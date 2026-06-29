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Rui Santos
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"Há no ar um cheiro quase irrespirável a boicote". Rui Santos escreve a Martínez "sem medo das palavras"

Há 1h e 50min
O treinador da seleção de Portugal, Roberto Martinez, fala durante a primeira parte de um jogo amigável internacional de futebol contra a seleção dos EUA, terça-feira, 31 de março de 2026, em Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart)
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Comentador da CNN coloca o dedo na ferida e diz, após o jogo com a Colômbia, aquilo que só gostaria de dizer no final da competição: o seleccionador está refém e anda a enganar-se a si próprio e a todos o que o ouvem a dizer aquilo que ninguém vê

A Mensagem para Roberto Martínez: quem boicota quem? 

Caro Roberto Martínez,

Quero muito o seu sucesso porque o seu sucesso será o sucesso de Portugal. E, após tantos anos a seguir a Seleção Portuguesa, nomeadamente através das seleções de base, este Mundial tem para mim, como observador, e certamente para muitos portugueses que adoram a seleção que é considerada “de todos nós”, um significado especial.

Porque, em quantidade, nunca reuniu tantos jogadores de qualidade e porque o trabalho feito por outros, nas décadas de 80 e 90, e que presenciei, nalguns momentos, praticamente sozinho, ajudou a dar os frutos que o Roberto e outros selecionadores mais recentes puderam (des)aproveitar.

O Roberto provavelmente não sabe com detalhe mas o futebol português sempre teve jogadores de imenso talento e quando se fala que, hoje por hoje, dispõe do melhor meio-campo de sempre, eu tenho muitas dúvidas porque já tivemos um meio-campo com Carlos Manuel, António Sousa, Frasco e Chalana e ainda Jaime Pacheco; já tivemos um meio-campo com Luís Figo, Rui Costa, Paulo Sousa e João V. Pinto (mais adiantado), e já tivemos jogadores como Costinha, Maniche e Deco, para não salientar outros “miolos” de outras gerações.

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3 de junho de 1986. António Sousa e Carlos Manuel (de costas) comemoram o jogo contra a Inglaterra no Mundial, em Monterrey, no México. Foto:: David Cannon/Allsport
 
10 de junho de 2002. Luís Figo, Pauleta e Rui Costa no final do jogo do Mundial de 2002 contra a Polónia, na Coreia do Sul. Foto AP/Joe Cavaretta

Quer dizer: o futebol português a nível de seleções sempre teve jogadores de qualidade, mais dispersos ou mais compactados, mas sem nunca chegar ao binómio quantidade-qualidade de hoje.

Creia, Roberto Martínez, que nenhum seleccionador dispôs alguma vez das condições que hoje você usufrui.

A FPF teve uma fase em que só tinha praticamente o Estádio Nacional para se treinar; os equipamentos às vezes não chegavam para as seleções mais jovens, os jogadores queixavam-se das chuteiras, não havia Academias nem centros de estágio nos clubes, havia muita carolice e lembro-me o que me esforcei para passar a mensagem de que o nosso problema não era de talento; era fundamentalmente de condições de trabalho e de… mentalidade.

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Aliás, quando começou este Campeonato do Mundo voltei a dizer que o nosso maior problema poderia ser o da…. mentalidade. Que nunca evoluiu na proporção certa do nosso talento natural.

A FPF esquivou-se a gerir uma questão global e quando percebeu que Cristiano Ronaldo tinha, naturalmente, o apoio e suscitava a atração dos patrocinadores, deixou que a situação global fosse gerida dia a dia, mês a mês, campeonato a campeonato

Já lá vamos. E já lá vamos porque, entretanto, surgiu no Euro-2004, Cristiano Ronaldo, que conheceu vários ciclos na Seleção, correspondentes com a sua fase evolutiva nos clubes que entretanto foi representando até se fixar num plano de topo do futebol mundial e até se tornar num jogador-marca, que suscitou — como dizer? — uma “explosão de poder”, praticamente impossível de controlar, considerando a tal… mentalidade portuguesa (e não só).

E não deixa de ser interessante que, nos ciclos menos virtuosos da Seleção, e com o tempo a pensar; com Cristiano Ronaldo neste momento com 41 anos de idade, as culpas são despejadas invariavelmente sobre o jogador-marca e não sobre quem tinha a responsabilidade de gerir os condicionalismo da existência desse jogador-marca.

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É que não se pode ter sol na eira e chuva no nabal. Desde 2004, a FPF teve três presidentes: Gilberto Madail, Fernando Gomes e agora Pedro Proença. Alguma vez vimos alguns dos presidentes a preparar a sucessão de Cristiano Ronaldo? É mais do que evidente que a FPF sempre esteve mais interessada no valor da “marca” do que nas questões da gestão desportiva. Deixava isso para os selecionadores. E quem, entre os selecionadores, tentou assumir um supra poder em relação a Cristiano Ronaldo? Scolari não entra no imbróglio porque CR ainda estava na sua fase de afirmação e ainda não era uma marca. Todos os outros, a seguir, tiveram problemas. Porquê? Porque a FPF lutava (com interesse próprio) pelo crescimento da “marca” e os treinadores só queriam fazer a compatibilização técnico-desportiva.

Em conclusão: a FPF esquivou-se a gerir uma questão global e quando percebeu que Cristiano Ronaldo tinha, naturalmente, o apoio e suscitava a atração dos patrocinadores, deixou que a situação global fosse gerida dia a dia, mês a mês, campeonato a campeonato. Como acontece agora consigo, caro Roberto.

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Caro Martínez,

Toda a gente já percebeu que, sendo você um diplomata e sabendo nós que Jorge Mendes está em quase tudo o que sejam decisões macro de clubes e da seleção, você foi contratado por Fernando Gomes para exercer o seu sentido de diplomacia. Desculpe a expressão prosaica, mas sendo certo que, aqui e ali, já lhe “saltou a tampa” uma vez ou outra, você tenta manter esse sentido de diplomacia intacto.

Você ficou, quer queira quer não, refém do presidente da altura (Fernando Gomes) e refém de Cristiano Ronaldo, o jogador-marca, o jogador que ainda joga mas que fundamentalmente atrai, por mérito, a atenção de cidadãos de todo o Mundo. Eu vi um Estádio cheio de camisolas de Portugal com o número 7 envergadas por cidadãos de múltiplas nacionalidades. Isso é um fenómeno praticamente inegociável, e poucos veem isso.

Ainda por cima, Fernando Gomes “queimou” todos os mandatos que poderia fazer, foi para o Comité Olímpico e deixou a batata-quente nas mãos de Pedro Proença, que sabia ter de lidar com uma situação que, à partida, não era a que mais desejava. Tê-lo a si como selecionador — e por isso se falou tanto da possibilidade de, com Proença, você poder ser substituído, primeiro, por Mourinho e, depois, por Jorge Jesus.

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Proença não quis ser tão radical, você também há cerca de um ano acabava de conquistar a Liga das Nações para Portugal, mas também lhe digo com todo o respeito, como aliás não tive qualquer problema de o afirmar após a decepção do embate com o Congo: se se repetisse algo de parecido com o Uzbequistão, porque gosto mais de Portugal do que da sua diplomacia, acharia útil que fosse rendido por Jesus, que conhece melhor do que ninguém as dinâmicas de Cristiano Ronaldo e João Félix e não tem problemas nenhuns em meter quem quer que seja no seu lugar.

Caro Roberto Martínez,

Voltemos à questão da mentalidade. Diplomacia não rende com mentalidade. E, mais do que um diplomata, Portugal precisava de um treinador carismático, mandão, firme nas decisões, sem medos e que olhasse para a realidade.

E você não está a olhar para a realidade. Engana-se a si próprio. Diz aquilo que ninguém vê. Eu senti-me ofendido quando o ouvi dizer que Portugal fez uma “exibição fantástica” com a Colômbia. Senti-me ultrajado. O ultraje, em nenhum momento, pode atingir a honestidade intelectual.

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Vamos lá colocar os pontos nos is, agora que Portugal está classificado para os oitavos-de-final do Mundial, com 5 pontos conquistados em 9 possíveis.

O apuramento não chega a ser notícia, porque entre 42 seleções participantes já se sabia que só 16 ficariam de fora e, entre essas, quem estará a braços com uma “crise existencial” serão os responsáveis do Uruguai (duas vezes campeão do Mundo) e talvez os da Escócia e da Turquia.

As minhas contas iniciais apontavam para 7 a 9 pontos na fase inicial. Fizemos 5. Achava que estávamos obrigados a fazer 6 pontos nos dois primeiros jogos (Congo e Uzbequistão) e admitia um empate frente à Colômbia.

Foi pouco, sobretudo qualitativamente, porque Portugal apenas jogou dentro dos parâmetros exigíveis frente ao Uzbequistão e deixa-nos numa posição desconfortável frente à Croácia, que não é um “papão”, mas que tem os seus créditos.

Muitos acreditam, até dentro da Seleção que, com o aumento das dificuldades teóricas, Portugal vai melhorar. Talvez. Mas só se introduzir a questão da mentalidade que você, Roberto, não tem conseguido fazê-lo. Porquê? Porque a sua voz no grupo não é ouvida, apesar das últimas declarações de João Félix, a dizer que os jogadores só têm de seguir o seu pensamento? Mas que pensamento? O pensamento de travar a Seleção e os jogadores como o fez frente aos colombianos? Não utilizar, em Miami, Francisco Conceição e Gonçalo Ramos, passando uma ideia (com Samu) que o importante era não perder?

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Não perder?!!!

Caro Roberto Martínez,

Não nos diminua nem tire medidas mínimas a um fato que tem de se ajustar ao corpo de Portugal. Portugal tem se jogar com ambição, tem de levar o adversário para trás, não tem de ficar com os restos para as hienas devorarem. Não se ponha a jeito para as hienas. Faça o que tem de fazer frente à Croácia.

Já não sei quem boicota quem. Mas há no ar um cheiro quase irrespirável a boicote. Há inúmeras versões sobre um boicote a Cristiano Ronaldo. Interno? Externo? Seu não será certamente. Mas há a hipótese de se estar a boicotar a si próprio, porque não vê o essencial e, quando faz alterações, parece que está perdido (aliás, a sua cor de pele mudou muito nos últimos tempos e os esgares são diferentes). Quem boicota quem, afinal? Porque estes jogadores têm de jogar o dobro ou o triplo e isso é, neste momento, uma miragem.

Eu sei que o insucesso no futebol pode dar muito dinheiro. E que o seu futuro estará sempre salvaguardado, por quem sempre o patrocinou.

É uma questão de orgulho. Como está o seu orgulho? É que, se for igual ao litro, temo que possamos passar ao lado deste Mundial. E isso não é talvez tão gravoso para si mas para quem ama Portugal e o futebol português.

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Seja você próprio, se conseguir, pelo menos uma vez na vida, e não se importe com salvo-condutos.

As outras coisas dir-lhe-ei no final da prova. Outra vez sem medo das palavras.

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Temas: Mundial 2026 Roberto Martínez Cristiano Ronaldo Luis Figo Rui Costa
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