“Vamos lá, Portugal! É preciso eliminar o Portugal…ego”. Rui Santos defende “três líderes” contra “bater no bombo da festa”

Há 1h e 9min

Análise de Rui Santos escrita em Houston, EUA, onde está a acompanhar a caminhada da seleção nacional no Mundial 2026

Um dia destes, quando me perguntaram qual podia ser o maior adversário de Portugal neste Mundial, respondi que poderia ser a possibilidade de se afirmar, como dizer, o “Portugal…ego”. Isto é, as qualidades achadas em muitos jogadores portugueses, referenciadas por quase todos, ficarem abafadas pela falta de mentalidade coletiva e pela ideia de que “Cristiano Ronaldo é um problema” ou que o resto da equipa e das suas “estrelas” maiores - como Bruno Fernandes, Bernardo Silva e até a dupla mágica do PSG, Vitinha e João Neves - não produzirem o suficiente por causa da… sombra do “capitão”.

Uma coisa é o ruído, aquilo que parece, as imagens que se formam por causa do comportamento nas redes sociais deste ou daquele jogador, como foi o caso de Rafael Leão, que não teve o discernimento para perceber o impacto daquela sua publicação a mostrar, à chegada, o hotel e, a seguir, as imagens dos jogadores na praia, a desfrutar de um momento de relax e descontração, aproveitando as amenidades oferecidas pela estrutura hoteleira, onde a equipa ficou alojada em Miami. Foi em Miami que o resultado com o Congo e, sobretudo, a exibição circular e inconsequente gerada pela turma nacional fizeram aumentar exponencialmente a ideia de uma mentalidade imprópria para abordar uma competição destas características, onde a exigência tem de estar sempre presente.

O jogo com o Congo deu sinais de falta de entrosamento entre quase todas as figuras da equipa e a falta de articulação nas dinâmicas ofensivas e defensivas entre setores. As críticas instalaram-se em torno da produtividade (ou da falta dela) de Cristiano Ronaldo e do jogo relacional existente.

E lá veio a projeção da ideia que sempre dissemos do que poderia ser, esse sim, um problema, se se deixasse instalar a equação do 1+10 (CR7 e os outros) ou do 10+1 (os outros e CR7), sendo que o vocábulo “outros” não assume aqui nenhuma carga especialmente negativa, porque entre eles temos um conjunto de individualidades que, há muito, conquistaram o seu espaço no contexto do futebol internacional.

A questão é apenas relacional, de articulação entre figuras, muitas das quais com “estatuto”, e o jogo com o Congo deu uma ideia, dentro do campo, de total falta de identidade enquanto grupo, a projetar a sensação de uma quase total falta de dimensão coletiva, que levou a sugerir falta de empatia entre jogadores e a afirmação do tal “Portugal…ego” que é preciso eliminar neste jogo com o Uzbequistão da próxima terça-feira.

É muito injusto isolar CR7 negativamente e torná-lo um problema, sempre com base na idade (41 anos), e não olhar para o essencial, que é, construtivamente, perceber o que é preciso fazer para que Ronaldo tenha a despedida que merece em Campeonatos do Mundo. Porque merece. Porque levou Portugal ao colo, no seu regaço, durante quase duas décadas a levar o nome do nosso país um pouco por todo o mundo, porque o seu nome inspira atração, sorrisos e alegria dos fãs que gerou em cada ponto do planeta.

Isso deveria ser pago sem cobranças e até, se fosse necessário, com alguma gratidão - e não venham dizer que a gratidão não tem nada a ver com aquilo que se produz dentro do campo hoje, e que o passado não deve entrar em compita. nem nas discussões, nem nas dinâmicas futebolísticas de cada partida, onde debaixo dessa teorização CR7 já não cabe. É ao contrário: quantas dessas “estrelas”, no espaço da seleção, foram carregadas nas asas de Cristiano Ronaldo?

A bola tem de chegar a CR7 como CR7 tem de fazer chegar a bola aos seus colegas e esse é trabalho de liderança e de treinador.

Ou Roberto Martínez é capaz ou não é. Ou consegue desfazer os fantasmas neste jogo com o Uzbequistão ou, se não o conseguir, haver a corajosa perceção de que os interesses de Portugal neste Campeonato do Mundo podem ser salvaguardados a tempo, introduzindo no comando técnico as alterações capazes de fazer com que CR7 e as outras estrelas da equipa sejam motivados a jogar futebol independentemente dos seus estatutos. E o milagre, neste contexto, poderia ser operado por Jorge Jesus, próximo de CR7 e João Félix, por exemplo, e capaz de gerar empatia - pela sua forte capacidade de liderança - junto dos outros “craques”.

É preciso acreditar que não será preciso uma solução tão radical e atípica? Sim. Até desejável. É possível crer que Portugal, enquanto grupo, vai tirar responsavelmente as ilações necessárias para afastar todos os fantasmas e ainda ser, pela positiva, uma das grandes atrações deste Mundial? Claro que sim. Mas tudo vai depender daquilo que for efetivamente a realidade dentro do grupo. Ele está consciente da tarefa que se lhe apresenta após o fracasso (sem medo das palavras) do jogo com o Congo? Para o grupo, o reencontro entre as partes é quase um… desígnio nacional?

Não sabemos o que, invisivelmente, foi feito ou está a ser feito no período intercalar entre o jogo do Congo e a partida com o Uzbequistão. Aqui está a chave, se alguém de facto teve a preocupação de pegar nela. Há três tipos de liderança que, neste ínterim, espero que tenham funcionado: a de Pedro Proença, a de Roberto Martínez e a de Cristiano Ronaldo.

Houve sentido de autocrítica e de perceber como melhorar, principalmente dentro do campo, as dinâmicas coletivas? Não é só o jogo. É a imagem. É a comunicação. É a definição dos limites e aquilo que pode ser feito no sentido de gerar a UNIÃO. E aquilo que cada qual pode fazer para elevar Portugal no relvado e fora dele.

Vamos lá, Portugal! Demostrar que este “desporto” que é, em Portugal, bater no “bombo da festa” (CR7) é um exercício inútil e destrutivo. Porque é preciso construir. Com ele, com os “outros” (achados como “estrelas”, que devem impor-se pela sua vontade de afirmar a Seleção e ajudar, ao mesmo tempo, com orgulho — e não com inveja — a consagrar a figura que alguma vez foi mais respeitada e considerada por fãs espalhados pelo mundo), com todos.

É assim tão difícil compreender que Portugal só terá sucesso se for um todo e que a tarefa não é discriminar (nem positiva nem negativamente), nem boicotar, nem dividir?

O que interessa dizer que temos alguns dos melhores jogadores do mundo se, em campo, no espaço da Seleção, isso não é provado? Com motivação, com empolgamento, com vontade de ficar na História?

Houve alguém capaz, no intervalo dos jogos entre o Congo e o Uzbequistão, de fazer passar a mensagem, mesmo que ela tenha tido a colaboração de sub-lideranças que não se anulam no meio das três lideranças já citadas?

Estamos quase a saber. Unidos, venceremos. Desunidos, fracassaremos.