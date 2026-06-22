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Seleção iraniana deixa bilhete de agradecimento à cidade de Los Angeles no balneário: "Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações"

CNN
Hoje às 09:00
Irão
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Devido a restrições de viagem, a equipa iraniana tem estado baseada em Tijuana, no México — a poucos passos da fronteira com os EUA — ao longo de todo o torneio e tem feito a viagem até aos Estados Unidos para os jogos, o que tem suscitado queixas por parte do treinador e dos jogadores iranianos

A seleção do Irão deixou uma nota de agradecimento à cidade de Los Angeles, anfitriã do Mundial, no seu balneário no domingo, após um empate 0-0 com a Bélgica, mantendo vivas as esperanças de avançar para a próxima fase do torneio.

Los Angeles acolheu os dois primeiros jogos do Irão, e a equipa irá agora defrontar o Egito em Seattle.

Devido a restrições de viagem, a equipa iraniana tem estado baseada em Tijuana, no México — a poucos passos da fronteira com os EUA — ao longo de todo o torneio e tem feito a viagem até aos Estados Unidos para os jogos, o que tem suscitado queixas por parte do treinador e dos jogadores iranianos.

"Desde a antiga Pérsia de há milhares de anos até ao Irão civilizado de hoje, o espírito do Irão permanece vivo e inabalável", lê-se na nota manuscrita, que foi publicada no Telegram pela federação de futebol do Irão.

Na nota, o Irão agradeceu também aos seus adeptos e apelou à "paz, respeito e amizade" entre todas as nações.

Leia o bilhete na íntegra:

"Desde a antiga Pérsia de há milhares de anos até ao Irão civilizado de hoje, o espírito do Irão permanece vivo e firme.

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#168 #minab

Viemos para Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade.

Obrigado, Los Angeles, pela vossa hospitalidade.

E obrigado a todos os iranianos que deram o seu coração, a sua voz e a sua alma pelo Irão ao longo destes 180 minutos.

Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações."

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Temas: Mundial 2026 Seleção Irão Irão EUA Bilhete Irão Jogos Irão
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