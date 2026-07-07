Pode um 0-0 ser um jogo animado? O último jogo dos oitavos de final do Mundial tira as dúvidas

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CRÓNICA SUÍÇA 0-0 COLÔMBIA (4-3 após grandes penalidades) || A bola andou cá e andou lá durante 120 minutos de bom futebol com duas seleções que estavam a fazer um bom Mundial. O desafio de quem fica é passar a Argentina

Não se deixe enganar pelo resultado. Suíça e Colômbia chegaram aos penáltis sem marcarem golos em 120 minutos, mas proporcionaram-nos um excelente jogo na última partida dos oitavos de final.

Era um dos duelos mais equilibrados e isso notou-se, com um jogo dividido em que as despesas foram repartidas entre duas seleções que fizeram um bom Mundial, e que quiseram ganhar a partida durante grande parte do tempo.

Acabou por se decidir tudo nos penáltis, aquela lotaria que não se faz apenas de sorte, mas também de capacidade e de nervos, ou de falta deles.

Levou a melhor a seleção europeia, mesmo depois do falhanço de Manuel Akanji, que protagonizou o pior dos 10 penáltis batidos. O central do Inter de Milão atirou por cima já depois de Davinson Sánchez ter acertado em cheio na trave, mas antes de Juan Camilo Hernandez ter permitido uma grande defesa do guarda-redes adversário.

Ruben Vargas cansou-se de toda a indefinição e, com tudo nos pés para colocar a Suíça nos quartos de final, foi isso que fez, cobrando um penálti exemplar.

Mesmo sem Johan Manzambi, um dos candidatos a ganhar o prémio de melhor jovem do torneio, a Suíça mostrou que está no seu coletivo a grande força. Faltou aquela magia que o médio do Friburgo tem acrescentado sempre, mas ainda assim a equipa de Murat Yakin não se foi abaixo.

Quanto à Colômbia, nota maior para a despedida de James Rodríguez destes grandes palcos, ele que voltou a mostrar no Mundial tudo o que foi quando estava ao máximo das suas capacidades. Mais um que fez a tal última dança.

O desafio da Suíça é agora maior, bem maior, já que se chama Argentina. Os campeões do mundo não estão com o maior fulgor de sempre, mas mostraram contra o Egito uma alma especial que só os vencedores têm.

Acabaram os oitavos de final e o Mundial amanhã descansa, para descansarmos também todos nós, mas quinta-feira temos já aí um brutal França-Marrocos, que a TVI vai transmitir.