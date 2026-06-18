Mundial 2026: Suíça 0-0 Bósnia (ao minuto)

Duelo europeu em busca da primeira vitória
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
SUÍÇA
TITULARES
Gregor Kobel, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer, Fabian Rieder, Breel Embolo e Dan Ndoye
SUPLENTES
Yvon Mvogo, Marvin Keller, Eray Coemert, Aurele Amenda, Luca Jaquez, Denis Zakaria, Johan Manzambi, Ardon Jashari, Djibril Sow, Christian Fassnacht, Ruben Vargas, Noah Okafor, Zeki Amdouni e Cedric Itten
BÓSNIA E HERZEGOVINA
TITULARES
Nikola Vasilj, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic, Amar Memic, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Kerim Alajbegovic
SUPLENTES