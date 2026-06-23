A "azia" provocada pelo sucesso de Cristiano Ronaldo 

Há 52 min

Quando criei, antes desta competição, o movimento de apoio a Cristiano Ronaldo para o Mundial-2026 já sabia que ele ia gerar um efeito contrário em muitas mentes.

Não era apenas saber que, no plano desportivo, ele podia continuar a marcar a diferença. Como marcou neste jogo com o Uzbequistão, que havia criado problemas sérios à Colômbia, do nosso Grupo. Com um jogo mais apoiado em que todos tivessem um papel importante nas assistências ao “capitão”. Sem complexos, com a ideia de combater aquele que poderia ser o maior adversário de Portugal - o… “Portugal…ego”.

Era também a verificação à escala mundial do impacto que Cristiano Ronaldo tem nas pessoas. Nos fãs que correm atrás dele, um pouco por todo o lado. Vi-o aqui com os meus próprios olhos aquilo que já sabia pelos media. É impressionante ver cidadãos de tantos país e continentes diferentes no apoio a Ronaldo. O apoio que lhe falta no seu próprio país e que se transforma em críticas, algumas mesmo indecorosas.

É a idade. Mas a idade (41 anos) ainda deu para desmontar uma equipa que não é forte mas que tem os seus argumentos, como todas as que se T~em observados neste Mundial.

Agora, o argumento deve ser a fraqueza do Uzbequistão ou os dois lances que poderia ter feito melhor.

Em vez de haver uma dinâmica de apoio, voluntária e pacífica, a CR7 naquele que será o seu último Mundial, surge a negatividade da mentalidade portuguesa. Aquela que não tem capacidade de admiração, que felizmente não é total.

Aqui, em Houston, onde me encontro ainda, são os miúdos, são pessoas de todas as idades a gritar pelo nome de Ronaldo. A vestir a camisola de Portugal com o nome dele e o 7 nas costas. Estive junto do relvado em trabalho para a CNN/TVi e sei o que vi e as manifestações de apoio e gratidão.

Cada vez estou mais certo de que se pode fazer ainda uma simbiose de um jogador fora-de-série que devíamos mimar e acarinhar com um conjunto de outros jogadores que não têm de se sentir inferiorizados por haver uma “estrela” que tudo fez, durante mais de duas décadas, para brilhar ao mais alto nível.

É difícil entender o movimento contrário: é, talvez, um fenómeno muito português, talvez ‘tuga’ de mais, no sentido da projecção de sentimentos menores que diminuem o ser humano.

Sempre acreditei que a união poderia afastar os fantasmas gerados com o empate frente ao Congo.

Cristiano foi enorme, mas a Seleção teve um belíssimo comportamento. De foco. De concentração. Mas também de capacidade colectiva, com um espírito de entreajuda que não pode abandonar mais Portugal nesta prova.

Uma lição de vida, não para todos, claro, porque os do costume vão encontrar defeitos em tudo.

Da minha parte, todo o respeito. E a convicção de que Portugal, a partir de agora, se não abandonar esta postura e registo, pode aspirar a fazer história neste Mundial. Não fazendo marcha-atrás nos processos, na concentração e na vontade de juntar todos em nome de um objectivo comum.

A combinação do futebol exterior com o interior, a forma como não se levantou o pé, o aumento de intensidade na recuperação da bola e nos duelos, e a procura de espaços por onde conseguir confundir os adversários foram a fórmula certa para bater expressivamente o Uzebequistão.

Convençam-se da importância de Cristiano Ronaldo . Vão ter muitas saudades dele!