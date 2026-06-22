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Duas histórias pequenas quase davam uma história maior para Cabo Verde - apareceu um "português" a impedir isso

António Guimarães
Há 42 min
Uruguai-Cabo Verde (FOTO: Lynne Sladky/AP)
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SUPERCRÓNICA URUGUAI 2-2 CABO VERDE || Grande jogo de futebol que acabou com a equipa africana em cima do Uruguai. Se a lógica mandar, um empate na última jornada deve chegar para a seleção passar

Vamos já tirar a dúvida: o “português” é Maxi Araújo, lateral do Sporting que é, neste Mundial, um autêntico abono de família para o Uruguai.

Depois de marcar à Arábia Saudita, Maxi Araújo voltou a marcar num lance muito semelhante, antes de assistir para um colega fazer novo golo. Haveria ainda de marcar novamente, mas a jogada foi anulada por fora de jogo, para alívio de todos os cabo-verdianos, incluindo de Vozinha, que nesse lance teve uma má intervenção.

Numa partida de muito mais sofrimento para Cabo Verde do que aquilo que ofereceu o jogo com Espanha, as dificuldades defensivas da equipa apareceram de forma mais evidente, ainda que o nível de heroísmo tenha voltado a estar no topo, nomeadamente no fim do jogo, com a raça a superiorizar-se a algumas lacunas técnicas.

Cabo Verde entrou bem e o Uruguai parecia não saber fazer muito mais do que bombear bolas na área. Uma das boas saídas da equipa africana acabou numa falta em zona frontal, e daí nasceu o momento histórico.

Fernando Muslera foi condescendente com Kevin Pina e deixou apenas dois homens na barreira. Para ajudar à festa, esses dois jogadores abordaram o lance de forma amadora.

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À bomba, Kevin Pina não quis saber disso e colocou Cabo Verde em vantagem, marcando também o primeiro golo da sua seleção em mundiais.

O Uruguai decidiu acordar e levar o jogo para onde mais gosta, para a agressividade e intensidade, o que visivelmente deixou os cabo-verdianos atarantados.

Os dois golos que surgiram de rompante ainda na primeira parte são mostra disso, com os dois centrais a terem muitas dificuldades no jogo aéreo, sofrendo duas vezes de forma muito semelhante.

A perder na entrada para a segunda parte, Cabo Verde tentou mexer com o jogo, mas nunca teve muita capacidade para saídas bem combinadas.

Acabou contar novamente com Fernando Muslera para a segunda história de sucesso. Mau passe de um médio do Uruguai e leitura deficiente do guarda-redes, que ficou completamente à nora.

Como Kevin Pina antes, Hélio Varela agradeceu e atirou para uma baliza deserta, empatando tudo em Miami.

O Uruguai voltou à carga e ainda marcou, mas foi assinalado um fora de jogo. Cabo Verde voltou a ficar sem grande discernimento nas saídas, enquanto o adversário carregou com tudo para procurar uma vitória que era crucial, já que agora a equipa de Marcelo Bielsa terá de ganhar a Espanha se não quiser ter de esperar.

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Com muitos lances de perigo à volta de Vozinha, Cabo Verde resistiu como foi possível, deixando Luis Suárez, histórico do Uruguai, visivelmente incomodado nas bancadas. No fim, e com o Uruguai já em modo meio anárquico, Cabo Verde podia até ter ganho, acabando o jogo por cima do adversário, mostrando uma raça que quase só vemos nas equipas sul-americanas. Faltou escrever essa história maior, mas há razão para pensar nela.

Com mais um ponto amealhado, Cabo Verde tem tudo para chegar à próxima fase, tendo de pontuar com a Arábia Saudita para isso. De resto, se o Uruguai perder com Espanha, esse ponto pode mesmo chegar para o segundo lugar.

O melhor

Cabo Verde fez não um, mas dois golos, os primeiros em campeonatos do mundo. Grande exibição com notas de carrossel da equipa de Bubista.

O pior

O Uruguai já não tem Diego Forlán, Edinson Cavani ou Luis Suárez, mas tem seleção para muito mais do que isto. A equipa parece estar presa numa montanha-russa emocional que não a deixa fazer mais.

A surpresa

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O fim de jogo com Cabo Verde completamente por cima do Uruguai, numa demonstração de ambição da equipa africana, que até podia ter vencido a partida.

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Temas: Mundial 2026 Uruguai Cabo Verde Cabo Verde Maxi Araújo

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