44'), Canobbio (45+6')

URUGUAI

TITULARES

Muslera; Guillermo Varela, Caceres, Mathias Olivera e Sanabria; Ugarte e Bentancur; Canobbio, Valverde e Maxi Araújo; Federico Viñas

 

SUPLENTES

Santiago Mele, Sergio Rochet, José Giménez, Matías Víña, Santiago Bueno, Joaquín Piquerez, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Darwin Núñez, Rodrigo Zalazar e Rodrigo Aguirre

 

CABO VERDE

TITULARES

Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges e Sidny Cabral; Ryan Mendes, Kevin Pina e Jamiro Monteiro; Telmo Arcanjo, Gilson Benchimol e Garry Rodrigues

 

SUPLENTES

Márcio Rosa, CJ dos Santos, Stopira, Logan Costa, Wagner Pina, Kelvin Pires, João Paulo, Laros Duartes, Willy Semedo, Yannick Semedo, Hélio Varela, Deroy Duarte, Jovane Cabral, Nuno Da Costa e Dailo Livramento

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Uruguai Cabo Verde Cabo Verde Vozinha
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

VÍDEO: primeiro golo de Cabo Verde em Mundiais foi do meio da rua

Há 10 min

Mundial 2026: o Uruguai-Cabo Verde EM IMAGENS

Há 10 min

VÍDEO: aí está uma grande candidata a melhor defesa do Mundial 2026

Há 47 min

Mundial 2026: Uruguai 2-1 Cabo Verde (ao minuto)

Há 58 min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Tamara retirou as mamas, os ovários e o útero para escapar ao cancro. “Se um avião tivesse uma possibilidade de se despenhar de 97% embarcava no voo?”

Hoje às 08:00

Larva devoradora de carne chega aos Estados Unidos — impulsionada pelo crime organizado

Hoje às 12:00

Temperaturas podem chegar aos 42 graus. Há três distritos sob aviso laranja

Ontem às 14:20

Homem salta com a filha de quatro anos do oitavo andar em Santarém

Hoje às 11:15

Espetáculo de drones do Air Invictus adiado "por questões técnicas"

Ontem às 22:55

A sua caminhada diária importa de mais formas do que pensa

Hoje às 15:00

São já 21 os portugueses retirados de hotel atingido por incêndio na República Dominicana

Ontem às 18:58

Este restaurante é tão bom que há pessoas proibidas por lei de irem lá comer

Ontem às 12:00

Zelensky devolve mais alta condecoração da Polónia face a crescente polémica sobre a II Guerra

Hoje às 10:45

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Explicação do ministério e parecer do EduQA deixam perguntas por responder sobre pergunta do exame nacional de Português. A cronologia de uma polémica

Ontem às 22:00

Tesla em piloto automático entra por casa adentro no Texas e mata mulher no interior

Hoje às 10:39