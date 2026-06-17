Não perca hoje a supercrónica do Portugal – RD Congo na CNN

Há 53 min

A CNN Portugal está a fazer cobertura especial de todos os jogos com equipas da língua portuguesa: Portugal, Brasil e Cabo Verde. Hoje, quando o Portugal – RD Congo acabar, leia aqui grandes textos: crónica + momentos especiais + notas dos jogadores + opinião + golos

Um quarto para as oito da noite. Mais coisa menos coisa, será a esta hora que saberemos o resultado final do jogo Portugal – RD Congo, com que as duas seleções se estreiam no Mundial das Américas. Poucos minutos depois, poderá ler na CNN Portugal a “supercrónica”, com grandes textos de autor.

ESPECIAL CNN PORTUGAL DIGITAL

É assim nos jogos de Portugal, Brasil e Cabo Verde. Num projeto inédito, a CNN Portugal está a publicar as “supercrónicas” acompanhando as três seleções que falam Português neste Mundial. Pode aliás reler a crónica e as notas do primeiro jogo do Brasil aqui e aqui. E o mesmo para Cabo Verde, aqui e aqui.

Assinadas por jornalistas da CNN Portugal, as supercrónicas incluem um texto de autor sobre o jogo, os principais momentos do jogo, o melhor e o pior dos 90 minutos, a surpresa e as notas dos jogadores, um a um.

Além das supercrónicas para as três seleções “da língua de Camões”, a CNN Portugal está também a publicar crónicas para o jogo do dia. Pode reler as já publicadas aqui.

O projeto da CNN Portugal, que está baseado nesta página, inclui ainda grandes textos matinais da autoria do jornalista Rui Miguel Tovar, reconhecido como jornalista de conhecimento enciclopédico sobre futebol.

A CNN Portugal publica ainda, todos os dias, várias rubricas: o Ao Minuto, com acompanhamento em tempo real; a Caderneta do Mundial, com o acompanhamento essencial do que se possa no e à volta do Campeonato; o Chuta Daí, vídeo a partir das redes sociais; o Fio de Jogo, com equipamentos míticos e histórias associadas das seleções.

Trata-se de uma cobertura extensiva (nos ângulos de abordagem) e intensiva (na profundidade) do Mundial, que pode acompanhar no digital da CNN Portugal e ver todos os dias no canal 7 da sua televisão.

Em todas as frentes: TV, site e redes sociais

A operação digital é parte da grande cobertura CNN Portugal e TVI, que pertencem ao mesmo grupo.

É uma operação em várias frentes, com transmissões em direto de jogos relevantes – incluindo o Portugal x Uzbequistão, a transmitir no dia 23, bem como a já transmitida cerimónia e jogo de abertura, entre México e África do Sul. A partir da Cidade do México estiveram em direto os enviados-especiais Pedro Benevides e Pedro Batista, com diretos e reportagem especial do grande evento.

A acompanhar a Seleção Nacional temos duas equipas: Catarina Cardoso, com o repórter de imagem Rui Pereira, e João Pedro Óca, com Daniel Driga e edição de imagem de Filipe Machado. Vão estar em direto - hora a hora - de Palm Beach, na Florida e vão seguir também a Equipa das Quinas para os jogos: os dois primeiros em Houston, no Texas e o terceiro em Miami.

Serão ainda eles a assegurar um momento diário no Jornal Nacional e no Prime Time da CNN, que já está no ar e a que chamámos "Chuta Daí".

Na nossa equipa de enviados especais está também o jornalista Sérgio Pereira, que vai acompanhar o Mundial 2026 com reportagens em permanência para o Mais Futebol.

Para o jogo de Portugal contra o Uzbequistão teremos nos Estados Unidos uma equipa premium, com Joaquim Sousa Martins e Rui Santos.

A Reportagem e os Diretos são as linhas principais da cobertura jornalística em televisão, também marcada por uma série de programas dedicados ao grande evento.

Na TVI temos duas Edições do Jornal do Mundial e ainda as rubricas "A Segunda Pele", sobre camisolas icónicas do Mundial, os "Deuses do Mundial", dedicado aos melhores jogadores do Torneio, e "The Last Dance," sobre Cristiano Ronaldo, o seu impacto na competição e a sua importância como líder da Seleção. Estas rubricas podem ser vistas igualmente na CNN e nas plataformas digitais.

Na CNN Portugal, há ainda duas edições diárias - de manhã e à tarde - do Jornal do Mundial e ainda "Route 26" - um espaço de análise mais "fora de jogo", onde reunimos comentadores de várias áreas da CNN que gostam de futebol, como Pedro Adão e Silva, Rui Calafate, Adalberto Campos Fernandes ou Helena Ferro Gouveia.

Toda a Equipa de Desporto, todos os Comentadores e um número significativo de Jornalistas da Redação em todo o País e junto das comunidades, estão mobilizados para acompanhar um dos maiores eventos do ano.

Fique connosco, em Todas as Frentes.