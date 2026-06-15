"Quem estamos a apoiar?" Iraniano-americanos enfrentam o Mundial mais complicado de sempre

Diáspora iraniana nos EUA vive um Mundial marcado por guerra, política e divisão interna sobre apoiar ou boicotar a seleção
O emblema é vermelho, branco e verde - as cores da bandeira iraniana. Nader Adeli, o capitão de 65 anos do Arya Football Club, levanta a camisola e ri: "Somos iranianos! Somos iranianos, certo?"
Todos os 11 jogadores do Arya FC em campo são iranianos ou iraniano-americanos.
É uma quarta-feira à noite em Moorpark, no Vale de San Fernando, e um jogo amigável contra outra equipa local de uma liga recreativa está prestes a começar.
A menos de 80 quilómetros, no SoFi Stadium em Inglewood, renomeado como estádio de Los Angeles durante a duração do Mundial, a seleção nacional do Irão jogará esta segunda-feira o seu primeiro jogo sob circunstâncias sem precedentes.
Pela primeira vez na história do Mundial, um país anfitrião está em guerra com um dos seus participantes, embora um acordo para travar o conflito pareça subitamente promissor. Atrasos de vistos, restrições de imigração e proibições de viagem tornaram a logística e a imagem da participação da equipa do Irão confusas, no mínimo.
À medida que se aproxima o primeiro dia de jogo do Irão, os jogadores do Arya FC encontram-se no cruzamento entre identidade cultural, desporto e política.
Veja-se a camisola.
"Provavelmente já ouviu falar do dilema entre o Allah ao centro e o sol e o leão", comenta Adeli. Queria que o design reconhecesse a herança totalmente iraniana da equipa, mas sem entrar na controvérsia sobre que bandeira usar.
A bandeira oficial do Irão apresenta o emblema islâmico na faixa branca do meio e a frase "Allahu Akbar", em árabe, que significa "Deus é grande", escrita várias vezes a branco.
"Esta não é a minha bandeira. Para mim, isso é uma organização terrorista, ponto final", afirma Ramin Ghashghaei, 61 anos, defesa do Arya FC e advogado de imigração.
O que vale uma bandeira?
A sua opinião é partilhada por muitos iranianos nos Estados Unidos. Preferem uma bandeira histórica usada durante séculos até à revolução de 1979, que hoje está associada a grupos que se opõem ao governo islâmico do Irão: a bandeira do Sol e Leão, na qual um leão dourado que segura uma espada curva substitui o emblema islâmico ao centro.
Mas o organismo que rege o futebol, a FIFA, tem um código de conduta nos estádios que proíbe "bandeiras, faixas, vestuário e outros objetos de natureza política, ofensiva e/ou discriminatória" nos recintos do Mundial. A organização já se referiu a essa política quando questionada sobre se os adeptos poderiam levar a bandeira do Leão e Sol para os estádios, o que desagradou aos adeptos iranianos e à diáspora em geral - tanto que está prevista uma manifestação fora do estádio durante o primeiro jogo do Irão.
Mas a controvérsia da bandeira é apenas uma das questões que dividem a comunidade iraniana no estrangeiro.
Na sequência dos ataques que mataram o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, em fevereiro de 2026, multidões saíram às ruas no bairro persa de Westwood, também conhecido como "Tehrangeles", para celebrar a sua morte. Gritaram "Obrigado, presidente Trump" e "Obrigado, Bibi Netanyahu", enquanto agitavam bandeiras do Sol e Leão.
Mas outros alertaram que os ataques dos EUA não garantiam mudança de regime, mostraram ceticismo quanto ao custo humano de uma guerra e questionaram as motivações de Trump.
Após mais de 100 dias de guerra, o Mundial voltou a reacender estes debates, mesmo depois de os EUA e o Irão terem dito ter chegado a um acordo que entrará em vigor na sexta-feira. Trump afirmou que os EUA vão levantar o bloqueio naval aos portos iranianos e que o Estreito de Ormuz será reaberto após a assinatura do acordo. O texto completo ainda não foi divulgado.
"Essa não é uma seleção iraniana"
Para alguns, o controlo político da República Islâmica sobre o desporto é demasiado profundo para ser ignorado. Ghashghaei, o jogador do Arya FC, planeia boicotar o torneio - que só acontece de quatro em quatro anos - por completo.
"Eu amo futebol - o futebol faz parte da cultura persa", afirma. "Falamos disso em reuniões de família, idosos, jovens, mulheres e homens no estádio a apoiar, a discutir uns com os outros. Isso é bonito."
Mas não vai ver a seleção do Irão.
"Essa não é uma seleção nacional iraniana na minha opinião. No Irão, tudo depende de quem conheces, de quem compras, de ideologia política. Apoias ou não a República Islâmica. Se apoias, talvez tenhas prioridade para entrar na equipa. Isso é apenas um movimento político."
O capitão do Arya FC, Adeli, partilha a visão do colega sobre a seleção iraniana, mas o seu coração permanece com a seleção nacional.
Omeed Askary, um advogado iraniano-americano de 26 anos residente em Nova Iorque, traçou um paralelo com a seleção dos EUA, que também irá apoiar.
"Sou americano. Quero que os atletas americanos tenham sucesso. Isso significa que apoio o presidente Trump, a sua administração, a ICE, ou até as operações militares dos EUA? Claro que não. Ainda assim quero que a minha equipa tenha sucesso".
"O Irão é uma ditadura teocrática", acrescenta. "Mas isso não significa que não sejam bons futebolistas, que não falem a minha língua, que não comam a minha comida, que não partilhem a minha cultura. E uma vitória do Irão precede muito a fundação da República Islâmica e sobreviverá muito para além do seu domínio no país."
Askary tinha bilhete para o jogo Irão-Egito em Seattle, a 26 de junho, mas vendeu-o. Diz que não conseguia suportar estar no meio de uma multidão que imaginava que Trump iria comentar no X.
Uma equipa do Mundial ofuscada pela guerra
A questão de quem apoiar é ainda mais complicada por quem pode sequer entrar no estádio. Normalmente, segundo os regulamentos da FIFA, 8% dos bilhetes de cada jogo do Mundial são reservados a cada país participante para que as federações nacionais os possam vender aos seus adeptos.
Na semana passada, a federação de futebol do Irão anunciou que toda a sua quota de bilhetes tinha sido retirada, deixando adeptos que já tinham planos de viagem sem nada.
"Nas circunstâncias atuais", disse a federação, "não conseguimos fornecer sequer um bilhete aos adeptos da seleção nacional."
Os adeptos não foram os únicos a enfrentar dificuldades logísticas. Levar a equipa aos jogos exigiu um esquema complexo sem precedentes na história do Mundial.
A equipa do Irão deveria inicialmente ficar sediada em Tucson, no Arizona. Em vez disso, aterrou no Aeroporto Internacional de Tijuana a 7 de junho, estabelecendo-se no Centro Xoloitzcuintle, a sul da fronteira com os EUA. No aeroporto, cerca de 20 adeptos agitaram bandeiras à chegada da equipa.
Todos os jogos da fase de grupos implicarão uma travessia da fronteira para os EUA, mas, segundo um porta-voz da Federação Iraniana de Futebol, os jogadores só entrarão nos EUA um dia antes do primeiro jogo e dois dias antes de cada um dos dois jogos seguintes, para minimizar o tempo no país.
O selecionador Amir Ghalenoei disse à agência semioficial Tasnim que a equipa técnica, o pessoal de comunicação e um diretor executivo ainda não tinham autorização para atravessar a fronteira.
"Pergunto-vos, que tipo de tratamento é este?", questionou Ghalenoei no passado domingo, segundo a Tasnim.
O presidente da federação, Mehdi Taj, chamou a atuação de Washington de reflexo de "maldade e falta de igualdade entre equipas", segundo a Agência de Notícias dos Estudantes Iranianos, e anunciou que a federação iria apresentar uma queixa à FIFA.
À espera de liberdade
Na perspetiva de Adeli, o tempo de viagem e a coordenação necessária para a seleção iraniana apenas para aparecer nos jogos representa uma clara desvantagem competitiva - para uma equipa que já tem lidado com os horrores da guerra durante meses. Para ele, é tempo de a guerra acabar, mas muitos outros, como Ghashghaei, discordam.
"Trump fez uma promessa ao povo iraniano", considera. "Estamos à espera de liberdade."
Para Kevan Harris, professor de sociologia na UCLA e especialista no Irão moderno e na sociedade iraniana, nada disto é surpreendente.
Harris, que é iraniano-americano, refere que a comunidade passou por um verdadeiro turbilhão político desde os protestos de Mahsa Amini em 2022, que levaram muitos iranianos que nunca tinham sido particularmente politicamente ativos a um período de forte ativismo.
Em 2026, muitos acreditavam que a guerra poderia acelerar a mudança de regime. Quando isso não aconteceu, o que se seguiu foi aquilo a que Harris chama desmobilização.
"Há pessoas que já não falam umas com as outras em Los Angeles", afirma, acrescentando que em guerra, as vozes mais militaristas tendem a vencer. "O nacionalismo de outra tonalidade vem ao de cima. O que isso realmente significa é desmobilização. As pessoas estão, de certa forma, a desligar-se."
No meio de tudo isto surge um Mundial como nunca antes. Harris é cauteloso ao prever o que isso poderá significar. O desporto, sugere, não funciona segundo a lógica, mas sim a partir de algo mais antigo e mais difícil de contrariar.
"Claro que não vou apoiar esta equipa porque não me representa", acrescenta, descrevendo a posição de muitos na diáspora antes de segunda-feira. "Mas acabas por não conseguir evitar - porque isso não vem realmente desse lugar racional."
Recorda a seleção brasileira sob a ditadura militar no início da década de 1970.
"Quando a equipa começou a ganhar, as pessoas basicamente esqueceram a política. As pessoas sentem-se representadas por uma equipa, sentem essa coletividade", considera.
No entanto, não prevê que isso aconteça aqui. "O desporto deveria substituir a guerra”, afirma. "Não devia ser guerra."
O Brasil levou o Mundial de 1970 para casa e, embora o regime militar tenha usado a estrela do futebol Pelé como ferramenta de propaganda, as pessoas festejaram na mesma. O troféu não mudou leis nem suavizou o controlo da ditadura sobre a cultura e a sociedade, mas durante 90 minutos de cada vez, nada disso era o mais importante.
À medida que o Irão entra em campo esta segunda-feira, a guerra poderá ou não continuar, dependendo das negociações de paz. Adeli, por sua vez, fez as pazes com a dualidade.
"No fim do dia, é hora de futebol."