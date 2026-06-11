Seleção Nacional, se estás com problemas de autoestima, lê este texto da CNN internacional. E estes são os seis favoritos do Mundial

Há 1h e 48min

O Mundial começa hoje. Especialistas e casas de apostas já escolheram os seus candidatos. A CNN Internacional explica as caraterísticas e os pontos fortes da meia dúzia mais poderosa

O Campeonato do Mundo de futebol ainda não começou (faltam umas horas), mas seis seleções já lideram as listas dos analistas e os mercados de apostas: Espanha, França, Argentina, Inglaterra, Portugal e Brasil. Analise-as connosco.

Espanha

Yeremy Pino, da Espanha, comemora o primeiro golo da sua equipa durante o jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo da FIFA 2026 entre Espanha e Geórgia, no Estádio Manuel Martinez Valero, a 11 de outubro de 2025.

Espanha é uma das duas grandes favoritas. Nos quatro anos desde o Catar 2022, a Espanha venceu a Liga das Nações da UEFA 2022-23, o Euro 2024 e o torneio de futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nas eliminatórias europeias, avançou com facilidade, terminando invicta no topo do seu grupo. A La Roja ocupa o segundo lugar no ranking mundial da FIFA.

Espanha é uma equipa com grande capacidade goleadora e orientada para o ataque. Acrescentou velocidade e objetividade ao estilo baseado na posse de bola que a levou ao título de 2010. La Selección joga agora de forma mais rápida e agressiva. Os seus pontos fortes são a capacidade de um contra um nas alas e a pressão implacável após a perda de bola. Os seus pontos fracos? Um plantel talvez demasiado jovem e uma ênfase no ataque que pode deixá-la exposta na defesa.

A sua estrela de destaque é Lamine Yamal, um fenómeno de 18 anos que, graças à sua ascensão recorde e às suas ligações ao Barcelona, já começa a ser visto como o herdeiro do grande Lionel Messi. Yamal, no entanto, enfrenta uma corrida contra o tempo para recuperar de uma lesão e estar pronto a tempo para o primeiro jogo do grupo.

Há também Nico Williams, um extremo cuja velocidade ilumina a ala esquerda, e Pedri, o maestro do meio-campo espanhol. Espanha conta ainda com um plantel profundo, com opções em todas as posições – embora a estrela do Barça, Fermín López, deva perder o Mundial devido a uma fratura no pé sofrida a 17 de maio.

O treinador Luis de la Fuente tem tirado o máximo partido do talento individual desta nova geração de ouro.

A Espanha num relance

Enfrentará Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai no Grupo H

Jogadores-chave: Lamine Yamal, Nico Williams e Pedri

Atual campeã europeia

Melhor resultado no Mundial: Campeã em 2010

França

Kylian Mbappé, da França, a marcar um golo durante o jogo de qualificação para o Mundial de 2026 entre a Ucrânia e a França, na Tarczynski Arena, a 5 de setembro de 2025. Sebastian Frej/Getty Images

A vice-campeã do Mundial de 2022 chega como o outro principal candidato. Os Bleus chegaram às duas últimas finais, vencendo a Croácia na Rússia 2018 e perdendo para a Argentina nos penáltis no Catar 2022. Uma terceira final consecutiva marcaria algo que não se via desde Coreia/Japão 2002, quando o Brasil conquistou o título depois de terminar vice-campeão em 1998 e campeão em 1994. A Alemanha Ocidental também o fez, chegando às finais em 1982, 1986 e 1990.

França tem um dos ataques mais temíveis do torneio. Há tanto talento que, por vezes, pode dar-se ao luxo de deixar Ousmane Dembélé, o atual Ballon d’Or masculino, no banco. Kylian Mbappé é intocável: tem sido a principal estrela da França desde a Rússia 2018. Mbappé marcou um hat-trick na final do Catar 2022 e é um dos melhores jogadores do Real Madrid.

Dembélé conquistou dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões da UEFA com o Paris Saint-Germain e, embora lesões na segunda metade de 2025 o tenham mantido fora das eliminatórias europeias, parece ter recuperado a forma. Michael Olise é o extremo direito do Bayern de Munique e uma das opções mais perigosas da França, embora jogue frequentemente numa posição de ataque central atrás de Mbappé na seleção nacional.

França não depende exclusivamente da posse de bola e sente-se frequentemente à vontade a jogar em contra-ataque, tirando partido da velocidade fulgurante dos seus avançados. Possui também um meio-campo dinâmico e uma defesa de alto nível.

O seu plantel combina algo muito difícil de encontrar e crucial para equipas que esperam construir uma dinastia: experiência e juventude. Ter disputado todos os 14 jogos nas duas últimas Copas do Mundo dá-lhe uma vantagem quando as fases eliminatórias começam. Esta é uma equipa que sabe lidar com a pressão.

O treinador Didier Deschamps foi capitão da França no título de 1998, levou-a ao título como treinador em 2018 e a um segundo lugar em 2022. Já anunciou que este será o seu último torneio no comando.

A França num relance

Enfrentará o Senegal, o Iraque e a Noruega no Grupo I

Jogadores-chave: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise

Chegou a duas finais consecutivas do Mundial: campeã em 2018 e vice-campeã em 2022

Melhor classificação no Mundial: Campeã em 1998 e 2018

Argentina

O avançado n.º 10 da Argentina, Lionel Messi, segundo à esquerda, comemora com os colegas de equipa após marcar o primeiro golo da sua equipa durante o jogo das eliminatórias sul-americanas para o Campeonato do Mundo da FIFA de 2026 entre a Argentina e a Venezuela, no estádio Mas Monumental, em Buenos Aires, a 4 de setembro de 2025. Luis Robayo/AFP/Getty Images

A atual campeã mundial é outra das principais candidatas. A Argentina tentará alcançar algo que apenas a Itália (1934-1938) e o Brasil (1958-1962) conseguiram: conquistar dois Campeonatos do Mundo consecutivos.

Nos anos que se seguiram à conquista do troféu no Catar, a Albiceleste demonstrou que continua com fome de mais. Venceu a Copa América de 2024 – também disputada nos Estados Unidos – e dominou as eliminatórias sul-americanas do início ao fim.

A equipa continua a ter a intensidade em todo o campo que a caracteriza. Pressiona após perder a bola e avança rapidamente quando a recupera. A maior força da Argentina pode ser algo invulgar: os seus jogadores costumam ter um desempenho ainda melhor com a seleção do que nos seus clubes.

A principal estrela da equipa continua a ser Lionel Messi. O número 10 argentino, considerado por muitos o melhor jogador da história, tem repetidamente respondido a quaisquer dúvidas sobre a sua idade sempre que veste a camisola da seleção. O jogador de 38 anos vem de mais um título da Copa América e terminou como o melhor marcador nas eliminatórias.

A espinha dorsal da equipa é muito sólida: o guarda-redes Emiliano “Dibu” Martínez é uma garantia, os centrais têm um desempenho consistentemente de alto nível – especialmente Cristian Romero –, o meio-campo mantém a sua identidade mesmo com a mudança de nomes, e tanto Julián Álvarez como Lautaro Martínez podem garantir golos adicionais no ataque.

Lionel Scaloni conseguiu manter motivado um grupo que já ganhou tudo e tem sido inteligente na integração de novos jogadores na equipa campeã do mundo. Ele deu à Argentina uma característica relativamente rara entre as equipas de elite: a capacidade de mudar de formação consoante o adversário e, mesmo assim, manter o seu nível. Ele lê os jogos extremamente bem antes do pontapé de saída e durante os 90 minutos, e as suas substituições elevam frequentemente o nível da equipa.

A Argentina num relance

Enfrentará a Argélia, a Áustria e a Jordânia no Grupo J

Jogadores-chave: Lionel Messi, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lautaro Martínez e Julián Álvarez

Conquistou três títulos importantes consecutivos: Copa América 2021, Campeonato do Mundo de 2022 e Copa América 2024

Melhor classificação no Campeonato do Mundo: Campeã em 1978, 1986 e 2022

Portugal

Junho de 2025, Portugal ao vencer a Liga das Nações Lusa/ Miguel A. Lopes

O futebol tem uma grande dívida com Portugal. É uma das nações que mais talentos produziu no mundo, e este Mundial na América do Norte pode ser a sua oportunidade de finalmente colher os frutos. A Seleção encontrou um estilo de jogo altamente aperfeiçoado que a levou ao título da Liga das Nações da UEFA de 2025. Qualificou-se para o Mundial confortavelmente no topo do seu grupo europeu e tem um dos plantéis mais completos do torneio.

É impossível não mencionar Cristiano Ronaldo como uma das figuras-chave da equipa, mesmo que já não esteja no auge. CR7 ainda tem o talento e a garra para ser decisivo, e não há dúvidas de que dará tudo de si aos 41 anos na busca pelo único troféu importante que falta no seu palmarés. A sua relevância contínua ficou clara na final da Liga das Nações da UEFA, quando marcou um golo crucial contra a Espanha.

Bruno Fernandes comanda o jogo no último terço do campo com a precisão do seu pé direito, a estrela do Paris Saint-Germain, Vitinha, é essencial para acelerar a circulação no meio-campo e manter a posse de bola, e Bernardo Silva é decisivo pela ala direita, aparecendo frequentemente em espaços inesperados.

Outro jogador do PSG é crucial para esta equipa: Nuno Mendes. O lateral-esquerdo é indiscutivelmente o melhor do mundo na sua posição, com tal velocidade e precisão que as comparações com a lenda do futebol Roberto Carlos são por vezes difíceis de evitar. A sua parceria com Rafael Leão dá provavelmente a Portugal a ala esquerda mais rápida do mundo. Na defesa, Rúben Dias é o líder que organiza a defesa.

O treinador Roberto Martínez impôs um estilo baseado na posse de bola e no controlo do ritmo. Portugal pretende pressionar alto, recuperar a bola no meio-campo adversário e, em seguida, abrir o jogo pelas laterais, onde conta com talentos capazes de decidir o jogo.

Portugal em resumo

Enfrentará a RD Congo, o Uzbequistão e a Colômbia no Grupo K

Jogadores-chave: Cristiano Ronaldo, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e Bernardo Silva

Atual campeão da Liga das Nações da UEFA

Melhor classificação no Mundial: terceiro lugar em 1966

Inglaterra

Harry Kane, da Inglaterra, marca o segundo golo da sua equipa durante o jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo da FIFA de 2026 entre a Albânia e a Inglaterra, no Estádio Air Albania, a 16 de novembro de 2025. Alex Pantling/Getty Images

O país que inventou este "Jogo Lindo" quer pôr fim a uma frustrante seca de títulos que dura há 60 anos. A Inglaterra é sempre mencionada como candidata antes de um Mundial, mas raramente consegue traduzir o talento individual dos seus jogadores numa identidade coletiva dominante. Entra neste Mundial com números impressionantes das eliminatórias europeias: oito vitórias em oito jogos e nem um único golo sofrido.

A principal estrela dos Três Leões é Harry Kane, o capitão e o maior marcador de sempre da equipa. O avançado do Bayern de Munique acabou finalmente com a sua longa "maldição" de não conquistar um título importante no ano passado, quando os bávaros venceram a Bundesliga 2024-25 – e acabaram de repetir esse feito. Aos 32 anos, entra neste torneio em excelente forma; o seu toque, visão e, especialmente, o seu vasto repertório de finalização tornam-no letal. Bukayo Saka é outra peça-chave na ala direita e chega em grande forma depois de o seu golo ter levado o Arsenal à final da Liga dos Campeões da UEFA. A estrela do Real Madrid Jude Bellingham é uma das principais armas do meio-campo, trazendo energia e um olho para o golo.

A Inglaterra também tem uma arma secreta que utiliza com grande eficácia: o jogo aéreo. Seja em jogadas de bola parada ou em jogo aberto, a sua precisão combina eficazmente com cabeceamentos de alto nível.

O treinador Thomas Tuchel construiu uma equipa estável em torno de Kane. O problema da Inglaterra pode ser a sua dependência da estrela e a necessidade de encontrar alternativas caso ele não esteja disponível ou seja neutralizado.

A Inglaterra num relance

Enfrentará a Croácia, o Gana e o Panamá no Grupo L

Jogadores-chave: Harry Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham e Declan Rice

Vice-campeã nos últimos dois Campeonatos da Europa

Melhor classificação no Mundial: Campeã em 1966

Brasil

Vinicius Jr., do Brasil, e Alan Franco, do Equador, disputam a bola durante o jogo das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Brasil e Equador, no Estádio Couto Pereira, em 6 de setembro de 2024. Lucas Figueiredo/Getty Images

Um degrau abaixo dessas seleções está o Brasil, que terminou em quinto lugar nas eliminatórias sul-americanas, um acontecimento altamente incomum para esta nação historicamente grande no futebol.

Desde o fim do Catar 2022, o Brasil teve quatro treinadores: dois interinos – incluindo um que durou pouco mais de um ano – e depois veio a nomeação surpresa de Carlo Ancelotti. O vencedor em série com o Real Madrid é o primeiro treinador estrangeiro da história a liderar a Seleção. Ter tido quatro treinadores em quatro anos ajuda a explicar a crise de identidade em torno do Brasil.

Esta é uma seleção brasileira invulgar. Não tem tantas estrelas como em épocas passadas e tem mais opções na defesa central do que no ataque. Vinícius Júnior é, sem dúvida, a principal estrela e esperança do Brasil. O número 7 do Real Madrid traz capacidade no um contra um, assistências e golos pela ala esquerda. A estrela do Barça, Raphinha, contribui pelo lado oposto, embora o Brasil ainda não tenha encontrado um avançado centro indiscutível – embora a convocatória do jovem prodígio Endrick possa ser a resposta. O meio-campo é combativo e tem tentado tornar-se mais organizado para evitar sofrer defensivamente. Ancelotti deu prioridade à estrutura em primeiro lugar, depois ao ataque.

O papel do ícone brasileiro Neymar é a maior incógnita, uma vez que este continua longe da sua melhor forma. O treinador italiano tem repetidamente salientado que Neymar tem de melhorar a sua condição física se quiser contribuir seriamente para o sucesso na América do Norte, mas o jogador de 34 anos foi convocado para a equipa.

Mesmo sem o talento avassalador das gerações passadas, quem se atreveria a descartar o pentacampeão mundial?

O Brasil num relance