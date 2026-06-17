Martínez 1 - João Neves 7. Se D. Sebastião não vai mesmo voltar então que volte o CR7 (as notas dos jogadores do Portugal)

Há 50 min

Portugal estreou-se no Mundial 2026 com um empate contra a República Democrática do Congo. Estes são os méritos e os deméritos

Diogo Costa - 4

Diogo Costa sai de Houston com uma defesa, uma bola ao poste e um golo sofrido; em vez da tarde calma e tranquila que os colegas lhe deveriam ter oferecido. A defesa ao remate de Bakambu foi exemplar, aos 57’, na bola ao poste Diogo Costa não poderia fazer grande coisa a não ser deixar o desígnio do acaso correr e no golo já vai perceber quem no nosso entendimento tem culpas no cartório. Há ainda a registar uma pequena desatenção no primeiro tempo que o próprio acabou por resolver.

João Cancelo - 6

João Cancelo (Lusa/Miguel A. Lopes)

Foi um dos mais elucidados e, pelo meio, ainda fez uma obra-prima que acabou por ser anulada por fora de jogo. Um golo de bicicleta inesperado e quando Portugal mais precisava. Para além do momento de génio, há que realçar as constantes cavalgadas até à área adversária que poucas vezes foram correspondidas pelos companheiros. Em suma, cobriu todo o corredor direito de forma exemplar.

Tomás Araújo - 2

Tal qual uma vez disse um ministro, a culpa não pode morrer solteira. No golo da República Democrática do Congo, os dedos apontam sobretudo na direção de Tomás Araújo. A estranha movimentação do defesa do Benfica e a atroz desorientação deixou Bruno Fernandes perdido na área entre três congoleses e sem pouco ou nada poder fazer. É uma defesa a zona e a culpa é de todos, mas ele é o rosto principal. De resto, o próprio acabou por assumir o erro já depois do jogo.

Renato Veiga - 3

Renato, passes para o eixo central com a equipa descompensada, como aconteceu ao minuto 76, não são para repetir para bem de todos os doentes cardíacos nacionais. Apesar de não ter sido algo tão flagrante como aconteceu com Tomás Araújo, Renato Veiga também acaba por não ficar propriamente bem na fotografia do golo da Républica Democrática do Congo. Pode dizer-se que a marcação à zona nas bolas paradas adversárias sem Rúben Dias precisa de ajustes urgentes.

Nuno Mendes - 5

Nuno Mendes (Lusa/Miguel A. Lopes)

O que se passa com o melhor lateral esquerdo do mundo? Depois de ter estado em campo menos de meia-hora nos dois jogos de preparação da Seleção das quinas ainda em Portugal, Nuno Mendes voltou, mas este não é o menino que se viu sair de Alvalade para atingir o topo do futebol europeu ao serviço do PSG. As arrancadas de área a área foram esporádicas, fazendo parecer que o defesa parisiense entrou em modo de segurança, talvez a pensar que um pique há quatro anos o deixou fora do Mundial no Catar logo à primeira jornada. Apesar disso, há a destacar o momento em que quase fez as redes congolesas abanar ao minuto 19 após passe em desmarcação de Bruno Fernandes e o bonito lance em que ginga entre dois adversários. O resultado foi um desentendimento com Moutoussamy. Acabou por sair ao minuto 71 para a entrada de Nélson Semedo.

Vitinha - 5

Vitinha foi Vitinha, mas foi mais o Vitinha do Wolves do que o Vitinha do PSG. Vitinha não tem nenhum erro maior, mas também não tem nenhum momento daqueles que tende a deixar a Europa a pensar: como é que ele viu o Doué ali? A explicação pode passar por ter sido um mau dia ou por Bernardo Silva não ser o Doué. Este último cenário teria certamente ajudado.

João Neves - 7

João Neves nos festejos do 1-0 ao minuto 6 (Lusa/Miguel A. Lopes)

João Neves é membro daquele grupo de jogadores que a última vez que teve um jogo mal ainda não conseguia dizer otorrinolaringologista sem se engasgar. Entre a falta de criatividade nacional, o médio formado no Seixal não só marcou o único português como foi o mais constante e elucidado durante os 90 minutos. De destacar ainda que o golo do pequeno João Neves foi marcado de cabeça numa defesa com três centrais, em que o mais baixo deles é o ex-jogador do FC Porto Chancel Mbemba com 1,82 metros. Não sabe jogar mal.

Bruno Fernandes - 4

Se Cristiano Ronaldo tem deixado a bola passar, ao minuto 69, Bruno Fernandes poderia ter recolocado Portugal em vantagem. Contudo, como este 2-1 nunca deixou de ser algo metafísico, há a destacar o lance ainda na primeira parte em que Bruno Fernandes descobre Nuno Mendes com um passe a rasgar para as costas da defesa congolesa. O eterno 8 não fez um mau jogo, mas também ainda não foi o que os portugueses esperam do melhor jogador da Premier League.

Pedro Neto - 6

Bom jogo de Pedro Neto. O agitador nato fez o que melhor sabe na esquerda e, entre arrancadas rápidas e cruzamentos, saiu a assistência para o golo solitário de João Neves logo ao minuto 6. Acabou por sair ao minuto 71 para a entrada de Rafael Leão.

Bernardo Silva - 2

Bernardo Silva (Lusa/Miguel A. Lopes)

O amarelo ao minuto 13 acabou por ser presságio do que se seguiu. Bernardo Silva saiu ao intervalo para dar entrada a Francisco Conceição. A exibição acabou por ser muito pobre, sobretudo para quem no mesmo dia é oficializado como reforço do Real Madrid.

Cristiano Ronaldo - 2

Cristiano Ronaldo (Lusa/Miguel A. Lopes)

Se calhar D. Sebastião não vai mesmo voltar de Alcácer Quibir. E, agora, resta saber se CR7 também se ficou, mas pelas arábias. O capitão da Seleção nacional pouco se viu até que, ao minuto 69, optou por tentar o remate em esforço em vez de simular e deixar Bruno Fernandes apenas com Mpasi pela frente. CR7 tem ainda outra chance de golo após passe de Conceição, aos 74’, mas estava rodeado por defesas congoleses e pouco mais poderia fazer. Cristiano tocou apenas 25 vezes na bola, acertou 19 em 21 passes e fez três remates à baliza.

Francisco Conceição - 6

Francisco Conceição entrou muito bem para o flanco direito. Primeiro cruzou e Cancelo mandou uma bicicleta para as redes congolesas, o tal golo anulado; depois cruzou e Cristiano Ronaldo optou por roubar a guloseima a Bruno Fernandes; e, ao minuto 74, voltou a cruzar e a criar outra oportunidade de remate para Cristiano Ronaldo.

Nélson Semedo - 4

A entrar a 20 minutos do fim, Nélson Semedo fez o que tempo o deixou: uma arrancada e pouco mais. Não comprometeu, mas ainda viu um amarelo.

Rafael Leão - 4

Rafael Leão (Lusa/Miguel A. Lopes)

Rafael Leão voltou depois da escaramuça no jogo contra o Chile que acabou com um vermelho direto. Entrou bem, sem medo, criou esperança nos adeptos e depois desapareceu engolido pela apatia generalizada que se abateu sobre Houston esta tarde.

Gonçalo Ramos

Entrou a 7 minutos do fim para fazer parelha com Cristiano Ronaldo, pouco se viu e não teve qualquer oportunidade de alvejar a baliza da RD Congo.

Roberto Martínez - 1

A estratégia falhou por completo. Martínez viu-se a ganhar cedo, ao minuto 6', frente a uma tecnicamente humilde República Democrática do Congo e foi incapaz de manter a equipa concentrada. Depois do empate congolês, foi lento a reagir e cada vez que mexeu foi muito pouco o que mudou no modo de jogar luso. No final do jogo, o técnico espanhol deixou ainda claro que gostou da "atitude" da equipa, lamentou o empate e realçou que a "ambição de ganhar o mundial não faz da fase de grupos". E surge a dúvida existencial: preferia ter ganhado uma Liga das Nações ou ter uma hipótese séria de ser campeão do mundo?