Caderneta do Mundial, dia 7: apesar da dor de cabeça, vai dar Portugal?

Há 1h e 1min

Questão central baralha as contas a Roberto Martínez para a estreia da Seleção. Passamos ainda pela estreia de um rapaz chamado Lionel Messi neste Mundial

Portugal foi a última seleção a chegar ao Mundial 2026 e os primeiros dias foram atribulados. Entre confusões na praia que era para ser privada mas teve demasiados mirones e uma tempestade que atrapalhou os planos da equipa técnica, a estadia em Palm Beach foi tudo menos calma. Segue-se agora o Texas, a duas horas e meia de distância, com Houston a receber a estreia de Portugal, que vai defrontar a República Democrática do Congo, havendo já na ausência confirmada de Rúben Dias, uma dor de cabeça à partida.

História do dia

E se lhe dissermos que Portugal e República Democrática do Congo têm mais em comum do que se poderia imaginar? Rui Miguel Tovar leva-nos até à "Guerra dos Tronos" para depois nos levar ainda mais atrás, até tempos dos quais nem todos nos lembramos.

Mas a maioria de nós há de se lembrar de um nome saído do baú diretamente para este texto. Ariza Makukula. Lembra-se, ou não? O jogador que virou estrela quase imediata numa ascensão meteórica que o colocou no Benfica também chegou a vestir a camisola das Quinas.

Uma viagem que nos recorda ainda de um facto curioso: Portugal jogou três vezes a uma quarta-feira em Mundiais. Ganhou três e perdeu outras três, pelo que esta nova quarta-feira pode desfazer as dúvidas.

Temos candidatos

A Alemanha ainda é um grande ponto de interrogação, a Espanha começou mal e o Brasil não começou muito melhor. França foi o primeiro dos grandes candidatos a dar uma resposta afirmativa na entrada para este Mundial. Meia resposta, vá, que a primeira parte não foi muito famosa e os vice-campeões do mundo até poderia ter ido para o intervalo a perder com o Senegal.

Acontece que na segunda parte a coisa rodou de outra maneira, com o carrossel composto por Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, Désiré Doué e Michael Olise a carburar a alta voltagem. Veja-se bem a qualidade que esta equipa tem na frente, de tal forma que ainda pôde colocar em campo Bradley Barcola e Rayan Cherki.

Mesmo contra um Senegal que tentou sempre dar resposta, a França foi mais forte e venceu de forma categórica. Grande segunda parte e mais dúvidas na primeira. Para já temos meio candidato.

Candidato inteiro é a Argentina. Mesmo que jogasse o pior futebol do mundo, tem um rapaz na frente que dá muito jeito em situações de aperto. Lionel Messi, sabe quem é? Bem, até quem só tenha chegado ao futebol agora acabou de perceber, porque são 90 minutos e o astro argentino agora do Inter Miami marcou um hat-trick e até já é o melhor marcador da competição.

Grande exibição de Lionel Messi a dar cor à organização da Argentina contra a Argélia. Talvez o jogo da albiceleste nem tenha sido assim tão espampanante, mas o pozinho extra que este número 10 - que até igualou Miroslav Klose na lista de jogadores com mais golos em campeonatos do mundo - dá permite a qualquer equipa sonhar com o que quer que seja, nomeadamente o título mundial.

Os outros jogos do dia

Ver o regresso da Noruega a estes palcos era uma das grandes atrações do arranque do Mundial, até porque a seleção escandinava é, e com toda a justiça, uma das equipas em quem se depositam muitas esperanças.

E se o Iraque ainda mostrou capacidade e crença para chegar à frente na primeira parte, a grande exibição na frente de Erling Haaland e um jogo mais controlado na segunda parte deram à Noruega uma goleada por 4-1. Depois da Suécia, outra equipa do norte da Europa a mostrar como se faz. Para já este grupo, que conta precisamente com França e Senegal, está a ser feito de lógica, mas a seleção africana ainda terá certamente uma palavra a dizer.

Na outra partida do grupo de Argentina e Argélia, a Áustria levou a melhor sobre uma Jordânia competitiva que manteve o jogo sempre vivo. A partida acabou 3-1 para os europeus, de quem se espera que lutem pelo segundo lugar com a Argélia.

Golo do dia

Podia ser por ser Lionel Messi, mas não é. Podia ser por carimbar um hat-trick genial, mas não é. O melhor golo do dia é de Lionel Messi e é o melhor golo do dia por uma razão simples: foi o melhor golo do dia. É ver e disfrutar.

Frase do dia

"Acho que esse nervosismo faz parte, representamos a nossa seleção e o sonho de milhares de meninos e meninas. Tanto como eu já fui essa criança que em 2004 no Europeu, que foi a primeira que eu tenho memória, caminhava pelas estradas até aos ecrãs gigantes para tentar ver Portugal com a bandeira às costas, a bandeira pintada na cara. Eu vejo um pouco desse menino ainda em campo. Quero que esses meninos que tanto olham para nós e tanto nos idolatram, possam amanhã sentir-se bem representados e sonhar um dia poder cá estar, porque foi assim que começou o meu sonho. Espero que muitos deles consigam também alcançar esse sonho", afirmou Bruno Fernandes na antevisão da estreia contra a República Democrática do Congo.

Jogador do dia

No topo dos 10 centrais mais valiosos do mundo há de tudo. Jogadores do Arsenal, do PSG, do Real Madrid, do Manchester City, do Bayern de Munique ou do... Hamburgo. Sim, a equipa alemã que regressou há um ano à Bundesliga teve nas suas fileiras o nono central mais valioso do mundo, de acordo com o Transfermarkt.

Luka Vušković tem apenas 19 anos e já está avaliado em 60 milhões de euros, sendo difícil de imaginar que não regresse ao Tottenham, clube que o comprou ao Hajduk Split por 12 milhões de euros para o emprestar.

De resto, se o Mundial correr bem ao defesa da Croácia talvez nem o Tottenham o consiga segurar. "O Luka está a jogar de forma excelente no Hamburgo e a impressionar toda a Europa. Ele pode ser um pilar fundamental da nossa defesa nos próximos 10 a 15 anos", afirmou o selecionador croata, Zlatko Dalic.

Um jogador para ter claramente debaixo de olho.

Camisola do dia

O xadrez é obrigatório na Croácia, tanto que até a camisola secundária tem de seguir o padrão. Este exemplar em diferentes tons de azul mimetiza o que acontece no equipamento principal, mas substitui o vermelho e o branco. Ainda assim, é possível ver uma lista a vermelho na lateral. Há ainda a diferença de o emblema da Nike e o escudo da seleção aparecerem ao meio.

Camisola alternativa da Croácia para o Mundial (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Sétima Legião - Por Quem Não Esqueci | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

A inspiração que vem do mar para tentar empurrar Portugal para uma boa estreia neste Mundial 2026.

Fred Again.. & Brian Eno - Secret | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Um atualmente, outro antes, estamos a falar de dois dos maiores produtores de Inglaterra e do mundo. O facto de se juntarem é logo razão para tudo e mais alguma coisa, mas o minimalismo e beleza deste álbum é qualquer coisa.

Fally Ipupa & Guy2Bezbar - Pélélé | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É um faz tudo na República Democrática do Congo e dispõe bem onde quer que seja. Esperemos que não tenha um dia tão feliz esta quarta-feira, mas esta música é para dançar sempre, até nos maus momentos.

Haustor - Ja Želim | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Como quase todas as bandas icónicas dos balcãs, os Haustor nasceram quando ainda existia a Jugoslávia, mais concretamente em 1979, na cidade de Zagreb. Apesar de serem antigos, logo na altura mostraram novas sonoridades que ainda hoje ficam no ouvido.

R2Bees - Over | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Esta dupla de artistas do Gana tem concerto marcado para o próximo dia 3 de julho em Portimão, no Afronation. Apesar de ter pouco mais de 10 anos, o grupo é já é uma certeza na cena do afrobeat.

Cienfue - Life in the Tropics | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

As bandas da América Latina têm sempre algo de eletrizante. Cienfue, que nos chega do Panamá, não é diferente, com um som cool em que os sintetizadores encontram quase sempre lugar para se misturarem com o baixo.

Bomba Estéreo - Deja | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Por falar em música da América Latina, o que dizer dos Bomba Estéreo, que nos chegam da Colômbia? Liliana "Li" Saumet é o grande destaque, tanto que até já tem colaborações com artistas como Bad Bunny. Este "Deja" faz parte de um álbum mais conceptual que nunca abandona a ideia de que dançar é preciso.

Sevara Nazarkhan - Yor-Yor | Spotify; Apple Music;Tidal; Youtube

É um nome maior da música do Uzbequistão pelo que faz em toda a linha. Não só canta, como compõe, sendo presença constante nas atribuições de prémios no país.