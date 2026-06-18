MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo B
  • Suíça
  • Bósnia-Herzegovina
  • 18 juin 20:00
Mais sobre o Mundial 2026

Mundial 2026: Suíça 0-0 Bósnia (ao minuto)

CNN Portugal
Há 1h e 5min
Canadá-Bósnia (FOTO: AP/Stephanie Scarbrough)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Duelo europeu em busca da primeira vitória

DIRETO MAISFUTEBOL-SIGA AQUI

⇔ FICHA DE JOGO ⇔

SUÍÇA

TITULARES

Gregor Kobel, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer, Fabian Rieder, Breel Embolo e Dan Ndoye

 

SUPLENTES

Yvon Mvogo, Marvin Keller, Eray Coemert, Aurele Amenda, Luca Jaquez, Denis Zakaria, Johan Manzambi, Ardon Jashari, Djibril Sow, Christian Fassnacht, Ruben Vargas, Noah Okafor, Zeki Amdouni e Cedric Itten

 

BÓSNIA E HERZEGOVINA

TITULARES

Nikola Vasilj, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic, Amar Memic, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Kerim Alajbegovic

 

SUPLENTES

 

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Suíça Bósnia
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

Mundial 2026: Neymar não viaja e falha segundo jogo do Brasil

Há 5 min

Mundial 2026: Chéquia-África do Sul, 1-1 (crónica)

Há 20 min

Mundial 2026: as melhores imagens do Chéquia-África do Sul

Há 1h e 3min

Mundial 2026: Suíça 0-0 Bósnia (ao minuto)

Há 1h e 5min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

Hoje às 11:31

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

Ontem às 08:00

Colômbia e Uzbequistão juntaram-se para mostrar a Portugal que este grupo está cheio de rasteiras

Hoje às 05:02

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

Ontem às 15:56

Pernas, rostos, seios ou coxas: grupo de condutores de elétricos de Itália partilhava imagens de mulheres pelo Whatsapp

Ontem às 22:31

Estudo da Universidade do Porto associa défice de vitaminas A e C a mais sintomas de hiperatividade e desatenção

Ontem às 07:25

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

"Isto de o Ronaldo jogar a titular e o tempo todo já não dá"

Hoje às 07:30

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Homens armados bloqueiam carrinha de valores e fogem com 10 mil euros

Hoje às 10:37

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

16 jun, 13:37

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58