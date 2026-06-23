MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026
opinião
Rui Santos
Colunista e comentador

A "azia" provocada pelo sucesso de Cristiano Ronaldo 

Há 52 min
Cristiano Ronaldo (7), de Portugal, reage durante o jogo do Grupo K do Campeonato do Mundo de futebol entre Portugal e o Uzbequistão, em Houston, terça-feira, 23 de junho de 2026. (AP Photo/Eric Gay)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Quando criei, antes desta competição, o movimento de apoio a Cristiano Ronaldo para o Mundial-2026 já sabia que ele ia gerar um efeito contrário em muitas mentes. 

Não era apenas saber que, no plano desportivo, ele podia continuar a marcar a diferença. Como marcou neste jogo com o Uzbequistão, que havia criado problemas sérios à Colômbia, do nosso Grupo. Com um jogo mais apoiado em que todos tivessem um papel importante nas assistências ao “capitão”. Sem complexos, com a ideia de combater aquele que poderia ser o maior adversário de Portugal - o… “Portugal…ego”. 

Era também a verificação à escala mundial do impacto que Cristiano Ronaldo tem nas pessoas. Nos fãs que correm atrás dele, um pouco por todo o lado. Vi-o aqui com os meus próprios olhos aquilo que já sabia pelos media. É impressionante ver cidadãos de tantos país e continentes diferentes no apoio a Ronaldo. O apoio que lhe falta no seu próprio país e que se transforma em críticas, algumas mesmo indecorosas. 

É a idade. Mas a idade (41 anos) ainda deu para desmontar uma equipa que não é forte mas que tem os seus argumentos, como todas as que se T~em observados neste Mundial. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Agora, o argumento deve ser a fraqueza do Uzbequistão ou os dois lances que poderia ter feito melhor. 

Em vez de haver uma dinâmica de apoio, voluntária e pacífica, a CR7 naquele que será o seu último Mundial, surge a negatividade da mentalidade portuguesa. Aquela que não tem capacidade de admiração, que felizmente não é total. 

Aqui, em Houston, onde me encontro ainda, são os miúdos, são pessoas de todas as idades a gritar pelo nome de Ronaldo. A vestir a camisola de Portugal com o nome dele e o 7 nas costas. Estive junto do relvado em trabalho para a CNN/TVi e sei o que vi e as manifestações de apoio e gratidão. 

Cada vez estou mais certo de que se pode fazer ainda uma simbiose de um jogador fora-de-série que devíamos mimar e acarinhar com um conjunto de outros jogadores que não têm de se sentir inferiorizados por haver uma “estrela” que tudo fez, durante mais de duas décadas, para brilhar ao mais alto nível.

É difícil entender o movimento contrário: é, talvez, um fenómeno muito português, talvez ‘tuga’ de mais, no sentido da projecção de sentimentos menores que diminuem o ser humano.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Sempre acreditei que a união poderia afastar os fantasmas gerados com o empate frente ao Congo. 

Cristiano foi enorme, mas a Seleção teve um belíssimo comportamento. De foco. De concentração. Mas também de capacidade colectiva, com um espírito de entreajuda que não pode abandonar mais Portugal nesta prova. 

Uma lição de vida, não para todos, claro, porque os do costume vão encontrar defeitos em tudo. 

Da minha parte, todo o respeito. E a convicção de que Portugal, a partir de agora, se não abandonar esta postura e registo, pode aspirar a fazer história neste Mundial. Não fazendo marcha-atrás nos processos, na concentração e na vontade de juntar todos em nome de um objectivo comum. 

A combinação do futebol exterior com o interior, a forma como não se levantou o pé, o aumento de intensidade na recuperação da bola e nos duelos, e a procura de espaços por onde conseguir confundir os adversários foram a fórmula certa para bater expressivamente o Uzebequistão. 

Convençam-se da importância de Cristiano Ronaldo . Vão ter muitas saudades dele! 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Rui Santos Cristiano Ronaldo Seleção Portugal
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Colunistas

opinião
Rui Santos

A "azia" provocada pelo sucesso de Cristiano Ronaldo 

Há 52 min
opinião
Jorge Monteiro

Pôr os pés bem assentes na terra

Hoje às 15:31
opinião
Sandra Barranquinho

O futuro do trabalho no setor financeiro: potenciar o talento através da Inteligência Artificial

Hoje às 15:11
opinião
Bernardo Forbes Costa

Com ou sem bolha? O mercado da inteligência artificial

Ontem às 15:52
Mais Colunistas

Mais Lidas

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

Ontem às 14:40

Perita diz que se Casillas não tivesse sofrido o enfarte naquela manhã poderia tê-lo sofrido "no dia anterior, em repouso"

Ontem às 14:53

"Em Portugal temos um problema muito grave": Europa atravessa onda de calor e nós somos dos mais vulneráveis

Ontem às 21:35

Cristiano Ronaldo alcança recorde a que Messi já não chega e ainda passa Eusébio

Hoje às 18:14

Novo drone faz o que antes só era possível com armas dez vezes mais caras: Ucrânia atinge refinaria russa a mais de 2.000 quilómetros

Hoje às 09:34

Fornecia componentes essenciais para os mísseis Pantsir, Iskander-K e Kh-101: fábrica russa em chamas após ataque estratégico ucraniano

Ontem às 13:17

Estavam a fugir do calor: pelo menos 13 pessoas morrem afogadas no meio do inferno em França

Ontem às 16:51

Há uma nova burla por telefone a fazer vítimas. PGR deixa alerta

Ontem às 15:48

Escassez de combustível para aviões ligeiros obriga Rússia a usar gasolina automóvel

Hoje às 12:01

Exclusivo: piloto americano abatido no Irão descreve visão chocante de "medusa" de drones

Hoje às 12:20

"Se Ronaldo é titular, Félix tem de jogar ao seu lado. Como Vitinha e João Neves". Rui Miguel Tovar crê na caminhada até à ½ final

Hoje às 07:00

Como a China ajudou o mundo inteiro a evitar uma crise petrolífera ainda pior

Hoje às 08:00