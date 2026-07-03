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Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Nuno Mandeiro
Há 50 min
Portugal-Croácia (Miguel A. Lopes/Lusa)
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História da Liga das Nações pode dar alento

Portugal venceu a Croácia e está nos oitavos de final do Mundial 2026, onde vai encontra a Espanha que, esta quinta-feira, venceu a Áustria por 3-0.

A seleção nacional superou a equipa croata por 2-1, com os golos de Cristiano Ronaldo de penálti e de Gonçalo Ramos, num jogo de vários sobressaltos para Roberto Martínez.

Agora, segue-se uma partida para disputar em Dallas, Estados Unidos, às 20:00 de dias 6 de julho, ou seja, na segunda-feira.

Portugal fica agora com menos de 72 horas de preparação do jogo dos oitavos de final tendo por base algo que pode ser uma dica: Portugal superou esta mesma Espanha na final da Liga das Nações.

Na altura, Portugal brilhou na decisão por grandes penalidades (5-3), depois de 120 minutos que não foram além de um 2-2.

Veremos como vai ser desta vez.

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Temas: Mundial 2026 Seleção Nacional
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