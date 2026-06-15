"Quem estamos a apoiar?" Iraniano-americanos enfrentam o Mundial mais complicado de sempre

Há 1h e 16min

Diáspora iraniana nos EUA vive um Mundial marcado por guerra, política e divisão interna sobre apoiar ou boicotar a seleção

O emblema é vermelho, branco e verde - as cores da bandeira iraniana. Nader Adeli, o capitão de 65 anos do Arya Football Club, levanta a camisola e ri: "Somos iranianos! Somos iranianos, certo?"

Todos os 11 jogadores do Arya FC em campo são iranianos ou iraniano-americanos.

É uma quarta-feira à noite em Moorpark, no Vale de San Fernando, e um jogo amigável contra outra equipa local de uma liga recreativa está prestes a começar.

A menos de 80 quilómetros, no SoFi Stadium em Inglewood, renomeado como estádio de Los Angeles durante a duração do Mundial, a seleção nacional do Irão jogará esta segunda-feira o seu primeiro jogo sob circunstâncias sem precedentes.

Pela primeira vez na história do Mundial, um país anfitrião está em guerra com um dos seus participantes, embora um acordo para travar o conflito pareça subitamente promissor. Atrasos de vistos, restrições de imigração e proibições de viagem tornaram a logística e a imagem da participação da equipa do Irão confusas, no mínimo.

À medida que se aproxima o primeiro dia de jogo do Irão, os jogadores do Arya FC encontram-se no cruzamento entre identidade cultural, desporto e política.

Veja-se a camisola.

"Provavelmente já ouviu falar do dilema entre o Allah ao centro e o sol e o leão", comenta Adeli. Queria que o design reconhecesse a herança totalmente iraniana da equipa, mas sem entrar na controvérsia sobre que bandeira usar.

A bandeira oficial do Irão apresenta o emblema islâmico na faixa branca do meio e a frase "Allahu Akbar", em árabe, que significa "Deus é grande", escrita várias vezes a branco.

"Esta não é a minha bandeira. Para mim, isso é uma organização terrorista, ponto final", afirma Ramin Ghashghaei, 61 anos, defesa do Arya FC e advogado de imigração.

Ramin Ghashghaei, do Arya Football Club em Moorpark, no Vale de San Fernando. (Rory Ward/CNN)

O que vale uma bandeira?

A sua opinião é partilhada por muitos iranianos nos Estados Unidos. Preferem uma bandeira histórica usada durante séculos até à revolução de 1979, que hoje está associada a grupos que se opõem ao governo islâmico do Irão: a bandeira do Sol e Leão, na qual um leão dourado que segura uma espada curva substitui o emblema islâmico ao centro.

Mas o organismo que rege o futebol, a FIFA, tem um código de conduta nos estádios que proíbe "bandeiras, faixas, vestuário e outros objetos de natureza política, ofensiva e/ou discriminatória" nos recintos do Mundial. A organização já se referiu a essa política quando questionada sobre se os adeptos poderiam levar a bandeira do Leão e Sol para os estádios, o que desagradou aos adeptos iranianos e à diáspora em geral - tanto que está prevista uma manifestação fora do estádio durante o primeiro jogo do Irão.

Mas a controvérsia da bandeira é apenas uma das questões que dividem a comunidade iraniana no estrangeiro.

Na sequência dos ataques que mataram o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, em fevereiro de 2026, multidões saíram às ruas no bairro persa de Westwood, também conhecido como "Tehrangeles", para celebrar a sua morte. Gritaram "Obrigado, presidente Trump" e "Obrigado, Bibi Netanyahu", enquanto agitavam bandeiras do Sol e Leão.

Mas outros alertaram que os ataques dos EUA não garantiam mudança de regime, mostraram ceticismo quanto ao custo humano de uma guerra e questionaram as motivações de Trump.

Após mais de 100 dias de guerra, o Mundial voltou a reacender estes debates, mesmo depois de os EUA e o Irão terem dito ter chegado a um acordo que entrará em vigor na sexta-feira. Trump afirmou que os EUA vão levantar o bloqueio naval aos portos iranianos e que o Estreito de Ormuz será reaberto após a assinatura do acordo. O texto completo ainda não foi divulgado.

Arya Football Club em Moorpark, no Vale de San Fernando. (Rory Ward/CNN)

"Essa não é uma seleção iraniana"

Para alguns, o controlo político da República Islâmica sobre o desporto é demasiado profundo para ser ignorado. Ghashghaei, o jogador do Arya FC, planeia boicotar o torneio - que só acontece de quatro em quatro anos - por completo.

"Eu amo futebol - o futebol faz parte da cultura persa", afirma. "Falamos disso em reuniões de família, idosos, jovens, mulheres e homens no estádio a apoiar, a discutir uns com os outros. Isso é bonito."

Mas não vai ver a seleção do Irão.

"Essa não é uma seleção nacional iraniana na minha opinião. No Irão, tudo depende de quem conheces, de quem compras, de ideologia política. Apoias ou não a República Islâmica. Se apoias, talvez tenhas prioridade para entrar na equipa. Isso é apenas um movimento político."

O capitão do Arya FC, Adeli, partilha a visão do colega sobre a seleção iraniana, mas o seu coração permanece com a seleção nacional.

Omeed Askary, um advogado iraniano-americano de 26 anos residente em Nova Iorque, traçou um paralelo com a seleção dos EUA, que também irá apoiar.

"Sou americano. Quero que os atletas americanos tenham sucesso. Isso significa que apoio o presidente Trump, a sua administração, a ICE, ou até as operações militares dos EUA? Claro que não. Ainda assim quero que a minha equipa tenha sucesso".

"O Irão é uma ditadura teocrática", acrescenta. "Mas isso não significa que não sejam bons futebolistas, que não falem a minha língua, que não comam a minha comida, que não partilhem a minha cultura. E uma vitória do Irão precede muito a fundação da República Islâmica e sobreviverá muito para além do seu domínio no país."

Askary tinha bilhete para o jogo Irão-Egito em Seattle, a 26 de junho, mas vendeu-o. Diz que não conseguia suportar estar no meio de uma multidão que imaginava que Trump iria comentar no X.

Arya Football Club em Moorpark, no Vale de San Fernando. (Rory Ward/CNN)

Uma equipa do Mundial ofuscada pela guerra

A questão de quem apoiar é ainda mais complicada por quem pode sequer entrar no estádio. Normalmente, segundo os regulamentos da FIFA, 8% dos bilhetes de cada jogo do Mundial são reservados a cada país participante para que as federações nacionais os possam vender aos seus adeptos.

Na semana passada, a federação de futebol do Irão anunciou que toda a sua quota de bilhetes tinha sido retirada, deixando adeptos que já tinham planos de viagem sem nada.

"Nas circunstâncias atuais", disse a federação, "não conseguimos fornecer sequer um bilhete aos adeptos da seleção nacional."

Os adeptos não foram os únicos a enfrentar dificuldades logísticas. Levar a equipa aos jogos exigiu um esquema complexo sem precedentes na história do Mundial.

A equipa do Irão deveria inicialmente ficar sediada em Tucson, no Arizona. Em vez disso, aterrou no Aeroporto Internacional de Tijuana a 7 de junho, estabelecendo-se no Centro Xoloitzcuintle, a sul da fronteira com os EUA. No aeroporto, cerca de 20 adeptos agitaram bandeiras à chegada da equipa.

Todos os jogos da fase de grupos implicarão uma travessia da fronteira para os EUA, mas, segundo um porta-voz da Federação Iraniana de Futebol, os jogadores só entrarão nos EUA um dia antes do primeiro jogo e dois dias antes de cada um dos dois jogos seguintes, para minimizar o tempo no país.

O selecionador Amir Ghalenoei disse à agência semioficial Tasnim que a equipa técnica, o pessoal de comunicação e um diretor executivo ainda não tinham autorização para atravessar a fronteira.

"Pergunto-vos, que tipo de tratamento é este?", questionou Ghalenoei no passado domingo, segundo a Tasnim.

O presidente da federação, Mehdi Taj, chamou a atuação de Washington de reflexo de "maldade e falta de igualdade entre equipas", segundo a Agência de Notícias dos Estudantes Iranianos, e anunciou que a federação iria apresentar uma queixa à FIFA.

À espera de liberdade

Na perspetiva de Adeli, o tempo de viagem e a coordenação necessária para a seleção iraniana apenas para aparecer nos jogos representa uma clara desvantagem competitiva - para uma equipa que já tem lidado com os horrores da guerra durante meses. Para ele, é tempo de a guerra acabar, mas muitos outros, como Ghashghaei, discordam.

"Trump fez uma promessa ao povo iraniano", considera. "Estamos à espera de liberdade."

Para Kevan Harris, professor de sociologia na UCLA e especialista no Irão moderno e na sociedade iraniana, nada disto é surpreendente.

Harris, que é iraniano-americano, refere que a comunidade passou por um verdadeiro turbilhão político desde os protestos de Mahsa Amini em 2022, que levaram muitos iranianos que nunca tinham sido particularmente politicamente ativos a um período de forte ativismo.

Em 2026, muitos acreditavam que a guerra poderia acelerar a mudança de regime. Quando isso não aconteceu, o que se seguiu foi aquilo a que Harris chama desmobilização.

"Há pessoas que já não falam umas com as outras em Los Angeles", afirma, acrescentando que em guerra, as vozes mais militaristas tendem a vencer. "O nacionalismo de outra tonalidade vem ao de cima. O que isso realmente significa é desmobilização. As pessoas estão, de certa forma, a desligar-se."

No meio de tudo isto surge um Mundial como nunca antes. Harris é cauteloso ao prever o que isso poderá significar. O desporto, sugere, não funciona segundo a lógica, mas sim a partir de algo mais antigo e mais difícil de contrariar.

"Claro que não vou apoiar esta equipa porque não me representa", acrescenta, descrevendo a posição de muitos na diáspora antes de segunda-feira. "Mas acabas por não conseguir evitar - porque isso não vem realmente desse lugar racional."

Recorda a seleção brasileira sob a ditadura militar no início da década de 1970.

Pelé do Brasil celebra a vitória após ganhar o Mundial de 1970 no México no jogo entre Brasil e Itália no Estádio Azteca a 21 de junho na Cidade do México. (Foto de Alessandro Sabattini/Getty Images)

"Quando a equipa começou a ganhar, as pessoas basicamente esqueceram a política. As pessoas sentem-se representadas por uma equipa, sentem essa coletividade", considera.

No entanto, não prevê que isso aconteça aqui. "O desporto deveria substituir a guerra”, afirma. "Não devia ser guerra."

O Brasil levou o Mundial de 1970 para casa e, embora o regime militar tenha usado a estrela do futebol Pelé como ferramenta de propaganda, as pessoas festejaram na mesma. O troféu não mudou leis nem suavizou o controlo da ditadura sobre a cultura e a sociedade, mas durante 90 minutos de cada vez, nada disso era o mais importante.

À medida que o Irão entra em campo esta segunda-feira, a guerra poderá ou não continuar, dependendo das negociações de paz. Adeli, por sua vez, fez as pazes com a dualidade.

"No fim do dia, é hora de futebol."