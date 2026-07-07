MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Pode um 0-0 ser um jogo animado? O último jogo dos oitavos de final do Mundial tira as dúvidas

António Guimarães
Há 12 min
Colômbia-Suíça (FOTO: Abbie Parr/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

CRÓNICA SUÍÇA 0-0 COLÔMBIA (4-3 após grandes penalidades) || A bola andou cá e andou lá durante 120 minutos de bom futebol com duas seleções que estavam a fazer um bom Mundial. O desafio de quem fica é passar a Argentina

Não se deixe enganar pelo resultado. Suíça e Colômbia chegaram aos penáltis sem marcarem golos em 120 minutos, mas proporcionaram-nos um excelente jogo na última partida dos oitavos de final.

Era um dos duelos mais equilibrados e isso notou-se, com um jogo dividido em que as despesas foram repartidas entre duas seleções que fizeram um bom Mundial, e que quiseram ganhar a partida durante grande parte do tempo.

Acabou por se decidir tudo nos penáltis, aquela lotaria que não se faz apenas de sorte, mas também de capacidade e de nervos, ou de falta deles.

Levou a melhor a seleção europeia, mesmo depois do falhanço de Manuel Akanji, que protagonizou o pior dos 10 penáltis batidos. O central do Inter de Milão atirou por cima já depois de Davinson Sánchez ter acertado em cheio na trave, mas antes de Juan Camilo Hernandez ter permitido uma grande defesa do guarda-redes adversário.

Ruben Vargas cansou-se de toda a indefinição e, com tudo nos pés para colocar a Suíça nos quartos de final, foi isso que fez, cobrando um penálti exemplar.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mesmo sem Johan Manzambi, um dos candidatos a ganhar o prémio de melhor jovem do torneio, a Suíça mostrou que está no seu coletivo a grande força. Faltou aquela magia que o médio do Friburgo tem acrescentado sempre, mas ainda assim a equipa de Murat Yakin não se foi abaixo.

Quanto à Colômbia, nota maior para a despedida de James Rodríguez destes grandes palcos, ele que voltou a mostrar no Mundial tudo o que foi quando estava ao máximo das suas capacidades. Mais um que fez a tal última dança.

O desafio da Suíça é agora maior, bem maior, já que se chama Argentina. Os campeões do mundo não estão com o maior fulgor de sempre, mas mostraram contra o Egito uma alma especial que só os vencedores têm.

Acabaram os oitavos de final e o Mundial amanhã descansa, para descansarmos também todos nós, mas quinta-feira temos já aí um brutal França-Marrocos, que a TVI vai transmitir.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Suíça Colômbia Penaltis Oitavos de final

Relacionados

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Desporto

Mundial 2026: as melhores imagens do Colômbia-Suíça

Há 5 min

OFICIAL: Arbeloa sucede a Marco Silva e é o novo treinador do Fulham

Há 19 min

Wimbledon: Djokovic vence batalha de cinco horas e marca encontro com Sinner

Há 59 min

FC Porto prossegue pré-época com treino bidiário

Há 1h e 44min
Mais Desporto

Mais Lidas

Dois mortos e 22 feridos: motorista pisou acelerador sem querer quando ia corrigir número do letreiro do autocarro

Ontem às 19:58

Acidente com autocarro faz dois mortos e 22 feridos em Agualva-Cacém

Ontem às 10:27

Mundial 2026: Argentina 3-2 Egito (ao minuto)

Ontem às 17:07

Espanha foi igual a si própria. O problema é que Portugal também (e Gonçalo Ramos ainda foi deportado)

6 jul, 22:21

Roberto Martínez, o magoado, anuncia a saída da Seleção (e ainda nos avisa que temos as televisões avariadas)

6 jul, 22:56

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena Portugal por violação da liberdade de expressão em processo contra o FC Porto

Ontem às 12:21

Suspeito de vários roubos detido após agredir polícia em supermercado. Agente da PSP conseguiu imobilizá-lo perante a indiferença de quem passava

Ontem às 09:26

"Só peço uma prova de que está vivo": mãe ucraniana procura filho levado por militares russos há mais de quatro anos

Ontem às 13:22

Sentar Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes? A Bélgica mostrou que a coragem de um treinador às vezes compensa mesmo

Ontem às 03:05

"Se não agirem agora, a catástrofe é inevitável". Peritos em risco sísmico escrevem carta a Seguro e Montenegro

Ontem às 15:02

PSP hospitalizado e pânico no aeroporto de Lisboa após violentas agressões de passageiro

6 jul, 18:59

O fim "cruel" de Cristiano Ronaldo e o agradecimento "infinito" a Bernardo Silva: como se viu a eliminação de Portugal lá fora

6 jul, 23:37