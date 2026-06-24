Mundial 2026: Suíça 0-0 Canadá | Bósnia 0-0 Catar (ao minuto)

Acompanhe aqui as emoções do primeiro grupo a fechar
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
SUÍÇA
TITULARES
Gregor Kobel, Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow, Ruben Vargas e Breel Embolo
SUPLENTES
Ardon Jashari, Marvin Keller, Christian Fassnacht, Aurèle Amenda, Noah Okafor, Dan Ndoye, Yvon Mvogo, Michel Aebischer, Cedric Itten, Fabian Rieder, Silvan Widmer, Zeki Amdouni, Eray Coemert e Denis Zakaria
CANADÁ
TITULARES
Cyle Larin, Richie Laryea, Mathieu Choiniere, Ali Ahmed, Alistair Johnston, Tajon Buchanan, Nathan-Dylan Saliba, Luc de Fougerolles, Jonathan David, Derek Cornelius e Maxime Crepeau
SUPLENTES
Owen Goodman, Moise Bombito, Jonathan Osorio, Dayne St. Clair, Joel Waterman, Liam Millar, Jacob Shaffelburg, Eustáquio, Jayden Nelson, Niko Sigur, Alphonso Davies, Promise David, Tani Oluwaseyi
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
BÓSNIA
TITULARES
Nikola Vasilj, Stjepan Radeljic, Nikola Katic, Arjan Malic, Sead Kolasinac, Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic, Ermedin Demirovic e Edin Dzeko
SUPLENTES
Mladen Jurkas, Amar Memic, Dzenis Burnic, Samed Bazdar, Ermin Mahmic, Jovo Lukic, Martin Zlomislic, Armin Gigovic, Benjamin Tahirovic, Haris Tabakovic, Amir Hadziahmetovic, Dennis Hadzikadunic, Amar Dedic e Nihad Mujakic
CATAR
TITULARES
Mahmoud Abunada, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Issa Laye, Sultan Al Brake, Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Karim Boudiaf, Edmilson Junior, Akram Afif e Hassan Al Haydos
SUPLENTES
Ahmed Al Ganehi, Al Hashmi Al Hussain, Mohamed Al Mannai, Yusuf Abdurisag, Almoez Ali, Meshaal Barsham, Salah Zakaria, Lucas, Abdulaziz Hatem, Ayoub Al Oui, Mohammed Muntari, Ahmed Alaaeldin e Tahsin Jamshid