Rio Ferdinand responde aos críticos de Cristiano Ronaldo após exibição frente ao Uzbequistão: "Calem-se!"

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O antigo internacional inglês destacou a longevidade e a capacidade de decisão do jogador, pedindo que os adeptos aproveitem a oportunidade de o ver jogar

Cristiano Ronaldo voltou a estar no centro das atenções e recebeu elogios entusiasmados de Rio Ferdinand após marcar no encontro entre Portugal e Uzbequistão.

Num vídeo publicado na rede social X, o ex-defesa internacional inglês não escondeu a admiração pelo avançado português e deixou uma mensagem direta para os críticos do jogador.

"Cristiano! Oh meu Deus, isto é o que ele faz!", começou por dizer Ferdinand, antes de questionar aqueles que continuam a duvidar das capacidades do português. "Como podem duvidar de um homem que caminha para os mil golos?", afirmou.

CRISTIANOOOOO

This is what he Does!!!!

Silencing doubters after the last week, not team player ffs!

Another World Cup, Another Goal 👊🏽⚽️🔥#FIFAWORLDCUP | #CR7 | #FIFAWORLDCUP2026 pic.twitter.com/nfPa60rdtD — Rio Ferdinand (@rioferdy5) June 23, 2026

O antigo jogador do Manchester United destacou ainda a capacidade física e o instinto de finalização de Ronaldo, considerando injustas as críticas que têm sido dirigidas ao avançado nas últimas semanas.

"Dizem que está acabado, que não devia jogar, que está a prejudicar a equipa. Mas não há muitos pontas-de-lança no planeta que façam movimentos destes, que saibam temporizar a desmarcação e finalizar desta forma", referiu.

Ferdinand chamou ainda a atenção para a idade do internacional português e para a forma como continua a competir ao mais alto nível.

"Estamos a falar de um jogador com 41 anos a fugir a um jovem defesa-central num Campeonato do Mundo. Tal como acontece com Haaland, desfrutem destes jogadores enquanto é possível vê-los", acrescentou.

O inglês dirigiu-se diretamente aos críticos: "Sabem que mais? Calem-se!".