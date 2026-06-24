Flopetegui voltou e está a nascer uma estrela: fechou o primeiro grupo do Mundial

Há 54 min

Estão apurados Suíça e Canadá. Bósnia vai ter de esperar mais um pouco para saber e o Catar pode fazer as malas

Fechou o primeiro grupo do Mundial. Suíça e Canadá seguem em frente para a próxima fase, enquanto a Bósnia enfrenta uma longa espera para saber se os 4 pontos que amealhou chegam para seguir em frente.

O mais provável é que cheguem mesmo, mas só no domingo é que a seleção europeia poderá fazer todas as contas.

Depois de uma partida em que o Catar ainda tentou competir (veja aqui a crónica do jogo), a Bósnia mostrou ser muito melhor, como já haviam feito as outras seleções do grupo, ainda que a Suíça tenha empatado com a seleção árabe.

Incapaz de se nivelar com os adversários, o Catar, que é treinado por Julen Lopetegui - aqui novamente no registo Flopetegui, nome sarcástico tantas vezes utilizados quando passou pelo FC Porto, onde fez um trabalho claramente aquém.

Desta vez nas arábias, pedia-se ao treinador que conseguisse a primeira vitória para o conjunto que foi anfitrião em 2022. Não conseguiu e ainda saiu com má imagem: um empate caído do céu com a Suíça, uma pesada derrota por 6-0 e duas expulsões contra o Canadá e este 3-1 contra a Bósnia.

Já no outro jogo a Suíça superiorizou-se a um Canadá que deu luta (veja aqui a crónica do jogo), no duelo que teve as duas melhores equipas do grupo. No fim do dia voltou a valer Johan Manzambi, estrela da seleção helvética que só foi titular ao terceiro jogo, mas que voltou a ser decisivo.

A Suíça bateu os anfitriões e garantiu o primeiro lugar do grupo, deixando o Canadá em segundo, ainda que em igualdade com a Bósnia - o confronto direto ditou a diferença.

Voltando a Johan Manzambi, que já leva três golos e duas assistências no Mundial, mesmo só tendo sido titular uma vez, está a nascer uma autêntica estrela, um jogador que já deu nas vistas esta época pelo Friburgo, tendo inclusive encantado nas meias-finais da Liga Europa contra o SC Braga.