Rio Ferdinand responde aos críticos de Cristiano Ronaldo após exibição frente ao Uzbequistão: "Calem-se!"

O antigo internacional inglês destacou a longevidade e a capacidade de decisão do jogador, pedindo que os adeptos aproveitem a oportunidade de o ver jogar
Cristiano Ronaldo voltou a estar no centro das atenções e recebeu elogios entusiasmados de Rio Ferdinand após marcar no encontro entre Portugal e Uzbequistão.
Num vídeo publicado na rede social X, o ex-defesa internacional inglês não escondeu a admiração pelo avançado português e deixou uma mensagem direta para os críticos do jogador.
"Cristiano! Oh meu Deus, isto é o que ele faz!", começou por dizer Ferdinand, antes de questionar aqueles que continuam a duvidar das capacidades do português. "Como podem duvidar de um homem que caminha para os mil golos?", afirmou.
CRISTIANOOOOO— Rio Ferdinand (@rioferdy5) June 23, 2026
This is what he Does!!!!
Silencing doubters after the last week, not team player ffs!
Another World Cup, Another Goal 👊🏽⚽️🔥#FIFAWORLDCUP | #CR7 | #FIFAWORLDCUP2026 pic.twitter.com/nfPa60rdtD
O antigo jogador do Manchester United destacou ainda a capacidade física e o instinto de finalização de Ronaldo, considerando injustas as críticas que têm sido dirigidas ao avançado nas últimas semanas.
"Dizem que está acabado, que não devia jogar, que está a prejudicar a equipa. Mas não há muitos pontas-de-lança no planeta que façam movimentos destes, que saibam temporizar a desmarcação e finalizar desta forma", referiu.
Ferdinand chamou ainda a atenção para a idade do internacional português e para a forma como continua a competir ao mais alto nível.
"Estamos a falar de um jogador com 41 anos a fugir a um jovem defesa-central num Campeonato do Mundo. Tal como acontece com Haaland, desfrutem destes jogadores enquanto é possível vê-los", acrescentou.
O inglês dirigiu-se diretamente aos críticos: "Sabem que mais? Calem-se!".